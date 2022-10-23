 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 24.10.2022
22:25  Кризис оставляет французов без сыра и колбасы
22:08  Рахмон запустил агрегат Нурекской ГЭС после его реконструкции
20:20  Financial Times: Британцы о новом премьере: в стране слепых и одноглазый - король
20:13  Киргизия переходит в лагерь врагов России, - Айнур Курманов
18:28  Китайское предупреждение. Поднебесная надеется на лучшее, но готовится к худшему, - Валерий Бурт
17:36  Джалал-Абад ответил мятежному Ошу митингом в поддержку "наших ханов" Жапарова и Ташиева
17:05  Матвиенко: "Судьба Тайваня решится в боях за Херсон"

16:54  Госкомитет Туркменистана по физкультуре и спорту возглавил Гулмырат Агамырадов
16:24  Товарищ Си отлил Китаю новый бетонный постамент, - Константин Ольшанский
16:03  "Моссад" точечно ликвидировал опасного палестинского командира аль-Килани (группировка "Львиное логово")
15:32  Мировой экономике вредит сильный доллар, - Барри Эйхенгрин
15:30  Богатства России отдают даром - в обмен на безопасность элитных сынков, - СП
13:05  Российские автозаводы начали покупать автозапчасти у производителей из Узбекистана
13:03  Вид на жительство в Казахстане планируют выдавать за 300 тысяч долларов
12:57  В восточном Казахстане остался без тепла город Риддер. Вредители сломали ТЭЦ
12:53  В новый ЦК Компартии Китая вошел казах Абдимаджин - глава парламента СУАР
11:01  Под Астаной будет разбит еще один национальный парк - "Бозок"
10:38  В Кыргызстане арестован экс-спикер парламента и более 20 активистов-оппозиционеров
10:35  Тюркские государства обсуждают в турецкой Бурсе создание единого алфавита
10:33  Как отстоять Херсон? - Вл.Прохватилов
10:32  Координационный совет при Правительстве РФ и неотложность экономической мобилизации, - В.Катасонов
10:28  Жители Оша собираются на "кемпир-абадский митинг" - против предательства кырвластей
10:24  Что происходит? Цели России в мировой гибридной войне (продоление), - Сергей Глазьев
10:07  Человек в дырявом ботинке: чем удобен Риши Сунак России на посту британского премьера
09:52  Союзное промпроизводство. ЕАЭС намерен субсидировать кредиты промышленной кооперации своих стран, - Къ
08:45  КазАрмию будут лучше снабжать и финансировать, - Аскер Бейсенов
07:17  Союзнички. Половина кыргызстанских банков перестали обслуживать российские карты "Мир"
00:41  Последнее турецкое предупреждение: Запад пытается заставить Анкару присоединиться к антироссийским санкциям, - К.Логинова
00:36  Съезд КПК оставил вопрос о наследнике лидера Китая нерешенным. В премьеры прочат главу горкома Шанхая Ли Цяна
00:18  Контуры Нового мира. Путин предупреждает, - The Economist
00:03  Следующим премьер-министром Великобритании с вероятностью 99% станет Риши Сунак
00:02  Почему Россия терпит поставки Украине со стороны членов ОДКБ
Воскресенье, 23.10.2022
23:15  Долбонавт Джонсон снялся с выборов британского премьера. Забухал?
20:39  Санитарно-эпидемиологическую службу Туркменистана возглавил Азат Овезов
20:00  "Странная война" на Украине продолжается, - Дм.Попов
19:58  Израиль разбомбил в Сирии место сборки иранских дронов
17:26  Массовые аресты в Бишкеке. Кырвласти пытаются репрессиями запугать оппозицию
16:42  Креативненько. Г.Бердымухамедов подарил Ш.Мирзиееву щена алабая по кличке Алабай
16:14  К итогам заседания Межправсовета ЕАЭС в Ереване, - В.Чушкин
16:02  В Иркутске самолет Су-30 упал на двухэтажный дом
16:00  В Таджикистане завершились учения ОДКБ "Рубеж-2022". Как это было?
15:53  В Китае появилось пять новых "заводов-маяков"
15:47  Таджикистан. Скончался глава Комитета по архитектуре и строительству Махмадсаид Зувайдзода
12:59  СМИ узнали о подготовке Киевом провокации с "грязной бомбой"
10:27  Герой Украины глава авиаконцерна "Мотор Сич" В.Богуслаев задержан в Киеве как российский шпигун
10:06  "История делается в Китае". К итогам судьбоносного съезда КПК, - А.Яшлавский
08:27  Власти Киргизии готовят новый драконовский закон о СМИ
08:23  Си Цзиньпин переизбран Генсеком ЦК КПК на третий срок
08:21  В Кыргызстане идут аресты кемпир-абадских активистов
00:56  В Кыргызстане создан комитет по защите (от узбеков) Кемпир-Абада
00:40  США потеряли власть над нефтью, - Пол Кругман
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Financial Times: Британцы о новом премьере: в стране слепых и одноглазый - корольFinancial Times: Британцы о новом премьере: в стране слепых и одноглазый - король
20:20 24.10.2022

Financial Times
Великобритания

Премьер-министром Великобритании станет Риши Сунак
Читатели FT о новом премьере Британии: в стране слепых и одноглазый - король

Представитель консерваторов Риши Сунак станет новым премьер-министром Великобритании после катастрофического правления Лиз Трасс, пишет FT. Читатели издания обращают внимание на его происхождение и сомневаются, что тори удастся выиграть следующие выборы.

Риши Сунак станет самым молодым британским премьером современности и первым небелым лидером страны после того, как члены Консервативной партии подавляющим большинством голосов поддержали его на посту преемника Лиз Трасс.

