Задержанных в Бишкеке членов "Комитета по защите Кемпир-Абада" арестовали на два месяца

09:57 25.10.2022

25.10.22



Первомайский районный суд Бишкека 25 октября отправил два десятка выступивших против передачи водохранилища Кемпир‑Абад в Ошской области Узбекистану под арест сроком на два месяца. Об этом сообщает Kaktus.Media.



В СИЗО-1 Бишкека заключены бывший полпред президента в Таласской области Айбек Бусурманкулов, экс-губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, бывший член ЦИК Гульнара Джурабаева, бывший депутат парламента Кубанычбек Кадыров, экс-секретарь Совета безопасности Кенешбек Дуйшебаев, лидер партии "Туран" Жениш Молдокматов, экс-судья Конституционного суда Клара Сооронкулова, правозащитница Рита Карасартова, активисты Таалайбек Мадеминов, Эрлан Бекчороев, Улукбек Маматаев, Перизат Суранова, Нурлан Асанбаев и другие.



Бывший депутат парламента Канат Исаев отправлен в СИЗО-1 на один месяц. Активисту Таланту Эшалиеву, который был доставлен в суд в карете скорой помощи (предынфарктное состояние), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



Напомним, 26 сентября этого года правительственные делегации Узбекистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы подписали протокол, который позволяет начать процедуру согласования проекта нового договора о прохождении границы вблизи Кемпир-Абадского водохранилища. Однако содержание документа не было опубликовано. 29 сентября в Узгенском районе Ошской области прошел митинг, участники которого высказали опасения по поводу передачи водохранилища Узбекистану и потребовали от властей дать разъяснения по подписанному протоколу.



"Два друга во власти оторвались от земли"

В Бишкеке прошел марш против решения о передаче Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану и за прекращение политических репрессий против оппонентов власти

4 октября в районе прошла встреча президента Садыра Жапарова и главы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева с местными жителями по вопросу водохранилища. Как сообщалось, у участников мероприятия были претензии к его организации, кроме того, не все они получили ответы на свои вопросы.



10 октября Камчыбек Ташиев сообщил, что по итогам подписанного между странами соглашения Кыргызстан получил 19 699 га земли, Узбекистан - 4 485 га земли под Кемпир-Абадским водохранилищем.



"Раньше к плотине Кемпир-Абада доступ был только для граждан Узбекистана. Теперь будет совместное управление: по четыре человека от Кыргызстана и Узбекистана. 70 лет решение по использованию воды принимал Узбекистан самостоятельно. Теперь граждане Кыргызстана будут иметь свободный доступ к воде: поливать, поить скот, ловить рыбу даже смогут и качать воду насосом. Узбекистан не сможет устанавливать инженерные сооружения", - пояснил Ташиев.



Однако решение о передаче водохранилища Узбекистану вызвало недовольство среди кыргызстанцев. В частности, жители Узгенского района в знак протеста установили юрты в селе Кызыл-Октябрь возле Кемпир-Абада, но ночью 6 октября милиционеры снесли их.



22 октября в Бишкеке был создан "Комитет по защите Кемпир-Абада". В него вошли активисты, политики и депутат парламента. На следующий день в домах многих членов комитета прошли обыски, свыше 20 человек были задержаны.



На ситуацию обратила внимание международная правозащитная организация Human Rights Watch. В своем заявлении она призвала власти Кыргызстана освободить задержанных и обеспечить строгое соблюдение их прав в ходе расследования.



Кемпир-Абадское водохранилище было построено в 1983 году на территории Кара-Суйского и Узгенского районов Ошской области. Оно было одним из спорных участков на границе с Узбекистаном. Весной прошлого года стороны объявили, что им удалось договориться по всем спорным участкам. Среди прочего было описано и Кемпир-Абадское (в Узбекистане его называют Андижанским) водохранилище. Плотину решено было оставить на территории Узбекистана при условии, что обе страны совместно управляют водными ресурсами водохранилища, а узбекская сторона обязуется не устанавливать сооружения вокруг его чаши (то есть, местные жители не утратят доступ к воде).