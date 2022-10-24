Китайское предупреждение. Поднебесная надеется на лучшее, но готовится к худшему, - Валерий Бурт

18:28 24.10.2022 24.10.2022

Китайское предупреждение

На днях завершился ХХ съезд Коммунистической партии Китая. Форум, проходивший в Доме народных собраний Пекина, на котором присутствовали более двух тысяч делегатов, ответил на многие важные вопросы. Главные из них – в каком направлении будет двигаться Поднебесная, каковы политические и экономические приоритеты одной из крупнейших держав мира.



Форум своим внешним видом напомнил о временах СССР. Над огромной сценой, за креслами членов президиума, нависали серп и молот в обрамлении алых полотнищ. Да и вся процедура съезда – ораторы на трибунах, рукоплещущий зал и прочее – невольно возвращала в эпоху, завершившуюся в России более трех десятилетий назад.



Председатель КНР и Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин открывал и закрывал юбилейный съезд. Говорил он уверенно, веско, всем своим видом показывая, что уверен в своем будущем. Так и вышло – соратники доверили ему руководство страной еще на ближайшие пять лет.



Во вступительной речи Си Цзиньпина превалировал оптимизм. Лидер Китая выразил надежду, что к 2049 году, когда будет отмечаться 100-летие КНР, республика превратится в современную процветающую, демократическую, культурно развитую страну.



Однако Си Цзиньпин предупредил, что ближайшие годы отнюдь не будут усыпаны розами, и Китай ждет немало трудностей: в экономике страны после впечатляющего рывка в последние десятилетия наступил спад.



Тем не менее, руководители КНР, как и прежде, стремятся к превращению Поднебесной в мощную технологическую и индустриальную державу. На это надеется и ее лидер: "Благодаря этому мы будем уверенно держать в руках собственную пиалу с рисом".



Стоит сказать, что речь Си Цзиньпина была полна красноречивых намеков и завуалированных намерений. Нельзя не отметить и его художественный, полный метафор, стиль.



Ситуацию в мире он назвал "крайне необычной и ненормальной", причем, в Пекине ожидают дальнейшего ухудшения обстановки.



Китайский лидер отдает себе отчет, что его стране вряд ли удастся остаться в стороне от "большой драки": "Мы должны быть готовыми к худшему сценарию и противостоять сильному ветру, неспокойной воде и даже опасным штормам".



Си Цзиньпин имел в виду в первую очередь напряженные отношения с США, которые стоят на пути налаживания отношений Пекина с непокорным Тайванем, который всеми силами противится объединению с КНР.



Си Цзиньпин подчеркнул, что островное государство – неоспоримая территория Китая, и Пекин будет стремиться к воссоединению мирным путем. Однако заметил, что "мы никогда не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принять все необходимые меры".



Еще более грозно прозвучало предупреждение Председателя КНР о том, что "мы будем усиливать военную подготовку в приближенных к боевым условиям по всем направлениям, чтобы обеспечить способность наших вооруженные сил эффективно сражаться". Это означает, что Китай намерен серьезно модернизировать свою армию. Нетрудно догадаться о причинах. По сообщению корреспондента СNN Аны Кабрера, заместитель директора ЦРУ Давид Коэн получил секретную информацию, что Си Цзиньпин поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году. Однако окончательное решение, по словам того же источника, в Пекине еще не принято.



События в Азии могут отозвать громким эхом и в Европе, и могут затронуть участников нынешнего конфликта на континенте – Россию и Украину. Первой это может пойти на пользу, второй – вряд ли. "Уже выстраиваются конспирологические теории о влиянии этого съезда на ход конфликта на Украине (особенно на фоне недавнего призыва МИД КНР к китайцам покинуть ее территорию), – пишет интернет-издание "незалежной" "Страна". – По одной из таких теорий, после переизбрания Си Китай может начать оказывать существенную военную поддержку России в плане поставки военной техники (тех же беспилотников) и товаров, необходимых для производства оружия".



Заглядывать в будущее – дело неблагодарное, однако многие политики полагают, что во внешней политике Пекина не произойдет особых изменений. Вероятнее всего, будет углубляться сотрудничество Китая с Россией.



