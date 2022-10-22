В Кыргызстане арестован экс-спикер парламента и более 20 активистов-оппозиционеров

10:38 24.10.2022

Их обвиняют в организации массовых беспорядков и протестов из-за Кампирабадского водохранилища, отданного Узбекистану



Суд Бишкека отправил в ИВС и СИЗО 22 активиста, среди которых оппозиционные политики, в том числе бывший спикер парламента, сообщает Deutsche Welle.



В Кыргызстане в воскресенье, 23 октября, по решению суда разом арестованы 22 активиста и оппозиционных политика, выступавшие против передачи Узбекистану Кемпир-Абадского водохранилища.



Среди арестованных есть ряд киргизских политиков и бывших сотрудников государственных ведомств: экс-депутат парламента Асия Сасыкбаева, экс-член Конституционного суда Клара Сооронкулова, экс-член ЦИК Гульнара Джурабаева, экс-депутат Кубанычбек Кадыров, экс-посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров, а также бывший глава спецслужб страны Кенешбек Дуйшебаев.



Кроме того, задержаны полтора десятка активистов. Все они отправлены в ИВС Бишкека на 48 часов в рамках расследования по делу об организации беспорядков в стране.



Отдельную меру пресечения суд назначил экс-спикеру киргизского парламента Канату (Канатбеку) Исаеву - его поместили в СИЗО сроком на один месяц по обвинению в организации массовых беспорядков.



Борьба за водохранилище

Все арестованные активисты выступали против изменения государственных границ, которое 10 октября 2022 года было одобрено парламентским комитетом по международным делам Кыргызстана.



Согласно решению комитета, Кыргызстан передает Узбекистану территорию Кемпир-Абадского водохранилища (Кемпир-Абад, в Узбекистане оно более известно как Андижанское или Кара-Дарьинское водохранилище), в обмен на другие территории.



Дискуссия о пользовании водохранилищем ведется с момента его создания в 1983 году - тогда оно называлось Кампыр-Раватским.



Критики со стороны Кыргызстана уверяют, что Узбекистан не выполнил официально данное при постройке водохранилища обязательство вырыть Кампыр-Раватский канал, который должен был помочь в орошении киргизских земель водой из хранилища.



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При этом Узбекистан пользуется большинством воды из него и, по мнению киргизской оппозиции, не платит за это вопреки договоренностям между странами.



За день до задержания большинство из активистов приняли участие в создании комитета по защите Кемпир-Абада.



Его члены высказывали опасения в том, что Узбекистан не станет выполнять договорные обязательства между странами, получив водохранилище в свое распоряжение, а сама его территория никогда не была предметом спора между странами, поэтому решение о передаче объекта ничем не обусловлено.



В тот же вечер президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что у властей "есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду", указывало 24 KG.



Канат Исаев - спикер-оппозиционер

Отправленный в СИЗО экс-спикер киргизского парламента не впервые преследуется властями - в 2017 году он, будучи депутатом парламента, был арестован в связи с протестами перед выборами президента в Кыргызстане.



Тогда генпрокуратура страны возбудила против Исаева уголовное дело по подозрению в организации массовых беспорядков и подготовке насильственного захвата власти, которое он якобы готовил вместе с Омурбеком Бабановым - одним из фаворитов предвыборной гонки.



Спустя некоторое время после задержания обвинения с Исаева и Бабанова были сняты. Согласно официальным итогам голосования, Бабанов проиграл, а президентом Кыргызстана был избран Сооронбай Жээнбеков.



Во время его правления Исаев вновь достиг успехов на политической арене - он стал спикером киргизского парламента.



В 2020 году Жээнбеков покинул пост после начала массовых протестов в Кыргызстане, и Исаев стал исполняющим обязанности президента страны.



Однако спустя несколько часов после назначения он уступил место Жапарову, который впоследствии стал президентом.