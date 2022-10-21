|Госкомитет Туркменистана по физкультуре и спорту возглавил Гулмырат Агамырадов
16:54 24.10.2022
Указ Президента Туркменистана Об Агамырадове Г.Н.
21.10.2022
Назначить Агамырадова Гулмырата Нурмырадовича председателем Государственного комитета Туркменистана по физкультуре и спорту.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 21 октября 2022 г.
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Глава государства назначил заместителей Государственного комитета Туркменистана по физкультуре и спорту
21.10.2022
Постановлением Президента Туркменистана Атаев Сердар Халмырадович назначен заместителем председателя Государственного комитета Туркменистана по физкультуре и спорту.
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Постановлением Президента Туркменистана Агаев Парахат Овезович назначен заместителем председателя Государственного комитета Туркменистана по физкультуре и спорту.