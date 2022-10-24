 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Товарищ Си отлил Китаю новый бетонный постамент, - Константин Ольшанский
16:24 24.10.2022

Китай больше не будет заигрывать с Западом, капиталистами и "пятой колонной"
Константин Ольшанский
24.10.22
Си Цзиньпин переизбран председателем Китая еще на пять лет. В партийное политбюро он привел своих ближайших сторонников, с которыми ранее работал в Шанхае. С опорой на них Си нужно решать новые экономические задачи.

Вероятно, теперь в ближайшее время последует и смена правительства во главе с Ли Кэцяном, место которого может занять выходец из Шанхая Ли Цян.

Партийные перестановки: с высоких постов сняли генералов и партийных лидеров Гонконга и Макао

В Пекине завершился XX Коммунистической партии Китая под председательством генерального секретаря Си Цзиньпина. На съезде были избраны новые составы главных партийных органов - Центрального комитета и Центральной комиссии по проверке дисциплины.

Из 7 членов постоянного комитета политбюро только 3 были избраны в новый состав Центрального комитета - это Си Цзиньпин, секретарь Центрального комитета Ван Хунин и секретарь Центральной комиссии по проверке дисциплины Чжао Лэцзи.

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Среди них наиболее интересен Ван Хунин, который считается ключевым теоретиком Коммунистической партии Китая. Именно Ван разработал стратегический документ "Мысль Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой для новой эры".

"Китайская специфика" в данном случае означает противостояние западной, капиталистической, системе. Также Ван Хунин распространил концепцию национальной безопасности на все области жизни Китая. Учитывая, что Ван остался в качестве члена постоянного комитета, это означает дальнейшее усиление идеологического контроля в Китае.

При этом в новый состав посткома не попали, в частности, второе лицо в стране - премьер-министр Ли Кэцян и его заместитель Хань Чжэн. Вероятнее всего, это указывает на грядущую смену председателя китайского правительства.

Нет в списке и председателя Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Ли Чжаньшу. Вместе с отставными членами правительства он уйдет на пенсию в марте 2023 года.

Политбюро состоит из 25 членов, 12 из которых были избраны в новый Центральный комитет. Помимо Си Цзиньпина, Ван Хунина и Чжао Лэцзи, в него входят также, например, заместитель председателя Центрального военного совета генерал-полковник Чжан Юся, а также региональные партийные лидеры из Пекина, Шанхая, Чунцина, Тяньцзиня и провинции Гуандун.

Партийных представителей Гонконга и Макао в списке не оказалось.

В новый созыв Центрального комитета компартии Китая не попали также несколько влиятельных политиков. Среди них член Центрального военного совета и министр национальной обороны Вэй Фэнхэ, а заодно директор канцелярии по делам Тайваня Ян Цзечи.

Не нашлось места в обновленном составе Центрального комитета также для нескольких партийных деятелей из Гонконга и Макао.

Все это можно было бы списать на малопонятные для внешнего мира перестановки. Однако крайне важно, что эти перестановки в партии оказались значительно масштабнее, чем ожидали наблюдатели.

Кто встал у руля партии: борцы с пандемией и создатель "китайского Нью-Йорка"

Многие решения партийного съезда оказались вполне предсказуемыми. Например, относительно переизбрания Си Цзиньпина на очередной, третий, срок во главе партии и государства.

Более того, ни для кого секретом не стало то, что "товарищ Си" будет укреплять ядро партии за счет хорошо знакомых ему функционеров. Это, например, секретарь шанхайского муниципального комитета партии Ли Цян, которого уж прочат в будущие премьер-министры.

Именно он руководил двухмесячным локаутом Шанхая в нынешнем году, зарекомендовав себя жестким и принципиальным руководителем. Ли и Си давно и хорошо знакомы: еще в 2004 году они вместе работали в партийном комитете провинции Чжэцзян.

Секретарь пекинского городского комитета партии Цай Ци также работал вместе с Си Цзиньпином. Правда, в восьмидесятые и девяностые года, в провинции Фуцзянь, откуда она также отправились в Чжэцзян.

Как и его шанхайский коллега Ли Цян, Цай Ци успешно прошел экзамен на антикризисное управление: именно он руководил подготовкой к Олимпиаде-2022 в Пекине. Проходившей, напомним, в условиях жесточайших антиковидных мер.

С пандемией связаны и достижения Чжао Лэцзи, который в 2017 году возглавил Центральную комиссию по проверке дисциплины. Во время пандемии комиссия крайне жестко контролировала партийные кадры по всей стране, что и способствовало такой быстрой победе над коронавирусом.

Кстати, в новом созыве дисциплинарной комиссии Чжао Лэцзи нет - так что он и возглавлять ее не будет.

Членом постоянного комитета стал Ли Си, секретарь компартии провинции Гуандун. Его политические и экономические достижения в основном связаны с созданием "Большого района залива". Сегодня это крупнейший гигаполис на планете, где сконцентрированы несколько городов, морских и речных портов, промышленных зон. К 2035 году "Большой район залива" по финансовой и технологической мощи должен затмить даже Нью-Йорк.

Не попавшие в новый постком Ли Кэцян и его зам Хань Чжэн уделяли большое внимание экономическим вопросам, отмечает BBC. Появление вместо них партийных функционеров говорит о том, что в ближайшие годы Си и его соратники будут уделять большее внимание политическим вопросам и государственному контролю.

Источник - svpressa.ru
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