Богатства России отдают даром - в обмен на безопасность элитных сынков, - СП

15:30 24.10.2022

Богатства России отдают даром - в обмен на безопасность элитных сынков

Олигархи и чиновники наладили поставки на Запад бесплатного сырья, чтобы "партнеры" их не ругали



Иван Рыбин



Нефть, уголь, минеральные удобрения, металлы и прочее сырье из России уходит за границу с огромными дисконтами, это признается даже официально. Но есть все основания полагать, что неофициально богатства русской земли вывозятся и вовсе бесплатно, причем прежде всего в "недружественные" страны. То есть даже не в обмен на бесполезные зеленые бумажки! Штатники "нагнули" российских олигархов и чиновников, и те устроили массовую "раздачу слонов".



"У нас дисконты по углю составляют 50−60%, то есть отклонение вниз наших контрактных цен, которые угольщики заключают, - они примерно в два раза дешевле вынуждены продавать уголь, чем рыночные цены. То же самое касается и минеральных удобрений, известны дисконты на нефть, которые достигали $20−30 за баррель, и так далее", - говорит первый вице-премьер Андрей Белоусов.



По сравнению с прежними словами наших властей о том, что мы ничего не потеряем от санкций, как видите, огромная разница. Но интересней всего не это. Как заявил агентству Reuters представитель министерства финансов США, идея "потолка" цен на российскую нефть провалилась. Чисто технически. Более 90% российского нефтяного экспорта удастся направить по независимым от Штатов каналам, да и в целом попытки контроля ни к чему хорошему не приведут.



"На первых порах возможно, что Россия не сможет полностью перенаправить экспорт, возможно, будут какие-то потери в районе 10−15% от общего экспорта, но в дальнейшем логистические проблемы, скорее всего, будут решены. Тем не менее, если Россия сократит экспортную добычу нефти, цены на нефть могут достаточно сильно вырасти. Я думаю, что примерно до $120−130 за баррель. Но все-таки это не базовый сценарий, базовый сценарий - Россия сможет решить логистические и финансовые вопросы и перенаправить большую часть нефти на другие рынки", - объясняет инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.



Судя по всему, светлая мысль о неизбежном росте цен на энергоносители пришла в голову не только российскому эксперту, и тему "потолка" просто тактично сливают. Но откуда тогда такие адские дисконты? Причем на все сырье скопом.



На газ тоже. Его "Газпром" почему-то поставляет по ценам в три раза ниже рыночных. Типа, по долгосрочным контрактам. Очень интересно… Западники нарушают все мыслимые и немыслимые законы, грабят российское государство, компании, граждан, а мы типа белые и пушистые, блюдем законы и контракты. Кому это выгодно? Особенно учитывая то, что "общечеловеки" наглеют с каждым днем.



Но газ еще ладно, за него хоть перечисляют доллары. Вроде как… Со всеми остальными ресурсами, которые находятся полностью в руках частного капитала, все совсем непонятно. К примеру, минеральные удобрения - они всем нужны, особенно Европе. Говорить о каком-то избытке предложения не приходится, напротив, все "стоят на ушах".



По данным Trade Data Monitor, "неопределенность в отношении поставок удобрений из России будет поддерживать мировые цены высокими в связи с тем, что наращивание производства удобрений с нуля занимает в среднем от трех до пяти лет при наличии необходимых ресурсов".



Откуда тогда дисконты и тут? Аналогично с углем, сейчас его стоимость находится на исторически максимумах, а желающих перепродать товар из РФ хватает. Не нужно никаких 50%, достаточно скинуть несколько процентов на услуги посредника, и уголь моментально поменяет "гражданство".



Между тем есть информация, что означенные выше дисконты - не более чем хорошая мина при плохой игре. Де факто цены контрактов еще ниже, финансисты поговаривают и о том, что оплата по ним и вовсе не производится. Как так, к чему бы это?



Когда у некоего бизнесмена все капиталы на зарубежных счетах, он уязвим. Достаточно пригрозить ему их изъятием - делается это элементарно - и из олигарха можно буквально веревки вить. А ведь там, за бугром, не только деньги…



"Западные спецслужбы приступили к реализации проекта „Дети". Целый комплекс мер подразумевает поиск и взятие в заложники родных и близких, в первую очередь - детей высших чиновников России, которые уже долгое время проживают в западных странах. Для чего? Шантажировать и заставлять влиять на СВО и внутриполитическую ситуацию в России", - считает политолог Марат Баширов.



В Италии арестовали сына губернатора Красноярского края Артема Усса, в Норвегии - Андрея Якунина, сына бывшего главы РЖД Владимира Якунина. Причем последний постоянно проживал в Великобритании, а на Скандинавский полуостров просто приехал развлечься. Кого еще и когда? Этого мы пока не знаем. Да, их не жалко, пусть посидят. Но ведь это, вне всякого сомнения, еще один знак для наших миллиардеров и политиков.



Не менее любопытно, что сразу после арестов отпрысков чиновников, проживавших во вражеских странах (а что они там делали?), в СМИ появился явный вброс на тему того, что у нас наблюдается некая "голландская болезнь". То есть что денег от экспорта слишком много и нужно его ограничить. Путем повышения внутренних цен до мировых!



"Инструментом ограничения сырьевого экспорта может, например, стать дальнейшее увеличение экспортных пошлин и НДПИ для газовой отрасли. Таким образом мы сократим разрыв между внешними и внутренними ценами. Но это будет достаточно жесткая перестройка экономики, так как все равно такие меры заденут население", - поделился идеей с РБК некий "неназванный чиновник".



"Перестройка" в нашей стране вообще слово матерное, а сама идея не нова. "Нужно уровнять российские цены на энергоносители с западными, тогда наша экономика начнет бурно развиваться", - вещал с трибуны Госдумы в начале 2000-х Борис Немцов.



Логикой свои призывы политик никак не подкреплял, ведь что-либо более абсурдного даже представить сложно. Все ровно наоборот! Дешевое сырье, дешевая энергия и обильный доступный кредит - это классика, только в подобных условиях возможен экономический рост. А то, что предлагает "неназванный чиновник", не более чем вредительство. Причем в особо крупных размерах. На уровне 1991 года, когда все населения нашей страны банально ограбили.



Собираются повторить, тут нет никаких сомнений. Недра России и так уже вовсю грабят, вывозя добытое за границу почти задаром, а то и вовсе бесплатно. Причем о производстве чего-либо даже речи нет. Купить НПЗ и торговать бензином и соляркой (что выгодней) - нет, чиновники против. Судя по всему, их западные хозяева строго-настрого запретили создавать в РФ какие-либо производства. Даже простейшие.



В декабре сего года тарифы ЖКХ вырастут сразу на 9%, то есть в два раза выше, чем обычно. Их поднимают типа авансом, видимо, чтобы гражданам жизнь медом не казалась. В нынешних условиях это не что иное, как предательство. Но этой диверсией, судя по всему, не ограничатся. Есть все основания предполагать, что вскоре ГСМ, топливо и все остальное подорожает в разы, а то и в десятки раз. Чиновникам дали такую команду, взяв за фаберже их отпрысков. В связи с этим возникает резонный вопрос - не пора ли нам пора?