Как отстоять Херсон? - Вл.Прохватилов

10:33 24.10.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 24.10.2022



Изоляция ТВД на Правобережье от поставок западных вооружений имеет первостепенное значения для успеха СВО



С 10 октября российские вооруженные силы наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины. 18 октября в Киеве заявили о повреждении 30% всех электростанций, а на другой день – о том, что серьезно повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.



При таких масштабах выхода из строя генерирующей энергетики жизнь на Украине должна была бы замереть, а военные операции ВСУ – прекратиться. Однако атаки продолжаются.



Около 60% электрогенерации Украины приходится на АЭС. Даже с учетом потери контроля над крупнейшей в Европе Запорожской АЭС Украина в состоянии обеспечить большинство своих потребностей за счет атомной генерации. Российские вооруженные силы наносят удары лишь по тепловым электростанциям (ТЭС) и теплоэлектроцентралям (ТЭЦ).



Сокращение генерации, вызванное ударами по энергетической инфраструктуре за период 5-18 октября, составило лишь 9%, несмотря на вывод из строя 40% генерации. Чтобы удары по инфраструктуре противника более серьезно повлияли на ход военных действий, ведущий российский эксперт в области энергетики Борис Марцинкевич предлагает перенести тяжесть ракетных ударов с генерирующих мощностей, которые можно довольно быстро отремонтировать, на подстанции: их уничтожение блокирует переброску электроэнергии между регионами Украины.



"Как это выглядит? Вот, не работают киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Есть подстанция, которая позволяет принять электроэнергию, допустим, из Черниговской области. Эта подстанция не работает – все, не протолкнуть. А восстанавливать их всегда сложнее. Это не котлы ремонтировать – тут надо схемы восстанавливать, электронику соответствующую, и так далее", – разъясняет Марцинкевич.



Эту идею, на мой взгляд, следует дополнить: если бить по подстанциям, то по железнодорожным (тяговым), обеспечивающим энергосеть "Укрзализныци". 80 процентов всех украинских грузоперевозок осуществляется электровозами. Электричество на Украине дешевое, так как около 70 процентов электроэнергии вырабатывается на ГЭС и АЭС. Дизельное топливо дорогое – собственной нефти нет, к тому же ряд НПЗ разрушен. Уничтожение тяговых подстанций серьезно затруднит работу железных дорог. Придется задействовать тепловозы, которых на ходу в три раза меньше, чем электровозов, что вызовет расходы на дорогое дизельное топливо, да и ходят дизельные поезда с меньшей скоростью и меньшим числом вагонов.



Удары по энергетической инфраструктуре уже привели к коллапсу на ряде железнодорожных направлений "от Днепропетровской и Киевской областей до западной части Украины, включая Тернопольскую, Волынскую и Львовскую области". Ряд грузовых поездов на электротяге остановились прямо в пути к воинским частям. Встали военные эшелоны и составы с топливом и техникой для нужд ВСУ. Остановка железнодорожных составов произошла на направлениях Киев – Ужгород, Харьков – Ивано-Франковск, Львов – Запорожье, Киев – Луцк. Обесточены железнодорожные направления практически по всему западу и центру Украины.



"Укрзализныца" экстренно вывела 20 резервных тепловозов из депо, чтобы довезти составы до мест назначения. Износ тепловозов на Украине оценивается как предельный, а риск поломок и аварий считается крайне высоким. Часть дизельных локомотивов к тому же оказалась на освобожденных русской армией территориях.



Критически важным является вывод из строя железнодорожных тяговых подстанций, ближайших со стороны Молдавии к Херсонщине. Их всего шесть, и разрушение их высокоточным оружием не представляет особой проблемы.



Некий "опытный железнодорожник", мнение которого изложил телеграм-канал военкора Александра Коца, считает, что "удары следует наносить по локомотивным депо, где происходит ремонт вагонов и локомотивов. Другой целью должны стать путевые машинные станции, которые занимаются восстановлением железнодорожного полотна".



Локомотивных депо на Украине ровным счетом 43. Критически важных – 9. Вывод из строя этих депо сразу снизит резервные возможности "Укрзализныцы". Западные локомотивы на украинскую колею встать не могут, а собственного производства локомотивов на Украине давно нет.



Удары по депо дадут накопительный эффект. Невозможность ремонтировать локомотивы уменьшит их число на железных дорогах до ничтожного минимума. Вывод из строя депо не позволит оперативно замещать электровозы тепловозами и проводить восстановительные работы.



Предлагается также нанести ракетные удары по пунктам замены колесных пар грузовых поездов, что должно парализовать военные перевозки из Европы. Таких пунктов немного, они расположены на границах Украины со странами Восточной Европы. На территориях бывшего СССР железнодорожная колея шире, чем в Европе, поэтому приходящим на Украину с Запада поездам приходится "переобуваться" на специальных станциях. Удар по этим станциям прекратит поставки западной военной техники



Потеря Херсона российскими военными, если она произойдет, станет потерей плацдарма на правом берегу Днепра с невозможностью вернуть главный город нового субъекта Российской Федерации в обозримом будущем: форсировать Днепр в его нижнем течении с подготовленным к обороне высоком правом берегу – задача практически невыполнимая. Об освобождении Николаева и Одессы придется надолго забыть: укронацисты превратят Херсон в крепость.



Войска противника из-под Херсона будут переброшены на другие направления, что изменит соотношение сил. В районе же Херсона противнику будет достаточно иметь небольшую группировку прикрытия Правобережья: обороняться с опорой на такую водную преграду, как Днепр, не представит проблем. Заняв правый берег и получив подступы к плотине Каховской ГЭС, противник сможет разрушить ее даже огнем прямой наводкой своей артиллерии, подтопив российскую группировку на низком Левобережье. ДРГ противника смогут переправляться на левый берег, который имеет сеть небольших притоков и лиманов, поросших камышом – вскрыть такие мелкие группы очень трудно; при их содействии противник может попытаться захватить западную часть Кинбурской косы, высадив там десант из района Очакова. В таком случае будет создана угроза флангу и тылу нашей группировки на Левобережье.



Изоляция правобережного театра военных действий в районе Херсона от снабжения западными вооружениями имеет первостепенное значения для успеха СВО.