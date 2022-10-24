Рахмон запустил агрегат Нурекской ГЭС после его реконструкции

22:08 24.10.2022

ПРЕЗИДЕНТ ТАДЖИКИСТАНА ЗАПУСТИЛ АГРЕГАТ НУРЕКСКОЙ ГЭС ПОСЛЕ ЕГО РЕКОНСТРУКЦИИ

Президент #Таджикистан'а Эмомали Рахмон дал старт восстановленному после реконструкции агрегату гидроэлектростанции "Нурек" и ознакомился с ходом реализации проекта по модернизации ГЭС.



Существенное улучшение энергоснабжения страны в осенне-зимний период наступит после полной модернизации Нурекской ГЭС. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 24 октября, на встрече с жителями города Нурек, где он запустил первый агрегат одноименной ГЭС после модернизации.



По его словам, агрегат №1 полностью отремонтирован и последние три месяца находился в экспериментальной эксплуатации.



Президент подчеркнул, что данный агрегат мощностью 300 мегаватт был сдан в эксплуатацию в ноябре 1972 года, а после модернизации его мощность была увеличена до 375 МВт.



Он отметил, что реализация проекта по реабилитации Нурекской ГЭС, которой сегодня исполнилось 50 лет, началась в марте 2019 года. Модернизацию станции планируется полностью завершить в течение 10 лет.



Нурекская ГЭС является крупнейшей ГЭС в Центральной Азии, а ее плотина высотой 300 м - второй по высоте в мире.

По словам президента, проект включает в себя два этапа.



"На первом этапе три агрегата и на втором этапе 6 агрегатов будут отремонтированы с основным и вспомогательным оборудованием", - сказал он.



Президент подчеркнул, что в результате полной реализации проекта мощность Нурекской ГЭС увеличится на 375 МВт, а среднегодовая выработка электроэнергии увеличится на 1,4 млрд кВт/ч. Он напомнил, что до начала реализации проекта мощность станции составляла 3000 МВт, а среднегодовая выработка электроэнергии – 11,2 млрд кВт/ч.



Президент отметил, что в Таджикистане действует лимит на потребление электроэнергии, в связи с чем призвал каждого потребителя к бережному отношению к электроэнергии.



Пайрав Чоршанбиев

Дата: 24.10.2022