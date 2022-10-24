Триумф Си Цзиньпина на ХХ съезде КПК в оценках американских аналитиков

09:22 25.10.2022 Владимир Овчинский

24 октября 2022



"Си Цзиньпин официально вступил в свой третий срок правления Китаем с железной хваткой власти, поскольку он представил новую руководящую команду, состоящую из верных союзников".



Новая команда



Си объявил шесть человек - Ли Цяна, Чжао Лэцзи, Ван Хунина, Цай Ци, Дин Сюэсяна и Ли Си - которые будут стоять рядом с ним в качестве членов Постоянного комитета Политбюро, высшего правящего органа Китая. "Все они являются стойкими сторонниками Си и расчищают ему путь к правлению с минимальными внутренними разногласиями или противодействием".



Новый постоянный комитет Политбюро в составе семи членов в Пекине в воскресенье 23 октября 2022 г..

Кто есть кто: семь самых влиятельных людей Китая



В воскресенье 23 октября 2022 г. в Доме народных собраний в Пекине представлены новые члены Постоянного комитета Политбюро.

Си Цзиньпин представил новых высших руководителей Китая в составе Постоянного комитета, состоящего из семи человек, во главе которого он стоит в окружении союзников и сторонников.



Члены Постоянного комитета Политбюро в порядке звания - в том же порядке, в котором они выходили на сцену.



Си Цзиньпин, 69 лет: Верховный лидер Китая начинает свой третий срок на посту главы Коммунистической партии, получает еще пять лет у власти.



Ли Цян, 63 года. Ожидается, что глава шанхайской партии станет следующим премьер-министром Китая в марте 2023 года после того, как действующий лидер Ли Кэцян уйдет в отставку. Это самая высокая должность после Си Цзиньпина.



Секретарь компартии Шанхая Ли Цян на церемонии закрытия 20-го съезда партии в Пекине 22 октября 2022 г. Ожидается, что он станет следующим премьер-министром Китая в марте 2023 г. после того, как действующий Ли Кэцян уйдет

Чжао Лэцзи, 65 лет. Родом из провинции, где жил предок Си, Чжао в настоящее время возглавляет антикоррупционный орган Коммунистической партии.



Ван Хунин, 67 лет: Ван - очень влиятельный партийный теоретик, который написал политику для Си и его предшественников Ху Цзиньтао и Цзян Цзэминя. Чжао Лэцзи, нынешний глава отдела по борьбе с коррупцией, назначен главой законодательного собрания Китая.



Чжао Лэцзи и Ван Хунин

Ожидается, что Чжао Лэцзи, нынешний глава могущественного партийного органа по борьбе с коррупцией, который отвечает за реализацию широкомасштабных репрессий Си против взяточничества, часто преследуемых политическими врагами, возглавит Всекитайское собрание народных представителей, законодательный орган страны.



Повышение по службе поставит его на третье место в Постоянном комитете, высшем руководящем органе Китая.



Ожидается, что Ван Хунин, ведущий идеолог Коммунистической партии, также будет назначен главой высшего политического консультативного органа Китая.



Цай Ци, 66 лет. Цай - партийный босс Пекина и одно из самых доверенных лиц Си, их связи восходят к временам Си в южной провинции Фуцзянь. Цай курировал зимние Олимпийские игры в Пекине.



Ли Си, 66 лет: Ли является нынешним главой партии южного экономического двигателя Китая, провинции Гуандун. Доверенный союзник Си, он, как ожидается, будет курировать антикоррупционную организацию.



Дин Сюэсян, 60 лет. Глава аппарата и ближайший помощник Си считался ведущим кандидатом, несмотря на то, что у него не было опыта работы главой партии или губернатором провинциального уровня.



Из этих членов недавно назначены Ли Цян, Цай Ци, Ли Си и Дин Сюэсян; остальные действующие лица.



Состав нового Постоянного комитета Политбюро из семи человек является "последним подтверждением абсолютной власти Си над партией и, следовательно, над этой страной с населением 1,4 миллиарда человек", заявил глава пекинского бюро CNN Стивен Цзян.



"Старые правила", касающиеся партийного руководства, такие как планы преемственности или критерии продвижения по службе, "больше не применяются", добавил он.