Путь к власти открылся бывшему канцлеру в воскресенье, когда экс-премьер Борис Джонсон добровольно отказался от надежд на возвращение, хотя и заручился поддержкой чуть более 50 депутатов.

А уже в понедельник, в последний момент, свою кандидатуру сняла в последний момент лидер Палаты общин и последняя соперница Сунака Пенни Мордонт.

42-летний Сунак моложе Тони Блэра и Дэвида Кэмерона на момент вступления в должность. Его бабушка и дедушка индийского происхождения, а в Великобританию переехали из Восточной Африки. Детство он провел вырос в Саутгемптоне.

Несмотря на подавляющую поддержку, в рядах собственной партии Сунак считается фигурой спорной: многие сторонники Джонсона считают, что своим уходом с поста канцлера он подорвал его премьерство.

Перед Сунаком стоят серьезные вызовы: кризис государственных финансов, высокая инфляция, перебои с коммунальными услугами, беспорядки на промышленных предприятиях, рост счетов за электроэнергию и даже возможные перебои.

Сунак придерживается консервативного взгляда на финансы и ранее пообещал "исправить экономику". В субботу он посулил "профессионализм и подотчетность" на всех уровнях правительства.

Финансовые рынки отреагировали на ожидаемую в понедельник "коронацию" Сунака с оптимизмом. В лондонском Сити отозвались, что "скука приносит свои дивиденды" после хаоса, который устроила Трасс своим "минибюджетом" и объявленным сокращением налогов.

Сунак же на посту канцлера, наоборот, ужесточал налоги в попытке пополнить казну, опустошенную пандемией коронавируса.

Ожидается, что Сунак оставит в этой должности Джереми Ханта, еще одного финансового консерватора.

Сунак попытается воссоединить глубоко расколотую Консервативную партию после катастрофического 44-дневного премьерства Трасс.

*****

Комментарии читателей:

The Hundred Days
Прекрасно. Выдающееся достижение для него самого, нашей страны и Консервативной партии. Нельзя недооценивать символизм и важность этого события для британцев из числа этнических меньшинств, не говоря уже об Индии и других странах Содружества.

rjmartin50
Какая вообще разница, белый он или нет? И тут политика идентичности? Интересно, сам Сунак разве считает себя цветным или индийцем? И потом, разве от цвета кожи его премьерство станет лучше или хуже?

RBLM
Он нелегитимен. Даешь общие выборы!

MadQuokka
Не мой премьер. Что у него за взгляды? Что он вообще собой представляет? Никто не знает. Всеобщие выборы - и только!

Free trade, or war
Белым "брекситерам" он не понравится.

The Hundred Days
Белым шовинистам-евросоюзникам, которые мнят себя садом, а остальной мир джунглями, тоже.

Qwert22
Британцы давно уже хотят лейбористов.

Comply Orders
Этническая принадлежность не имеет никакого значения. И возраст не при чем. Руководствоваться надо благом страны и народа. Предыдущие "лидеры" ничего не добились. Убежден, Риши справится лучше. Для настоящего величия у него мало времени (давайте посмотрим правде в глаза, следующие выборы Тори никак не выиграть), но он хотя бы может вывезти страну из кювета.

Observer from the North
А отношения с ЕС он тоже починит, если это вообще возможно?

Schnorrer
Сунак - новый премьер? Воистину, в стране слепых и одноглазый - король.

Physiccitizen
Так, а следующий премьер кто? Ничего, через три-четыре месяца узнаем!

ZJoe
Первый цветной премьер - это чудесно, но жаль, что его выбрали не за заслуги.

Fledz
Так, еще один. Карусель тори закружилась по полной.

Singing in the rain
Этот хитрый змей Борис ловко укрывается от нападок и перехитрил всех противников, поэтому и сам защитился, и своего канцлера Риши отстоял.

Zukertort opening
Он явно продержится дольше, чем Трасс с ее салатом.

Java and Horses
Победил лучший из этой жуткой кодлы. Могло быть и хуже!

Voter X
Он всяко честнее Джонсона и лучше разбирается в цифрах, чем Трасс.

Meldrew
Лишь бы рынки были довольны! А то людям никакого удовлетворения и близко не видать.

Dwightok
Из грязных рубашек эта - самая чистая.

Chorlton
Все лучше и лучше: сначала премьера выбирал британский народ, затем несколько тысяч партийных, а теперь уже всего пара сотен депутатов. По этой логике следующего премьера будут ждать уже десятилетия славного лидерства.

HMS Amethyst
Надеюсь, бездумный популизм на этом кончится. Иначе его ждет та же участь, что и Джонсона с Трасс.

Regina Perrin
А первым делом, Риши, объяви выборы.

Skaeget
За него проголосовала 0,0004% населения. Нам не нужны всеобщие выборы, а революция.

Grovester
Ну, он хотя бы он не конченый идиот и не неисправимый нарцисс.

Good Lord
Тадж-Британия, принимай поздравления!

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666632000


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: "Мы должны помнить и чтить судьбоносные даты и события для нашего народа"
- Мажилис рассмотрит законопроект о цифровизации госуслуг по предоставлению прав на земельные участки
- Алихан Смаилов призвал страны ЕАЭС устранить барьеры в госзакупках
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2022 года №833
- Предвыборная кампания: промежуточные итоги
- Кадровые перестановки
- Ответит ли правительство за потраченные в пустоту миллиарды?
- Заседание Центризбиркома об отказе в регистрации кандидатами в Президенты РК Жанабаеву Б.М., Альтаеву Н. Б., Алиеву Ж.
- Началось строительство Национального парка "Бозок"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  