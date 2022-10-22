В восточном Казахстане остался без тепла город Риддер. Вредители сломали ТЭЦ

12:57 24.10.2022

В ВКО из-за халатности остановилась ТЭЦ

Экспресс К



instagram.com/danial.akhmetov.official/



Мазут, необходимый для работы ТЭЦ, оказался смешанным с водой. Из-за этого котлы остановились.



Особенно без тепла страдает Риддер - в предгорьях уже холодно, местами выпадает снег, пишет Экспресс К.



instagram.com/danial.akhmetov.official/instagram.com/danial.akhmetov.official/

instagram.com/danial.akhmetov.official/

Как отметил на своей странице в Instagram аким ВКО Даниал АХМЕТОВ, экстренно создан оперативный штаб.



instagram.com/danial.akhmetov.official/instagram.com/danial.akhmetov.official/

instagram.com/danial.akhmetov.official/

"Сейчас, чтобы возобновить работу теплостанции, из хранилищ ТОО "Казцинк" в Риддер сразу на ТЭЦ направлено 60 тонн мазута. Дополнительно УК ТЭЦ на спецмашинах отправляет в город 70 тонн мазута. И через 4 часа топливо будет на теплоисточнике. 25 октября в час ночи в город прибудет еще 6 цистерн с мазутом", - написал АХМЕТОВ.



Также глава области сообщил, что прокуратура ВКО начала расследование по факту халатности руководства риддерской ТЭЦ.



Ранее Экспресс К писал о том, что на территории ТЭЦ-3 в Павлодаре произошел пожар.