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В новый ЦК Компартии Китая вошел казах Абдимаджин - глава парламента СУАР
12:53 24.10.2022

Избран новый ЦК КП Китая: в его составе есть этнический казах

Нурлан АБДИМАДЖИН избран председателем комитета Народного консультативного совета Китая (НПКСК) Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

В Китае избран новый состав Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) из 205 человек. Среди них этнический казах Нурлан АБДИМАДЖИН, передает Экспресс К со ссылкой на russian.people.com.cn.

Члены Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва были избраны на заключительном заседании 20-го Всекитайского съезда КПК в субботу. Новый состав ЦК, руководящего органа партии, избирается на пять лет в конце каждого съезда.

Нурлан АБДИМАДЖИН был избран председателем комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

АБДИМАДЖИН родился в 1962 году в Хоргосе Или-Казахской автономной области СУАР КНР. В 1985 году вступил в Компартию Китая. Выпускник Пекинского педагогического университета. Работал в судебных органах СУАР КНР, а также на руководящих партийных, государственных должностях Или-Казахской автономной области и народного правительства Синьцзяна. C 2008 года - член ПК Политбюро КПК СУАР КНР. Кандидат в члены ЦК Компартии Китая 18-го созыва.

Ранее этот пост занимал Асхат КЕРИМБАЙ.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Экспресс К
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