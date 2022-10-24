В конфликт вмешалась нечистая сила. История с "грязной бомбой" для Украины

07:08 25.10.2022 24.10.2022,

В конфликт вмешалась нечистая сила

История с "грязной бомбой" от новых подробностей чище не стала



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В истории о провокации с использованием "грязной бомбы", которую, по утверждению российской стороны, готовит Украина, в понедельник появились новые подробности, однако менее запутанной она от этого не стала. По версии Минобороны РФ, у Киева есть мотив для подрыва такого устройства - обвинить в этом Москву, а также научный, технический и производственный потенциал для реализации задуманного. Украинские власти категорически отвергают обвинения России и настаивают на осмотре попавших под подозрение объектов международными инспекторами. На Западе же заявляют, что Россия выдумала историю с "грязной бомбой" в качестве предлога для эскалации.



По мнению Минобороны РФ, у Украины имеется мотив для провокации с подрывом "грязной бомбы" - "выставить Россию в качестве ядерного террориста"



"Мотив есть, потенциал есть"

В понедельник Минобороны РФ обнародовало новые данные о существующих, по мнению российских военных, у Киева планах применить "грязную бомбу". "По имеющейся у нас информации, две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию так называемой грязной бомбы. Работы находятся на завершающей стадии",- объявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.



Он напомнил: "грязная бомба" - это контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества.



При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая загрязнение местности на площади до нескольких тысяч квадратных километров.



"В качестве радиоактивного вещества может быть использован оксид урана, находящийся в составах отработавших тепловыделяющих элементов, которые хранятся в хранилищах отработанного ядерного топлива и бассейнах выдержки атомных электростанций (на Украине.- "Ъ"). Кроме того, могут использоваться радиоактивные вещества из хранилищ отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС",- допустил Игорь Кириллов.



Украинские власти, по его словам, задумали следующее: "По планам киевского режима подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран. Наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано впоследствии датчиками Международной системы мониторинга, установленными в Европе, с последующим обвинением Российской Федерации в применении тактического ядерного оружия".



В результате проведения провокации с применением "грязной бомбы" Украина, настаивают в российском Минобороны, рассчитывает "запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Россию в качестве ядерного террориста".



"Таким образом, на Украине имеется мотив для применения "грязной бомбы", а также научный, технический и производственный потенциал для ее создания",- отметил Игорь Кириллов. И добавил: "Министерством обороны РФ организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины: силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения".



Напомним, первым о том, что Киев вынашивает планы подрыва "грязной бомбы" с целью дискредитации Москвы, в воскресенье утром со ссылкой на "заслуживающие доверия источники в разных странах, в том числе на Украине" сообщило агентство "РИА Новости". Из сообщения следовало: практической реализацией этого плана Киев занимается "под руководством западных кураторов", прежде всего британских; задача изготовить "грязную бомбу" поставлена Восточному горно-обогатительному комбинату (расположенному в городе Желтые Воды Днепропетровской области), а также киевскому Институту ядерных исследований, и работы уже находятся на завершающей стадии. "Расчет организаторов провокации состоит в том, что в случае успешной ее реализации большинство стран крайне жестко отреагируют на "ядерный инцидент" на Украине. В результате Москва потеряет поддержку многих своих ключевых партнеров, а Запад вновь попытается поднять вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН и нарастит антироссийскую риторику",- разъяснили логику Киева "РИА Новости".



Через несколько часов одно за другим стали поступать сообщения о телефонных звонках министра обороны РФ Сергея Шойгу коллегам из других стран: сначала он позвонил главе Минобороны Франции Себастьяну Лекорню, затем своему турецкому визави Хулуси Акару, после этого руководителю британского военного ведомства Бену Уоллесу и, наконец, министру обороны США Ллойду Остину. Всех четырех Сергей Шойгу, как уточнили в Минобороны РФ, предупредил о возможном применении украинской стороной "грязной бомбы".



"Предлог для эскалации"

Западным контрагентам Сергея Шойгу потребовалось несколько часов, чтобы отреагировать на поступившую информацию. При этом за министров обороны ответили их коллеги-дипломаты: главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен. В совместном заявлении они подчеркнули, что "отвергают откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей собственной территории". "Мир распознает любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации. Мы отвергаем любые предлоги для эскалации со стороны России",- отметили главы внешнеполитических ведомств трех стран.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Politico также усомнился в версии РФ: "Утверждения о том, что Киев может использовать "грязные бомбы", абсурдны. Он не будет этого делать на своей собственной территории, за освобождение которой интенсивно сражается".



