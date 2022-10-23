"Моссад" точечно ликвидировал опасного палестинского командира аль-Килани (группировка "Львиное логово")

16:03 24.10.2022

23.10.2022,

Израиль добрался до "Львиного логова"

Ликвидирован боевик новой палестинской группировки



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Один из активистов новой палестинской группировки "Львиное логово" Тамер аль-Килани был убит в ночь на воскресенье. Его соратники обвинили в его гибели Израиль и пообещали отомстить. Их поддержали представители других палестинских группировок.



33-летний активист палестинской группировки "Львиное логово" Тамер аль-Килани погиб в ночь на воскресенье в городе Наблусе на Западном берегу реки Иордан - рядом с ним взорвался заминированный мотоцикл. "Львиное логово" выложило в своем Telegram-канале две видеозаписи: на первой видно, как некий человек крутится около стоящего у дома мотоцикла, на второй - мотоцикл взлетает на воздух, когда мимо него проходит мужчина, похожий на Тамера аль-Килани. Согласно версии группировки, убийство было организовано Израилем через агентов на Западном берегу. В палестинских соцсетях звучат призывы покарать предателя.



"Львиное логово" пообещало "мучительный и болезненный ответ" за смерть одного из "лучших своих бойцов".



О группировке "Львиное логово" из Наблуса стало известно лишь в сентябре, но она уже успела прославиться своими акциями против израильтян, став популярной как среди палестинской молодежи, так и во всем арабском мире. На аккаунт группировки в Telegram подписаны более 200 тыс. человек.



Ее костяк составили представители военизированного крыла палестинского движения "Фатх", которое возглавляет действующий президент Палестины Махмуд Аббас. К ней присоединились и представители других палестинских группировок. Израильские СМИ утверждают, что деньги "львятам" выделяет "Хамас". Это палестинское движение полностью контролирует сектор Газа, но стремится распространить свое влияние на Западный берег реки Иордан. До присоединения к "Львиному логову" Тамер аль-Килани был членом военного крыла "Народного фронта освобождения Палестины", провел восемь лет в израильской тюрьме. По данным спецслужб Израиля, Тамер аль-Килани готовил исполнителя теракта, который должен был осуществить нападение в Яффо или в Тель-Авиве в сентябре. Кроме того, он командовал боевиками, которые стреляли по израильским солдатам во время их операций в Наблусе.



Палестинскую молодежь привлекает то, что в "Львином логове" нет разделения по политическим пристрастиям, в то время как другие палестинские группировки во многом растеряли авторитет из-за постоянных распрей друг с другом, что в глазах многих палестинцев мешает им противостоять Израилю. Кроме того, "львята", как и в целом палестинская молодежь, обвиняют в бездействии местные власти.



В условиях безработицы и коррупции на палестинской территории идея сопротивления израильской оккупации вновь набирает обороты, тем более что надежды на какое-либо изменение ситуации у палестинцев нет.



На этом фоне палестинским властям важно отвести народный гнев от себя и направить его на Израиль. На днях премьер-министр Палестины Мухаммед Штайя совершил редкий визит в лагерь беженцев Дженин - еще один оплот палестинских боевиков на Западном берегу - и оттуда заявил, что Израиль "не хочет мира".



Учитывая популярность "Львиного логова", свои соболезнования в связи со смертью Тамера аль-Килани выразили представители разных палестинских группировок, включая "Хамас". МИД Палестины назвал произошедшее "военным преступлением".



Израиль никак не прокомментировал смерть активиста "Львиного логова". При этом израильские силы безопасности не скрывают, что делают все возможное, чтобы ликвидировать новую группировку и не допустить начала третьей интифады на Западном берегу и в Иерусалиме, об угрозе которой все чаще говорят как в Израиле, так и в Палестине. Практически каждый день палестинцы совершают теракты в отношении израильтян, в ответ израильские военные проводят силовые операции в палестинских городах и лагерях беженцев, что, впрочем, лишь провоцирует новые столкновения.



Ситуацию обостряют действия экстремистски настроенных еврейских поселенцев.



Так, на прошлой неделе в Израиле разразился скандал, когда появилась информация, что поселенцы выкорчевывали оливковые деревья палестинцев и опрыскивали оставшиеся ядовитыми веществами. Они также избили двух израильтянок - представительниц левого движения, помогавших палестинцам собирать оливки.



В Израиле заговорили об угрозе "интифады TikTok"

В опубликованном на прошлой неделе заявлении Люсии Эльми, исполняющей обязанности координатора ООН по гуманитарной помощи на оккупированных палестинских территориях, говорится, что 2022 год стал для палестинцев, проживающих на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, "самым смертоносным с 2006 года", если судить по числу погибших в среднем за месяц. Этот показатель вырос на 57% по сравнению с прошлым годом. По данным ООН, от действий израильских сил безопасности погибли по меньшей мере 105 палестинцев, в том числе 26 детей. Отмечается также, что в этом году "десять израильских мирных жителей, трое иностранцев и четверо израильских солдат" были убиты палестинцами с Западного берега. По израильским подсчетам, число погибших с их стороны в результате терактов в два раза больше - 23 израильтянина, в том числе 5 представителей силовых структур, и 3 иностранца. Около 65 израильтян, как гражданских, так и военных, получили ранения разной степени тяжести.



Марианна Беленькая