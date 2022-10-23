Джалал-Абад ответил мятежному Ошу митингом в поддержку "наших ханов" Жапарова и Ташиева

17:36 24.10.2022

24 октября 2022, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



Стали нашими ханами. В Джалал-Абаде митинг в поддержку президента и главы ГКНБ



В Джалал-Абаде проходит митинг в поддержку президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Об этом сообщил его участник Акниет Кенешов.



Собравшиеся отмечают, что поддерживают политику руководства страны и призывают других граждан присоединиться к ним.



"Мы поддерживаем Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева. Кроме них нам никто не нужен. Мы верим, что они стали нашими ханами и будут развивать нашу страну. Мы будем беречь их как зеницу ока", - сказал один из участников.

Другая участница акции отметила, что задержанные правозащитница Рита Карасартова, политик Равшан Джеенбеков преследуют личные цели.



"Они не получили должность, теплое кресло. Поэтому они занимаются вредительством. А Адахан Мадумаров уже работает депутатом. Пусть теперь прекращает вредительство свое", - сказала женщина, выступая перед публикой.



Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет в поддержку Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству "Кабар" президент Садыр Жапаров заявил: у властей есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.



23 октября начались массовые задержания. По последним данным, на 48 часов задержаны Кенешбек Дуйшебаев, Эрлан Бекчороев, Айданбек Акматов, Асия Сасыкбаева, Рита Карасартова, Атай Бейшенбек, Клара Сооронкулова, Азимбек Бекназаров, Айбек Бузурманкулов, Жениш Молдокматов, Бектур Асанов, Нурлан Асанбаев, Гульнара Джурабаева, Равшан Джеенбеков, Таалай Мадеминов, Улугбек Маматаев, Перизат Суранова, Чынгыз Капаров, Али Шабдан уулу, Талант Эшалиев, Кубанычбек Кадыров.



В ИВС ГУВД Бишкека и районов Чуйской области водворен 21 человек. На один месяц с содержанием в СИЗО-1 столицы также арестован экс-депутат парламента Канат Исаев.



В их домах провели обыски, затем в отношении активистов и политиков вынесли постановления о задержании.