Обвинения со стороны Москвы категорически отвергли и в самом Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "если кто-то может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это лишь один субъект", имея в виду российское руководство. И призвал международное сообщество "превентивно и максимально жестко отреагировать" на "очередное поднятие ставок и эскалационный шаг" РФ.



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Министр обороны Украины Алексей Резников, также пообщавшийся в воскресенье с главами Минобороны Великобритании, Турции и Франции, заверил, что Киев "открыт для любой мониторинговой миссии". "Мысль о "грязной бомбе" отвратительна для нас. Мы приглашаем мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии.- "Ъ") посетить Украину",- написал он в Twitter.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба связался непосредственно с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. "Я официально пригласил МАГАТЭ немедленно направить экспертов на объекты в Украине, которые РФ лживо описывает как места разработки "грязной бомбы" (Восточный горно-обогатительный комбинат и киевский Институт ядерных исследований.- "Ъ")",- сообщил дипломат в Twitter. По словам Дмитрия Кулебы, Рафаэль Гросси согласился. "В отличие от России Украина была и остается прозрачной. Нам нечего прятать",- добавил он.



"Их дело - верить или не верить"

В пресс-службе МАГАТЭ в понедельник подтвердили, что из Киева поступило приглашение отправить мониторинговую миссию на Украину, не уточнив, каким будет ответ. "Вскоре мы сделаем заявление",- пообещали еще днем в агентстве.



Глава МИД РФ Сергей Лавров усомнился в том, что Рафаэль Гросси уже дал согласие на отправку экспертов. "Знаем, как украинские коллеги любят передергивать факты",- сказал глава внешнеполитического ведомства РФ на пресс-конференции в Москве (о том, что МАГАТЭ все же отправит инспекторов на два украинских объекта, стало известно в ночь на вторник). При этом он подчеркнул, что у российской стороны "есть конкретная информация относительно учреждений и научных институтов на Украине, обладающих технологиями, позволяющими соорудить "грязную бомбу"".



"Мы ее перепроверяли по соответствующим каналам. Это не пустое подозрение. Есть серьезные основания полагать, что подобные вещи могут планироваться",- заявил Сергей Лавров.



Москва, по его словам, поднимет вопрос о подготовке Киева к подрыву "грязной бомбы" в международных структурах, включая ООН. Власти РФ, подчеркнул глава МИДа, надеются продолжить обсуждение этой темы с другими странами по военной линии (начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 24 октября уже созвонился по этому вопросу с председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли и главой Генштаба Великобритании Тони Радакином).



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"Голословные опровержения западных коллег о том, что все это выдумки и что Россия сама планирует сделать нечто подобное, чтобы потом обвинить режим Зеленского,- это несерьезный разговор",- заявил Сергей Лавров. По его мнению, западные контрагенты РФ, несмотря на их публичную реакцию, вполне могли серьезно отнестись к переданной им российской стороной информации о планах Украины. "То, что публично говорят наши западные партнеры, будучи ангажированы на безоглядную поддержку Владимира Зеленского и его режима, необязательно означает, что в своих внутренних дискуссиях они будут легкомысленно воспринимать предоставленную нами информацию",- предположил глава МИД РФ. По его словам, в вопросе о "грязных ядерных бомбах" власти РФ "обязательно разберутся до конца". "У нас есть живой интерес не допустить подобной жуткой провокации",- добавил он.



Из комментария вице-спикера Совета федерации Константина Косачева, между тем, следовало, что обнародованием информации о "грязной бомбе" Россия, возможно, уже предотвратила планы Украины. "Оперативные и инициативные действия российской стороны, надеюсь, сорвали готовившуюся Киевом провокацию с "грязной бомбой". А значит, в очередной раз спасены люди",- написал он в своем Telegram-канале. При этом сенатор посетовал, что "Украину на Западе продолжают покрывать огульно и без оглядки на последствия".



В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что недоверие западных стран к обнародованной Россией информации "не означает, что перестает существовать угроза применения такой "грязной бомбы"".



"Угроза налицо,- заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.- Эта информация была доведена до сведения собеседников министром обороны (Сергеем Шойгу.- "Ъ"), дальше уже их дело - верить или не верить".



Елена Черненко Источник - kommersant.ru

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