Сам Си начал отходить от прецедента в 2018 году, когда отменил ограничения на срок пребывания на государственной должности президента. Си является главой партии, вооруженных сил и государства. Его реальная власть проистекает из его должности генерального секретаря правящей коммунистической партии Китая, которая также контролирует вооруженные силы, а не из его в значительной степени церемониальной роли президента Китая.



Также существовало давнее неписаное правило, согласно которому высшие должностные лица в возрасте 68 лет и старше уходили в отставку на партийном съезде, но теперь несколько чиновников моложе этого возраста должны уйти в отставку.



"Они ушли, потому что не входят в ближайшее окружение Си Цзиньпина", - сказал Цзян.



Все четыре новых члена "очень тесно сотрудничали с Си Цзиньпином либо в провинциях Фуцзянь и Чжэцзян, либо были или остаются его начальником штаба или главным секретарем", - сказал Цзян. "Это действительно те люди, которым Си Цзиньпин доверяет больше всего, и они действительно находятся в самом внутреннем круге его орбиты власти.



Раньше продвижение по службе внутри партии "зависело от комбинации факторов", включая их навыки и уровень опыта, но этот новый состав предполагает, что "это больше не так", добавил Цзян.



Ли Цян, следующий премьер-министр и вторая по значимости должность в Китае после Си, не был вице-премьером и не работал в центральном правительстве в каком-либо качестве - в отличие от нынешнего премьера Ли Кэцяна и его предшественников.



Состав Политбюро: Си также представил новый состав Политбюро из 24 человек, в котором впервые как минимум за 25 лет нет женщин.



Удалены официальные лица: два имени вызвали удивление из-за их заметного отсутствия в списках. Ху Чуньхуа, один из вице-премьеров Китая, когда-то широко рассматривался как кандидат на высшее руководство, но теперь 59-летний мужчина больше не числится членом Политбюро. Между тем, бывший секретарь партии Синьцзяна Чэнь Цюаньго также отсутствует в списке ЦК.



Нет явных преемников: составы Постоянного комитета до эпохи Си включали более молодых членов в качестве потенциальных преемников высшего лидера. Но с учетом того, что на этот раз самому молодому участнику 60 лет, в миксе назначений нет выдающегося имени - потенциальный признак того, что Си не планирует уходить в отставку в ближайшее время.



Загадка ухода Ху Цзиньтао со съезда



79-летнего бывшего лидера неожиданно вывели из зала во время вчерашней церемонии закрытия партийного съезда, который сначала, казалось, не хотел уходить. Государственное информационное агентство Синьхуа позже сообщило в своем англоязычном Твиттере, который заблокирован в Китае, что Ху был удален по состоянию здоровья, хотя многие эксперты выразили сомнения. Об инциденте до сих пор не сообщалось в государственных СМИ на китайском языке и не обсуждалось в китайских социальных сетях, где такие разговоры строго ограничены.



Новый состав руководства КПК появился после того, как Ху Цзиньтао, бывшего высшего лидера и предшественника Си, вывели из зала.



79-летний Ху сидел прямо рядом с Си на сцене, когда к нему подошли двое мужчин. Они кратко поговорили, и Ху поначалу казался недовольным. В конце концов Ху встал в сопровождении двух мужчин со своего места, один из которых держал его за руку.



По пути к выходу Ху сделал жест Си и что-то сказал лидеру. Затем он похлопал премьера Ли - союзника и бывшего протеже Ху - по плечу. И Си, и Ли, похоже, кивнули друг другу. Было неясно, говорил ли Си.



"Насколько я помню, мы действительно никогда не видели каких-либо эксцессов в работе, подобных этому", - сказал Виктор Ши, эксперт по элитной китайской политике из Калифорнийского университета в Сан-Диего.



Обстоятельства его ухода не были сразу ясны, и CNN подверглась цензуре в эфире Китая, когда сообщала об уходе Ху.



Этот драматический момент не освещался в государственных СМИ на китайском языке и не обсуждался в китайских социальных сетях, где такие разговоры строго ограничены, но он вызвал бурю спекуляций за границей, и некоторые аналитики предполагают, что это может быть силовая игра со стороны Си.



Ху занимал пост главного лидера Китая с 2003 по 2013 год, руководя сравнительно более открытой и экономически интегрированной эпохой. Ху руководил знаковыми для Китая Олимпийскими играми 2008 года в Пекине и десятилетием двузначного экономического роста.



