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Вид на жительство в Казахстане планируют выдавать за 300 тысяч долларов
13:03 24.10.2022

©ЭК/Валерий КАЛИЕВ

Иностранцы, инвестировавшие в экономику страны такую сумму, могут рассчитывать на получение документа.

В Казахстане планируют выдавать вид на жительство иностранцам, инвестировавшим в экономику страны 300 тысяч долларов. Об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик ЖУМАНГАРИН, отвечая на депутатский запрос фракции "Ак жол", передает Экспресс К.

На данном этапе ведется работа по разработке законопроекта, направленного на предоставление возможности получения визы на 10 лет зарубежным бизнесменам, инвестировавшим в экономику Казахстана более 300 тысяч долларов, с правом получения ВНЖ,

- сообщил ЖУМАНГАРИН.

Министр пояснил, что будут учитываться прежде всего инвестиции в основной капитал действующих предприятий, создание промышленного производства продукции с высокой добавленной стоимостью, новых технологий и оказание услуг, то есть именно те инвестиции, которые принесут дополнительные финансовые поступления в бюджет в виде налогов, создание новых рабочих мест и так далее.

ЖУМАНГАРИН пояснил, что правительство на постоянной основе ведет работу по улучшению инвестиционного климата в Казахстане.

"В целях упрощения процедуры порядка получения инвесторской визы для нерезидентов-инвесторов внесены изменения и дополнения в приказ министра по инвестициям и развитию в части регламентирования и сокращения срока выдачи ходатайства на получение инвесторской визы для лиц, являющихся нерезидентами и осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Казахстана с 5 до 3 рабочих дней", - отметил министр.

Экспресс К сообщал, что россияне используют Казахстан для выезда в другие страны.

Источник - Экспресс К
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