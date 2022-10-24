Матвиенко: "Судьба Тайваня решится в боях за Херсон"

17:05 24.10.2022

24.10.2022 Киев Вадим Москаленко.



Запад должен увеличить военную помощь Украины накануне большой битвы за Херсон, ход которой может стать решающим для крупнейших мировых геополитических процессов.



Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политический эксперт Константин Матвиенко, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Запад должен увеличить военную помощь Украины накануне большой битвы за Херсон, ход которой может...



"Если РФ после этой войны сохранится в том виде, в каком она прибывает сейчас, то это огромная угроза цивилизованному миру. Если Россия оправится после поражения в украинско-российской войне и станет надежным союзником Китая в тех планах КНР, которые касаются Тайваня. Для США это будет огромный вызов, который, в условиях такого союза Россия-Китай, будет сложно преодолеть", – сказал эксперт.



"Поэтому судьба Тайваня (по крайней мере, в Тайване это очень хорошо понимают), решается сейчас в херсонских степях. Поэтому мир должен нам помогать мощнее. Соответственно я согласен с мыслью, что сейчас в горниле этой войны происходит создание новой модерной украинской нации", – заявил Матвиенко.