Ху никогда не был таким могущественным, как Си сейчас, в немалой степени благодаря тому, что считается уравновешивающим влиянием нескольких партийных фракций и партийных старейшин, включая его предшественника Цзян Цзэминя.



Ху был связан с фракцией, связанной с Коммунистическим союзом молодежи, группировкой, влияние которой значительно уменьшилось в последние годы во время правления Си.



Государственные СМИ нарушают молчание: в субботу вечером 22.10.2022 государственное информационное агентство Китая Синьхуа написало в своем англоязычном Twitter-аккаунте, что Ху "настоял на том, чтобы присутствовать на заключительном заседании 20-го Национального конгресса партии, несмотря на то, что он только недавно выздоровел".



"Когда он плохо себя чувствовал во время заседания, его сотрудники для его здоровья проводили его в комнату рядом с местом проведения заседания для отдыха. Сейчас ему намного лучше", - пишет Синьхуа.



Твиттер запрещен в Китае. На сегодняшний день Синьхуа не разместило заявление на своем веб-сайте или в социальных сетях на китайском языке.



И у многих экспертов остаются сомнения. "Это очень озадачивает, - сказал Ши".



Ху Цзиньтао выводят во время церемонии закрытия 20-го съезда партии в Пекине 22 октября 2022 года.

Ху Цзиньтао выводят во время церемонии закрытия 20-го съезда партии в Пекине 22 октября 2022 года.



Рори Труекс, известный специалист по Китаю из Принстонского университета в статье в The Atlantic (23.10.022) пишет, что "этот драматический, таинственный элемент театрализованного представления только подчеркнул общую тему съезда - окончательную консолидацию власти Си. Уход Ху со сцены - символ нынешней траектории китайской политики. Ху и его союзники и протеже представляют собой более технократическую, умеренную часть партии - решительно менее репрессивную и более открытую для внешнего мира. Си и его лагерь набирали обороты в течение десятилетия, но, по крайней мере, должны были разделить некоторую власть с фракцией Ху. Эта договоренность была отменена. Вместо него Китай имеет единственного доминирующего лидера, окруженного исключительно людьми, которые помогают ему, а не ограничивают его".



Комментарий В.0.:



Нет сомнения, что этот эпизод еще долго будут изучать многие политические аналитики и эксперты спецслужб с применением алгоритмов искусственного интеллекта, чтобы уловить малейшие нюансы в поведенческих и физиономических реакциях Ху и Си, а также в действиях сотрудников, выводящих Ху из зала. И ясно, что полной правды об этом эпизоде мы не узнаем никогда.



Никаких новых званий



Си не давали новых званий и почетных знаков - а названию его политической идеологии, уже закрепленному в партийном уставе, не придавали дополнительного веса. Перед съездом эксперты предполагали, что может произойти любое из этих событий, что еще больше укрепило бы его власть. Но хотя Си не получил нового титула, конгресс все же одобрил поправку к его уставу, добавив несколько поддерживаемых Си фраз, включая "борьбу" или "боевой дух" - термин, который китайские лидеры часто используют, говоря о внешних вызовах или воспринимаемых угрозы.



Открытый Китай



Новые члены Постоянного комитета Политбюро прибывают в Дом народных собраний в Пекине в воскресенье 23 октября 2022 г.

23 октября 2022 года во время выступления Си Цзиньпина в Доме народных представителей в Пекине он попытался нарисовать картину открытого Китая, готового сотрудничать с миром, что резко контрастирует с растущей изоляцией страны в последние годы.



"Китай не может развиваться изолированно от мира, и мир также нуждается в Китае для своего развития", - сказал Си, добавив, что Китай быстро развил свою экономику и достиг "социальной стабильности" благодаря десятилетиям усилий по "реформам и открытости".



"Дверь Китая в мир будет только расширяться", - сказал он. "Мы будем и впредь привержены всестороннему углублению реформ и открытости, содействию качественному развитию и созданию новых возможностей для мира посредством нашего собственного развития".



Открытость и пандемия



Американские аналитики задаются вопросом - будет ли это обещание выполнено на самом деле, поскольку Китай закрылся от мира на протяжении всей пандемии?



