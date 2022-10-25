 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Узбекистан   | 
Мирзиеев потребовал бесперебойно снабжать население электроэнергией и газом в холода
09:59 25.10.2022

25.10.22

Министерство энергетики и хокимы (главы администраций) областей Узбекистана должны обеспечить бесперебойное снабжение населения электроэнергией и природным газом в осенне-зимний период. Об этом президент страны Шавкат Мирзиеев заявил 24 октября на совещании, передает пресс-служба главы государства.

"Руководители всех отраслей и регионов должны удвоить свою ответственность в этом вопросе, удовлетворить потребности населения, не оставлять без внимания и оперативно решать каждое обращение", - сказал Мирзиеев.

На совещании отмечалось, что в первую очередь власти принимают меры по обеспечению населения электроэнергией. Для этого в четвертом квартале планируется выработать 21 млрд киловатт-часов электроэнергии, а в начале следующего года – почти 22 млрд киловатт-часов.

В осенне-зимний период планируется поставить населению 10 млрд кубометров природного газа.

"Во избежание расточительства в этом процессе глава государства поручил полностью цифровизировать все звенья в цепи поставок природного газа - от газовых скважин до потребителей. Подчеркнуто, что в села и аулы, их социальные объекты, далекие от газопроводов, будут поставляться сжиженный газ и уголь. В случае необходимости регионы получат дополнительные резервы", - рассказали в пресс-службе Мирзиеева.
Министерству энергетики поручено отслеживать тему и решать возникающие проблемы в режиме реального времени – при помощи колл-центров и региональных рабочих групп.

Отдельно президент остановился на теме экономии энергоресурсов. Он подчеркнул, что "кризисные явления в мировой энергетике влияют и на наш регион, в связи с чем возрастает актуальность ответственного потребления". Мирзиеев в очередной раз отметил важность внедрения энергоэффективных технологий во всех учреждениях и повышения сопричастности населения к делу энергосбережения.

В июне сообщалось о решении Всемирного банка выделить Узбекистану льготный кредит в размере $143 млн на проект по повышению энергоэффективности общественных зданий. В рамках проекта планируется провести модернизацию свыше 800 учреждений в сферах дошкольного, народного образования и здравоохранения во всех регионах страны.

В частности, в них улучшат термоизоляцию и системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и освещения. Угольные котлы заменят на системы отопления и водонагрева, работающие на основе возобновляемых источников энергии, - например, установят солнечные панели, интегрированные с тепловыми насосами и солнечными коллекторами.

Власти Узбекистана планируют до 2030 года довести использование солнечной и ветряной энергии до 8% и 7% соответственно. В ближайшее десятилетие предполагается запуск до 30 ГВт дополнительных источников энергии, в том числе 5 ГВт солнечной, 3,8 ГВт водной и до 3 ГВт ветряной.

Источник - fergana.plus
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