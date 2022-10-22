Под Астаной будет разбит еще один национальный парк - "Бозок"

11:01 24.10.2022

Началось строительство Национального парка "Бозок"

На левом берегу столицы между селами Уркер и Ильинка состоялась церемония закладки памятной капсулы времени, символизирующей начало строительства Национального парка "Бозок"



МКС РК, 21 октября



На левом берегу столицы между селами Уркер и Ильинка состоялась церемония закладки памятной капсулы времени, символизирующей начало строительства Национального парка "Бозок". Реализация проекта предполагает создание "живого" музея, в котором наряду с научно-исследовательской деятельностью важными станут функции познавательного, развлекательно-рекреационного и спортивно-оздоровительного характера.

Создание Национального парка "Бозок" станет, своего рода, туристическим брендом и визитной карточкой Астаны, местом культурного отдыха жителей и гостей столицы, обеспечит рост внутреннего и международного туризма.



"Древнее городище Бозок имеет большую историческую и сакральную ценность для нашего народа. Создание на этом месте Национального парка – это возможность сохранить и приобщиться к богатому пласту историко-культурного наследия, транслировать и популяризировать его во всем мире. В будущем эта территория станет комплексным археологическим парком, отражающим историю Великой степи, центром притяжения не только жителей нашей столицы, но и туристов со всего Казахстана и мира", - сказал в рамках официальной церемонии министр культуры и спорта Даурен Абаев.



Основной задачей проекта является реконструкция древнего городища Бозок и воссоздание исторических комплексов ботайцев, саков, гуннов, тюрков с сохранением аутентичности памятников археологии. Реализация проекта запланирована в 4 этапа (с 2022 года по 2025 гг.). Условно все объекты парка можно разделить на две части: историческую и инвестиционную.



"Сегодня мы можем с уверенностью утверждать, что нынешняя столица Казахстана возникла на территории, обжитой человеком еще в глубокой древности. Об этом мы можем знать благодаря нашему археологу Кемелю Акишеву, который в 1998 году открыл городище Бозок, руины которого были найдены на восточном берегу озера Бузукты. И все эти 20 лет учеными велась большая кропотливая работа по раскопкам и изучению этой местности. Все, что было здесь найдено, свидетельствует о насыщенном прошлом этих территорий", - сказала директор Государственного историко-культурного музея-заповедника "Бозок" Сауле Бурбаева.