Китай закрыл свои границы в начале 2020 года, чтобы не допустить проникновения вируса, и сегодня они в значительной степени остаются закрытыми, даже несмотря на то, что большая часть мира приспосабливается к жизни с Covid. Отражая поворот страны вовнутрь, сам Си не покидал материк почти 900 дней - до тех пор, пока не посетил Гонконг, специальный административный район Китая.



А поскольку Си защищал нулевой уровень Covid на 20-м съезде партии, заявив, что он "защитил жизни людей", кажется, что эта политика никуда не денется.



"Островной менталитет"



Эта изоляция, по мнению американских аналитиков, также отражается в некоторых частях национального менталитета страны - более широкий сдвиг, на формирование которого ушли годы.



С момента вступления в должность в конце 2012 года Си неоднократно предостерегал от "проникновения" западных ценностей, таких как демократия, свобода прессы и независимость судебной системы. Он подавляет деятельность иностранных НПО, церквей, а также западных учебников - все это рассматривается как средство неправомерного иностранного влияния.



Это подпитывает растущую ветвь ограниченного национализма, который ставит под сомнение любые зарубежные связи и рассматривает феминизм, ЛГБТ-движение и даже защиту окружающей среды как марионеток западного влияния, призванных подорвать Китай.



Модернизация Китая



В новейшей истории ни одна страна не модернизировалась так быстро, как Китай. Коммунистическая партия утверждает, что ее руководство помогло вырваться из бедности сотням миллионов людей, превратив захолустные деревни в ошеломляющие мегаполисы.



В отчете партийного съезда Си Цзиньпин подтвердил свою цель сделать Китай к 2035 году "среднеразвитой страной".



Но это может быть "довольно сложной задачей", отметили американские аналитики, добавив, что они ожидают, что потенциальный рост Китая составит в среднем от 4% до 4,5% в год в этом десятилетии и упадет ниже после 2030 года.



Причина такого пессимизма: экономика Китая сталкивается со значительными проблемами, включая спад в сфере недвижимости, старение населения, продолжающееся влияние строгих ограничений, введенных Си в связи с пандемией коронавируса, и ухудшение американо-китайских отношений.



Си также поддерживает государственное вмешательство в ключевые отрасли, что может снизить производительность, опасаются аналитики.



"Си считает, что выживание партии зависит от усиления партийного государства, рецентрализации власти и глобального влияния", - сказала Соня Оппер, профессор Университета Боккони и эксперт по китайской экономике.



"Неявное предположение состоит в том, что страна готова вернуться к усилению государственной собственности и контроля, стратегии, которая, вероятно, снизит производительность, креативность и инновации в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - сказала она.



Си поставил перед собой задачу укрепить партию и ее контроль над бизнесом и обществом. Американские аналитики полагают, что одновременно он "развязал репрессии против некогда оживленного частного сектора, что привело к массовым увольнениям". Пекин утверждает, что более жесткие правила ограничивают деятельность чрезмерно могущественных корпораций и защищают потребителей, но эти меры задушили частный бизнес, вызывая озноб в экономике и вызывая опасения по поводу будущих инноваций.



В 2020 году Пекин начал ограничивать льготные кредиты для компаний, занимающихся недвижимостью, что привело к нехватке денежных средств и дефолтам для многих застройщиков, включая гигантский конгломерат Evergrande. Жилищные проекты застопорились, а отчаявшиеся покупатели жилья по всей стране отказываются платить по ипотечным кредитам за недостроенные дома. Сбои в секторе недвижимости оказывают огромное влияние на экономику Китая в целом, поскольку на него приходится до 30% ВВП страны.



Ущерб от нулевого Covid



Но во время руководства Си ничто не потрясло экономику и общество Китая так сильно, как нулевой Covid. На третий год пандемии Китай придерживался жесткой политики, которая опирается на массовое тестирование, обширные карантины и внезапные блокировки, чтобы любой ценой искоренить инфекции, даже несмотря на то, что остальной мир научился жить с вирусом.



Страна продолжает блокировать целые города из-за нескольких инфекций, отправляя все положительные случаи и тесные контакты в государственные карантинные учреждения. Выстраивание очереди на тесты на Covid и сканирование кода отслеживания здоровья для входа в любое общественное место стали нормой.



