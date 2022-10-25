 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 25.10.2022
14:28  Зачем Россия покупает у Ирана много газовых турбин?
12:26  "Двойные стандарты" подрывают патриотический настрой в российском обществе, - Сергей Удальцов
11:17  Тайваньский ключ к американской диктатуре. Победа в "войне за чипы" будет стоить дорого
11:00  New York Post: Фирма Хантера Байдена получила из России от коллег-жуликов 100 млн долларов
10:18  Голод и геноцид: двуликий идол борьбы за ресурсы через призму биологических процессов, - В.Тимаков
10:14  Бишкек. Массовые задержания. Сотрудники милиции препятствуют работе журналистов
10:10  В Киргизии митингуют "за" и "против" политики Жапарова, - В.Панфилова

10:08  "Это рабство". Как в России ужесточат ответственность для трудовых мигрантов?
10:06  Четыре страны договорились возродить Центральноазиатские Игры
10:03  Китаю никогда не догнать США. Уверяют "умы" Центра Рокфеллера
09:59  Мирзиеев потребовал бесперебойно снабжать население электроэнергией и газом в холода
09:57  Задержанных в Бишкеке членов "Комитета по защите Кемпир-Абада" арестовали на два месяца
09:22  Триумф Си Цзиньпина на ХХ съезде КПК в оценках американских аналитиков
07:08  В конфликт вмешалась нечистая сила. История с "грязной бомбой" для Украины
00:21  В Багдаде все спокойно... Внутренний кризис затягивается, - А.Шарапов
00:17  Турция имеет далеко идущие планы на пространство бывшего СССР, - Геворг Мирзаян
00:01  Восток горит… Ближний Восток, Египет и Индия в 1920–1921 гг. (история), - Олег Айрапетов
Понедельник, 24.10.2022
22:25  Кризис оставляет французов без сыра и колбасы
22:08  Рахмон запустил агрегат Нурекской ГЭС после его реконструкции
20:20  Financial Times: Британцы о новом премьере: в стране слепых и одноглазый - король
20:13  Киргизия переходит в лагерь врагов России, - Айнур Курманов
18:28  Китайское предупреждение. Поднебесная надеется на лучшее, но готовится к худшему, - Валерий Бурт
17:36  Джалал-Абад ответил мятежному Ошу митингом в поддержку "наших ханов" Жапарова и Ташиева
17:05  Матвиенко: "Судьба Тайваня решится в боях за Херсон"
16:54  Госкомитет Туркменистана по физкультуре и спорту возглавил Гулмырат Агамырадов
16:24  Товарищ Си отлил Китаю новый бетонный постамент, - Константин Ольшанский
16:03  "Моссад" точечно ликвидировал опасного палестинского командира аль-Килани (группировка "Львиное логово")
15:32  Мировой экономике вредит сильный доллар, - Барри Эйхенгрин
15:30  Богатства России отдают даром - в обмен на безопасность элитных сынков, - СП
13:05  Российские автозаводы начали покупать автозапчасти у производителей из Узбекистана
13:03  Вид на жительство в Казахстане планируют выдавать за 300 тысяч долларов
12:57  В восточном Казахстане остался без тепла город Риддер. Вредители сломали ТЭЦ
12:53  В новый ЦК Компартии Китая вошел казах Абдимаджин - глава парламента СУАР
11:01  Под Астаной будет разбит еще один национальный парк - "Бозок"
10:38  В Кыргызстане арестован экс-спикер парламента и более 20 активистов-оппозиционеров
10:35  Тюркские государства обсуждают в турецкой Бурсе создание единого алфавита
10:33  Как отстоять Херсон? - Вл.Прохватилов
10:32  Координационный совет при Правительстве РФ и неотложность экономической мобилизации, - В.Катасонов
10:28  Жители Оша собираются на "кемпир-абадский митинг" - против предательства кырвластей
10:24  Что происходит? Цели России в мировой гибридной войне (продоление), - Сергей Глазьев
10:07  Человек в дырявом ботинке: чем удобен Риши Сунак России на посту британского премьера
09:52  Союзное промпроизводство. ЕАЭС намерен субсидировать кредиты промышленной кооперации своих стран, - Къ
08:45  КазАрмию будут лучше снабжать и финансировать, - Аскер Бейсенов
07:17  Союзнички. Половина кыргызстанских банков перестали обслуживать российские карты "Мир"
00:41  Последнее турецкое предупреждение: Запад пытается заставить Анкару присоединиться к антироссийским санкциям, - К.Логинова
00:36  Съезд КПК оставил вопрос о наследнике лидера Китая нерешенным. В премьеры прочат главу горкома Шанхая Ли Цяна
00:18  Контуры Нового мира. Путин предупреждает, - The Economist
00:03  Следующим премьер-министром Великобритании с вероятностью 99% станет Риши Сунак
00:02  Почему Россия терпит поставки Украине со стороны членов ОДКБ
Воскресенье, 23.10.2022
23:15  Долбонавт Джонсон снялся с выборов британского премьера. Забухал?
20:39  Санитарно-эпидемиологическую службу Туркменистана возглавил Азат Овезов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Задержанных в Бишкеке членов "Комитета по защите Кемпир-Абада" арестовали на два месяца
09:57 25.10.2022

25.10.22

Первомайский районный суд Бишкека 25 октября отправил два десятка выступивших против передачи водохранилища Кемпир‑Абад в Ошской области Узбекистану под арест сроком на два месяца. Об этом сообщает Kaktus.Media.

