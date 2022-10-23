Киргизия переходит в лагерь врагов России, - Айнур Курманов

20:13 24.10.2022 Киргизия переходит в лагерь врагов России



Айнур Курманов



Отказ ряда банков Киргизии и Казахстана от обслуживания платежной системы карты "Мир" является знаковым сигналом местных правящих элит, которые показывают этим, что подчиняются решениям "Вашингтонского обкома" и присоединяются к кампании по изоляции России.



Именно так надо рассматривать новость о том, что целый ряд банков Киргизии в 20-х числах октября перестал без объяснения причин принимать карты Национальной системы платежных карт (НСПК) РФ. Еще в сентябре это уже сделали ведущие казахстанские банки, но именно действия киргизских финансово-кредитных организаций вызвали более болезненную реакцию.



По сути речь идет о половине крупных киргизских банков, а именно о "Компаньоне", "Бакай Банке", "Дос-Кредобанке", "Банке Азии", "Айыл Банке", Кыргызско-Швейцарском банке, "Халык Банке", "Демир Банке", ОАО "Евразийском Сберегательном Банке", "Коммерческом банке КЫРГЫЗСТАН" и некоторых других. Причем объясняли они свое решение по-разному, но везде происходило одно и то же.



При этом началось это как пожар с 19 октября, и пока официального объяснения со стороны государственного финансового регулятора КР не последовало до сих пор.



И тут примешивается явный политический фактор, так как без согласования с ведущими фигурами в политической элите республики произвести это сразу в дюжине банков было бы невозможно, а значит негласное распоряжение о приостановке обслуживания карты "Мир" произошло с самого верха.



Можно даже это назвать "финансовым заговором", когда сразу одномоментно значительная часть финансово-кредитных организаций перестала работать с российскими платежными системами. При этом было все сделано по примеру и по кальке соседнего Казахстана, где подобное проделали еще в сентябре.



Так, 21 сентября стало известно, что крупнейший "Народный Банк" ("Халык Банк), принадлежащий самому могущественному казахстанскому олигарху Тимуру Кулибаеву, являющемуся по совместительству еще и средним зятем Елбасы, вдруг отказался от работы не только с картой "Мир", но и с другими платежными системами РФ.



Но тогда хотя бы департамент Ситуационно-кризисный центра (ДСКЦ) МИД РФ вовремя сообщил об этом и объяснил данные действия боязнью применения вторичных санкций со стороны Минфина США. В этот раз никаких предупреждений или внятного объяснения случившегося не последовало, что и вызвало шок и настоящую оторопь у граждан РФ и КР, пользующихся российскими платежными системами и картой "Мир".



Но существенное отличие от казахстанской ситуации заключается в том, что Киргизия намного более зависима от российских кредитов и финансовых поступлений, которые поддерживают на плаву и дефицитный бюджет страны. Там представлено намного больше российских компаний, а доля капитала из Москвы достаточно серьезно представлена в экономике республике.



Плюс надо иметь ввиду, что 1 млн 63 тысячи киргизов или более 15,8% населения республики, работают в России. И эти наиболее активные граждане только за первое полугодие этого года перевели на родину из РФ свыше 1 млрд 284,1 млн долларов (77 млрд 631 млн рублей), что на 60 млн долларов (3 млрд 627 млн рублей) или почти на 4,7% превышает прошлогодний показатель.



Подобные поступления мигрантов составляют почти 30% ВВП республики и что интересно, но отключение киргизских банков от российских платежных систем ударило именно по данным кормильцам страны. Получается, что правительство и финансовый и банковский секторы КР сами рубят сук на котором сидят?



Это при том, что Всемирный банк предрекает Киргизии и Таджикистану, умудрившимся передраться за спорные участки на границе, наиболее серьезные последствия мировой рецессии на постсоветском пространстве



"Многие факторы уязвимости, в том числе высокие риски долгового кризиса в Кыргызстане и Таджикистане, приведут к негативным последствиям. Ожидается, что в этом году обе страны столкнутся с сокращением производства, увеличением дефицита и резкой девальвацией обменного курса", - говорится в отчете.



В этой тяжелой ситуации портить отношения с Кремлем при такой экономической зависимости от России может обойтись себе дороже, но руководство почти всех бывших среднеазиатских республик, в том числе и членов ЕАЭС Киргизии и Казахстана, свободно на это идет. Не пугает их и нарушение своих же союзнических обязательств и прежних двусторонних и коллективных соглашений в рамках общего союза.



Ответ на самом деле прост – среднеазиатские элиты, вышедшие из старой партийной номенклатуры, чрезвычайно зависят от Белого дома, так как являются насквозь компрадорскими, прозападными и коррумпированными. И сейчас просто выполняют указания "центра принятия решения", несмотря на то, что они противоречат национальным интересам и бьют по своим народам и так находящимся в состоянии нищеты.



Подобное просто стало теперь всем более очевидным на фоне открытого противостояния России и Запада. И последние такие распоряжения были даны во время встречи Энтони Блинкена с президентами ЦА на полях Генассамблеи ООН в рамках формата "5+1", когда тот резко потребовал от них порвать отношения с Москвой. Иначе для местных удельных князьков США могли бы ввести уже так называемые "вторичные санкции".