Пекин утверждает, что эта политика не позволила Китаю скатиться к катастрофе в области здравоохранения, как и остальной мир, но нулевой Covid требует огромных и растущих затрат.



Преобразование НОАК



Китайскому лидеру Си Цзиньпину потребовалось всего несколько лет, чтобы выполнить свое обещание преобразовать Народно-освободительную армию.



В 2015 году, через три года после того, как он возглавил Коммунистическую партию Китая, Си предпринял широкомасштабный проект по превращению НОАК в "боевую силу мирового уровня", не уступающую вооруженным силам США.



Крайний срок, который он установил для этой вехи, был 2049 год, но прошло всего семь лет, а он уже далеко на пути к осуществлению своей мечты.



Китай теперь может похвастаться самым большим в мире военно-морским флотом с одними из самых новых и самых мощных военных кораблей на плаву.



Вскоре ожидается появление военно-воздушных сил с истребителями-невидимками и бомбардировщиком-невидимкой.



Ракетные войска, ощетинились новыми ракетами, которые дают им непревзойденную досягаемость в Азии.



Китайская мечта



Когда Си Цзиньпин представил свою высшую руководящую команду, он также изложил свои амбиции в отношении Китая и подтвердил свою фирменную цель "омоложения китайской нации", которую часто называют "китайской мечтой".



"На пути вперед, независимо от сильного ветра, неспокойной воды или даже опасных штормов, люди всегда будут нашей самой надежной опорой и самым сильным доверием", - сказал он, добавив: "Сегодня мир сталкивается с беспрецедентными проблемами".



В прошлые десятилетия, обращаясь к партийному съезду Китая, предыдущие лидеры подчеркивали, что Китай переживает "период важных стратегических возможностей", указывая на то, что страна стабильна и основное внимание следует уделять экономическому росту. Но в этом году Си решил не использовать эту фразу.



Воинственный Китай



Международный корреспондент CNN Селина Ван сказала, что послание Си отражает его подход - решать проблемы "военным путем".



"Речь идет о борьбе, о борьбе с этими опасными штормами", - добавила она, - которые включают как внутренние трудности, такие как экономический спад и продолжающиеся сбои из-за Covid, так и международную напряженность, поскольку Китай занимает более напористую позицию на мировой арене.



"На внешнеполитическом фронте во время третьего срока Си и далее мы должны ожидать более агрессивного Китая. Государственные СМИ и пропаганда все чаще создают впечатление, что Запад и Америка… пытаются сдержать Китай", - сказала Ван.



Авиация Восточного командования НОАК проводит совместные боевые учения в районе острова Тайвань, 7 августа 2022 г.

Ян Джонсон старший научный сотрудник по изучению Китая в Совете по международным отношениям считает, что при Си Китай массово наращивал свое военное присутствие в Южно-Китайском море, строил военные базы в Южной Азии и Африке и давал своим дипломатам указание использовать очень резкий, агрессивный язык в отношениях с другими странами - что-то известное как дипломатия "воина-волка".



Китай также принял новый, более жесткий подход к самоуправляющемуся острову. Объединение с Тайванем теперь называют "незаменимым" для ключевой всеобъемлющей политической цели Си - "омоложения китайской нации". Это, вероятно, означает "усиление напряженности в отношениях с демократическими странами из-за Тайваня и усиление угрозы китайского вторжения".



Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии закрытия 20-го съезда партии в Пекине 22 октября 2022 г.

Владимир Путин поздравил Си с третьим сроком полномочий



Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в Пекине 8 июня 2018 г.

Президент России Владимир Путин направил свои поздравления Си Цзиньпину в воскресенье 23.10.2022 после того, как китайский лидер был утвержден на третий срок.



Кремль опубликовал заявление, в котором высоко оценил "всеобъемлющее партнерство" между Россией и Китаем.



"Мне было бы приятно продолжить наш конструктивный диалогКремль опубликовал заявление, в котором высоко оценил "всеобъемлющее партнерство" между Россией и Китаем. и тесную совместную работу по развитию отношений всестороннего партнерства и стратегического союзничества между нашими двумя государствами", - говорится в заявлении Путина.



Китай и Россию связывают давние отношения, и в последние годы они установили еще более тесные связи, а Си и Путин в прошлом году заявили, что их дружба "не имеет границ". Источник - zavtra.ru

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