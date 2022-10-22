Тюркские государства обсуждают в турецкой Бурсе создание единого алфавита

10:35 24.10.2022

Решение о формировании Комиссии по созданию единого алфавита было представлено на рассмотрение Организации тюркских государств (ОТГ) на "Семинаре по общему алфавиту тюркского мира", состоявшемся в турецком городе Бурса и посвященном 90-летию Дня языка, сообщает агентство Анадолу.



На семинаре ученые из тюркских государств предоставили информацию об алфавите и исторических языковых процессах, происходивших в их странах и отметили значимость ускорения процесса перехода к единому алфавиту и ее распространения среди тюркских государств.



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В рамках семинара было принято решение о формировании "Комиссии по созданию единого алфавита" при ОТГ.



В Комиссию войдут по два члена от каждой официальной структуры, занимающейся языковой политикой в тюркских государствах.



Комиссии предстоит представить Совету старейшин ОТГ доклад о едином алфавите.



Первое заседание Комиссии по созданию единого алфавита пройдет в Кыргызстане.



В семинаре приняли участие также глава Высшего совета по культуре, языку и истории им. Ататюрка профессор, доктор Мухаммет Хекимоглу и член Совета старейшин ОТГ от Азербайджана Хасан Хасанов.