В СИЗО-1 Бишкека заключены бывший полпред президента в Таласской области Айбек Бусурманкулов, экс-губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, бывший член ЦИК Гульнара Джурабаева, бывший депутат парламента Кубанычбек Кадыров, экс-секретарь Совета безопасности Кенешбек Дуйшебаев, лидер партии "Туран" Жениш Молдокматов, экс-судья Конституционного суда Клара Сооронкулова, правозащитница Рита Карасартова, активисты Таалайбек Мадеминов, Эрлан Бекчороев, Улукбек Маматаев, Перизат Суранова, Нурлан Асанбаев и другие.

Бывший депутат парламента Канат Исаев отправлен в СИЗО-1 на один месяц. Активисту Таланту Эшалиеву, который был доставлен в суд в карете скорой помощи (предынфарктное состояние), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, 26 сентября этого года правительственные делегации Узбекистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы подписали протокол, который позволяет начать процедуру согласования проекта нового договора о прохождении границы вблизи Кемпир-Абадского водохранилища. Однако содержание документа не было опубликовано. 29 сентября в Узгенском районе Ошской области прошел митинг, участники которого высказали опасения по поводу передачи водохранилища Узбекистану и потребовали от властей дать разъяснения по подписанному протоколу.

"Два друга во власти оторвались от земли"
В Бишкеке прошел марш против решения о передаче Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану и за прекращение политических репрессий против оппонентов власти
4 октября в районе прошла встреча президента Садыра Жапарова и главы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева с местными жителями по вопросу водохранилища. Как сообщалось, у участников мероприятия были претензии к его организации, кроме того, не все они получили ответы на свои вопросы.

10 октября Камчыбек Ташиев сообщил, что по итогам подписанного между странами соглашения Кыргызстан получил 19 699 га земли, Узбекистан - 4 485 га земли под Кемпир-Абадским водохранилищем.

"Раньше к плотине Кемпир-Абада доступ был только для граждан Узбекистана. Теперь будет совместное управление: по четыре человека от Кыргызстана и Узбекистана. 70 лет решение по использованию воды принимал Узбекистан самостоятельно. Теперь граждане Кыргызстана будут иметь свободный доступ к воде: поливать, поить скот, ловить рыбу даже смогут и качать воду насосом. Узбекистан не сможет устанавливать инженерные сооружения", - пояснил Ташиев.

Однако решение о передаче водохранилища Узбекистану вызвало недовольство среди кыргызстанцев. В частности, жители Узгенского района в знак протеста установили юрты в селе Кызыл-Октябрь возле Кемпир-Абада, но ночью 6 октября милиционеры снесли их.

22 октября в Бишкеке был создан "Комитет по защите Кемпир-Абада". В него вошли активисты, политики и депутат парламента. На следующий день в домах многих членов комитета прошли обыски, свыше 20 человек были задержаны.

На ситуацию обратила внимание международная правозащитная организация Human Rights Watch. В своем заявлении она призвала власти Кыргызстана освободить задержанных и обеспечить строгое соблюдение их прав в ходе расследования.

Кемпир-Абадское водохранилище было построено в 1983 году на территории Кара-Суйского и Узгенского районов Ошской области. Оно было одним из спорных участков на границе с Узбекистаном. Весной прошлого года стороны объявили, что им удалось договориться по всем спорным участкам. Среди прочего было описано и Кемпир-Абадское (в Узбекистане его называют Андижанским) водохранилище. Плотину решено было оставить на территории Узбекистана при условии, что обе страны совместно управляют водными ресурсами водохранилища, а узбекская сторона обязуется не устанавливать сооружения вокруг его чаши (то есть, местные жители не утратят доступ к воде).

Источник - fergana.plus
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666681020


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: "Мы должны помнить и чтить судьбоносные даты и события для нашего народа"
- Мажилис рассмотрит законопроект о цифровизации госуслуг по предоставлению прав на земельные участки
- Алихан Смаилов призвал страны ЕАЭС устранить барьеры в госзакупках
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2022 года №833
- Предвыборная кампания: промежуточные итоги
- Кадровые перестановки
- Ответит ли правительство за потраченные в пустоту миллиарды?
- Заседание Центризбиркома об отказе в регистрации кандидатами в Президенты РК Жанабаеву Б.М., Альтаеву Н. Б., Алиеву Ж.
- Началось строительство Национального парка "Бозок"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  