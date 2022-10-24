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Российские автозаводы начали покупать автозапчасти у производителей из Узбекистана
13:05 24.10.2022

24.10.22

В 2022 году российские автопредприятия начали покупать у предприятия "Узавтосаноат" некоторые автокомпоненты. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает пресс-служба министерства.

"Мы заинтересованы в том, чтобы узбекские производители автокомпонентов приходили на наш рынок – сейчас для этого благоприятная конъюнктура", - заявил Мантуров на заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном, которое прошло в Ташкенте 23 октября.

Вице-премьер РФ отметил, что партнерские связи двух стран "в таких беспрецедентных условиях, как сейчас, становятся только прочнее". Они охватывают самые разные сферы - от промышленности, сельского хозяйства и энергетики до вопросов образования, культуры и спорта.

"С учетом того, что мы находимся в октябре, а по статистике результат январь-сентябрь - это $5,3 млрд торговый оборот между нашими странами. Очевидно, что это будет уже выше, чем в прошлом году, потому что рост составил уже 37%",- цитирует Мантурова "Коммерсант". По прогнозам, к концу года товарооборот вырастет до $8,5 млрд.
ℹ️ По данным российской стороны, в 2021 году товарооборот России с Узбекистаном составил почти $6,9 млрд, по информации узбекской - $7,5 млрд.

Мантуров также сообщил об интенсификации инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

"Россия несомненно является одним из ключевых инвесторов в экономику Узбекистана. Объем капиталовложений наших компаний (их более 2 000) уже превысил $10 млрд. Они затрагивают большинство ключевых сфер экономики – нефтегазовый и энергетический сектор, телекоммуникации, агропромышленный комплекс и ряд отраслей промышленности", - заявил министр.

По словам вице-премьера, главы министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшида Ходжаева, МИВТ и Минпромторг создали совместный Проектный офис, в рамках которого прорабатывается новый портфель из более чем двадцати проектов на общую сумму почти $4 млрд.

"В дополнение к этому мы прорабатываем реализацию других прорывных инициатив, которые будут реализованы впервые за всю историю наших взаимоотношений", - добавил Ходжаев.

Россия также готова взаимодействовать в проектировании и предоставлении комплексных инжиниринговых услуг по крупным индустриальным проектам. В качестве примера Мантуров привел реализованный проект по строительству Ташкентского металлургического завода мощностью 500 тысяч тонн металлопродукции в год.

Отдельное внимание, отметил министр, стоит уделить совместным проектам в геологии и недропользовании.

"Наша компания "Росгео" провела масштабные геологоразведочные работы в акватории Аральского моря и прилегающих территориях. Полученные результаты говорят о возможности открытия в регионе крупных, преимущественно газовых, месторождений. В том, насколько важно сегодня иметь собственную ресурсную базу, весь мир уже убедился", - заявил Мантуров.

Министр также подчеркнул особое значение налаженных логистических коридоров для перевозки продовольственных товаров.

"Недавно мы запустили совместный проект ‘’Агроэкспресс’’, который призван улучшить возможности поставок продовольствия по железнодорожной сети. Он работает по принципу ‘’зеленого транспортного коридора’’, где взаимодействие контролирующих органов осуществляется в онлайн-режиме без лишних проволочек. С конца прошлого года по этой линии доставлено уже более 200 тысяч тонн товаров российского продовольственного экспорта. В обратную сторону он работает пока в меньших масштабах, но мы рассчитываем в ближайшие несколько лет нарастить провозную способность по этому каналу как минимум в пять раз", - заявил глава Минпромторга России.

На заседании стороны договорились регулярно проводить онлайн-переговоры с целью выработки предложений по реализации новых инвестиционных проектов и торговых соглашений. По итогам заседания были подписаны итоговый протокол и солидный пакет двусторонних документов, отметили в пресс-службе МИВТ.

Источник - fergana.plus
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