20:20 24.10.2022

Представитель консерваторов Риши Сунак станет новым премьер-министром Великобритании после катастрофического правления Лиз Трасс, пишет FT. Читатели издания обращают внимание на его происхождение и сомневаются, что тори удастся выиграть следующие выборы.



Риши Сунак станет самым молодым британским премьером современности и первым небелым лидером страны после того, как члены Консервативной партии подавляющим большинством голосов поддержали его на посту преемника Лиз Трасс.



Путь к власти открылся бывшему канцлеру в воскресенье, когда экс-премьер Борис Джонсон добровольно отказался от надежд на возвращение, хотя и заручился поддержкой чуть более 50 депутатов.



А уже в понедельник, в последний момент, свою кандидатуру сняла в последний момент лидер Палаты общин и последняя соперница Сунака Пенни Мордонт.



42-летний Сунак моложе Тони Блэра и Дэвида Кэмерона на момент вступления в должность. Его бабушка и дедушка индийского происхождения, а в Великобританию переехали из Восточной Африки. Детство он провел вырос в Саутгемптоне.



Несмотря на подавляющую поддержку, в рядах собственной партии Сунак считается фигурой спорной: многие сторонники Джонсона считают, что своим уходом с поста канцлера он подорвал его премьерство.



Перед Сунаком стоят серьезные вызовы: кризис государственных финансов, высокая инфляция, перебои с коммунальными услугами, беспорядки на промышленных предприятиях, рост счетов за электроэнергию и даже возможные перебои.



Сунак придерживается консервативного взгляда на финансы и ранее пообещал "исправить экономику". В субботу он посулил "профессионализм и подотчетность" на всех уровнях правительства.



Финансовые рынки отреагировали на ожидаемую в понедельник "коронацию" Сунака с оптимизмом. В лондонском Сити отозвались, что "скука приносит свои дивиденды" после хаоса, который устроила Трасс своим "минибюджетом" и объявленным сокращением налогов.



Сунак же на посту канцлера, наоборот, ужесточал налоги в попытке пополнить казну, опустошенную пандемией коронавируса.



Ожидается, что Сунак оставит в этой должности Джереми Ханта, еще одного финансового консерватора.



Сунак попытается воссоединить глубоко расколотую Консервативную партию после катастрофического 44-дневного премьерства Трасс.



Комментарии читателей:



The Hundred Days

Прекрасно. Выдающееся достижение для него самого, нашей страны и Консервативной партии. Нельзя недооценивать символизм и важность этого события для британцев из числа этнических меньшинств, не говоря уже об Индии и других странах Содружества.



rjmartin50

Какая вообще разница, белый он или нет? И тут политика идентичности? Интересно, сам Сунак разве считает себя цветным или индийцем? И потом, разве от цвета кожи его премьерство станет лучше или хуже?



RBLM

Он нелегитимен. Даешь общие выборы!



MadQuokka

Не мой премьер. Что у него за взгляды? Что он вообще собой представляет? Никто не знает. Всеобщие выборы - и только!



Free trade, or war

Белым "брекситерам" он не понравится.



The Hundred Days

Белым шовинистам-евросоюзникам, которые мнят себя садом, а остальной мир джунглями, тоже.



Qwert22

Британцы давно уже хотят лейбористов.



Comply Orders

Этническая принадлежность не имеет никакого значения. И возраст не при чем. Руководствоваться надо благом страны и народа. Предыдущие "лидеры" ничего не добились. Убежден, Риши справится лучше. Для настоящего величия у него мало времени (давайте посмотрим правде в глаза, следующие выборы Тори никак не выиграть), но он хотя бы может вывезти страну из кювета.



Observer from the North

А отношения с ЕС он тоже починит, если это вообще возможно?



Schnorrer

Сунак - новый премьер? Воистину, в стране слепых и одноглазый - король.



Physiccitizen

Так, а следующий премьер кто? Ничего, через три-четыре месяца узнаем!



ZJoe

Первый цветной премьер - это чудесно, но жаль, что его выбрали не за заслуги.



Fledz

Так, еще один. Карусель тори закружилась по полной.



Singing in the rain

Этот хитрый змей Борис ловко укрывается от нападок и перехитрил всех противников, поэтому и сам защитился, и своего канцлера Риши отстоял.



Zukertort opening

Он явно продержится дольше, чем Трасс с ее салатом.



Java and Horses

Победил лучший из этой жуткой кодлы. Могло быть и хуже!



Voter X

Он всяко честнее Джонсона и лучше разбирается в цифрах, чем Трасс.



Meldrew

Лишь бы рынки были довольны! А то людям никакого удовлетворения и близко не видать.



Dwightok

Из грязных рубашек эта - самая чистая.



Chorlton

Все лучше и лучше: сначала премьера выбирал британский народ, затем несколько тысяч партийных, а теперь уже всего пара сотен депутатов. По этой логике следующего премьера будут ждать уже десятилетия славного лидерства.



HMS Amethyst

Надеюсь, бездумный популизм на этом кончится. Иначе его ждет та же участь, что и Джонсона с Трасс.



Regina Perrin

А первым делом, Риши, объяви выборы.



Skaeget

За него проголосовала 0,0004% населения. Нам не нужны всеобщие выборы, а революция.



Grovester

Ну, он хотя бы он не конченый идиот и не неисправимый нарцисс.



Good Lord

Тадж-Британия, принимай поздравления!