Следующим шагом стали восьмые по счету ограничения в отношении России, которые позволяют санкционному департаменту Минфина США (OFAC) "налагать блокирующие санкции на лиц, которые, как установлено, оказывали материальную помощь, спонсировали или предоставляли финансовую, материальную или технологическую поддержку, товары или услуги для или в поддержку любой деятельности, подлежащей санкциям".



Учитывая, что все наворованное из республик новоявленные неофеодалы отправляли в американские и европейские банки, а также в оффшорные зоны под контролем западных спецслужб, то подобные угрозы подействовали быстро. Конечно, размеры вывезенного несопоставимы, так как если из Казахстана по оценкам экспертов утекло "за бугор" порядка 300-350 миллиардов долларов, то из Киргизии намного меньше.



Но как видим, и этого хватило, чтобы надавить и на Садыра Жапарова, который сейчас просто зеркалит действия казахстанских коллег, видимо согласовывая с ними свои действия.



И первым таким демонстративным шагом с его стороны стал отказ от проведения совместных командно-штабных игр с участием миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2022" якобы из-за возможного присутствия таджикских военных.



Но на самом деле за этим демаршем торчали турецкие, английские и американские уши, так как до этого шли интенсивные переговоры с Анкарой, а Бишкек в эти же дни посетил вовсе не случайно Ильхам Алиев. А еще ранее в августе, по сообщениям телеграм-каналов, близких к российским силовикам, стало известно о встречах офицеров киргизских и казахстанских спецслужб с высокопоставленными сотрудниками британской МИ-6.



Теперь вот новый логичный ход – отключение от обслуживания платежной системы карты "Мир" киргизскими банками. Далее будет наверняка усиление русофобской кампании внутри страны и развитие пантюркистских движений, вкупе с переходом на единый турецкий алфавит в рамках принятого решения на уровне Организации тюркских государств, о чем мы расскажем более подробно в другом материале.



То есть – это все звенья одной цепи в рамках антироссийской кампании и открытое присоединение КР к коллективной изоляции Москвы. Очевидно, что теперь и самый "пророссийский" президент и его окружение в ЦА стали показывать свои зубы Кремлю в надежде, что в Вашингтоне и Лондоне подобное оценят, поддержат и похвалят.



Теперь надо действительно решать, что делать, чтобы преодолеть негативные последствия и послать ответный сигнал Бишкеку, Астане, Душанбе и прочим "братушкам". При этом Киргизия могла бы стать таким показательным примером для всех остальных в этом деле. Так, политолог, кандидат исторических наук Вадим Трухачев уже предлагает в своем телеграм-канале некоторые рецепты.



"Первое, чем надо ответить – отказ от денежных переводов из России в Киргизию через банки, чьи карты киргизы не хотят принимать. В частности, Сбера и ВТБ. Россия также должна перестать работать с киргизскими банками, исполняющими западные санкции. Никакие переводы не должны проходить через них.



Кроме того, Сбер, ВТБ и прочие банки, чьи карты "не признают" киргизские коллеги, должны отказаться от обслуживания граждан Киргизии. Им это "понравится". Хотите исполнять санкции? Вперед. Надо лишь зеркально ответить, и мало Киргизии не покажется", – указывает политолог.



Если с первым предложением можно и нужно согласиться, то со вторым, связанным с введением санкций в отношении уже рядовых киргизов, можно поспорить и повременить. Ведь отказ от российских платежных систем ударил в первую очередь по ним. Тем более, что Бишкеку, как видно, наплевать на своих трудовых мигрантов.



Наиболее чувствительными могли бы быть решения правительства о приостановке выделения траншей и помощи республиканскому бюджету от которых зависят выплаты зарплат бюджетникам, а также выставление требований по возвращению накопившихся долгов со стороны государства и частных компаний. Плюс необходимо объяснить обычным гражданам КР, что это происходит всецело по вине нынешнего руководства республики.



Кроме этого, можно действовать как соседний Китай, требуя в качестве погашения долга конкретные месторождения и предприятия или принятие выгодных политических решений, позволяющих усилить позиции России в республике и в регионе в целом. Данные меры должны отрезвляюще подействовать на правящую камарилью, пришедшую к власти в результате цветного переворота в октябре 2020 года.



В конечном итоге в КР есть множество группировок, которые сразу же осмелеют в своих действиях, узнав, что Садыр Жапаров потерял доверие и расположение Москвы. Стремление же замолчать все эти явно враждебные шаги от представителей элит Центральной Азии и смягчить их кулуарными обсуждениями и поглаживанием по головкам, к сожалению, приведут к противоположному результату.



Все это будет расцениваться как признак слабости, а на фоне того, что руководство РФ занято Украиной, приводить к еще большей враждебности зарвавшихся неофеодалов. Нельзя забывать, что на Востоке ценят и уважают жестких и решительных правителей, способных быстро преподать урок строптивым. Источник - politnavigator.net

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