Лидер Китая упомянул об одной из серьезных проблем страны: "Коррупция – это самая большая раковая опухоль, которая ставит под угрозу жизнеспособность и боеспособность партии". Уместно напомнить, что приход к власти в 2012 году Си Цзиньпина ознаменовал начало масштабной антикоррупционной кампании. После вступления в должность он пообещал расправиться с "тиграми и мухами" – нечистыми на руку чиновниками и государственными служащими. Более 100 тысяч человек были обвинены в злоупотреблениях. Но до сих пор страна не очистилась от скверны.



В ходе ХХ съезда прозвучала информация о том, что за последние пять лет более 80-ти тысяч членов правящей партии добровольно признали за собой вину в коррупции. Всего с момента вступления Си Цзиньпина в должность Генерального секретаря были наказаны более 200 тысяч членов КПК. Если учесть, что в партии состоят 96 миллионов человек, – капля в море. Не означает ли это, что подавляющая часть китайских коммунистов – кристально чистые люди?



В 2018 году в КНР отменили ограничение по числу сроков пребывания у власти. Это давало возможность 69-летнему Си Цзиньпину снова возглавить страну. Так в итоге и произошло. Си Цзиньпин, как и прежде, един в трех лицах: он руководитель партии, глава государства и Верховный главнокомандующий. Его авторитет сравнивают с тем, что был у Великого Кормчего – Мао Цзэдуна.



Тем не менее оппозиция периодически напоминает о себе. К примеру, в январе прошлого года появилось письмо, подписанное "171-м преданным членом китайской компартии", в котором Си Цзиньпина призвали уйти в отставку со всех постов в правительстве и армии.



Были перечислены его упущения в управлении, дипломатии, армии и даже прегрешения в личной жизни. Авторы письма призывали провести "экстренную встречу ЦК КПК и всекитайского собрания народных представителей, чтобы обсудить упомянутые ошибки и лишить Си Цзиньпина всех постов в партии, армии и правительстве".



В преддверии XX съезда прокатилась весть о военном перевороте в Китае и аресте высшего руководства. Однако вскоре на сайте Госсовета КНР появились сообщения, позволяющие сделать вывод, что представители власти Китая продолжают выполнять свои обязанности.



Что это было – фейк или неудачное выступление сил, враждебных Си Цзиньпину? Кстати, во время съезда Пекин был наводнен военными. На улицах замечена бронетехника.



По мнению заместителя директора Института мировой экономики и международных отношений Александра Ломанова, общий настрой задают бойцы информационного фронта против Пекина: "С одной стороны, сегодня внутри КНР нет ни персоны, ни группировки, которые могли бы бросить вызов Си Цзиньпину. С другой стороны, учитывая, что за пределами Китая у Си Цзиньпина есть достаточно недоброжелателей, и не только в США и на Тайване, такие истории будут появляться и дальше".



О разногласиях в высших сферах говорит и то, что на ХХ съезде четверо из семи членов Постоянного комитета Политбюро не вошли в состав ЦК нового созыва.



Это – весьма авторитетные люди: премьер Госсовета Ли Кэцян, председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Ли Чжаньшу, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета (высший совещательный орган) Ван Ян и первый заместитель главы правительства страны Хань Чжэн.



Это может означать финал их карьеры. Впрочем, уход на пенсию – не самый худший для них вариант. Как известно, провинившихся коммунистов, – а этот квартет, скорее всего, не просто так, а за какие-то прегрешения ущемили в правах – как правило, жестоко наказывали.



…Предшественником Си Цзиньпина был Ху Цзиньтао, находившийся во главе страны 10 лет. Утратив власть, он исчез из виду. Однако на ХХ съезде партии 79-летннй политик присутствовал, и сидел невдалеке от главы государства.



На закрытии форума к нему неожиданно подошли два человека и, несмотря на возражения, взяли под руки и вывели из зала. Он попытался задержаться возле Си Цзиньпина, но тот равнодушно посмотрел на него и бросил какую-то реплику...



Опальный политик успел слегка похлопать по плечу Ли Кэцяна – того самого, которого не включили в состав ЦК. Казалось, Ху Цзиньтао хочет ему что-то сказать. Или – приободрить…



Вскоре агентство Синьхуа сообщило, что политику стало плохо во время заседания. Но потом ему стало "намного лучше". И вообще, его увели "на отдых". Понимайте, как хотите… Источник - stoletie.ru

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