Китаю никогда не догнать США. Уверяют "умы" Центра Рокфеллера

10:03 25.10.2022

Центр Рокфеллера утверждает, что КНР попала в ловушку среднего дохода



Владимир Скосырев

24 окт. 22



Одним из факторов замедления китайской экономики стал спад жилищного строительства.

Госстат Китая опубликовал с запозданием на шесть дней данные о ВВП страны в третьем квартале. Он увеличился на 3,9%. Это лучше ожидавшегося. После локдауна в Шанхае в апреле и мае потребительский спрос восстанавливает. Но КНР остается зависимым от строительства при помощи государства дорог, мостов и другой инфраструктуры, что ведет к накоплению долгов. Эксперт говорит, что Китай достигнет к концу года показателей, близких к запланированным.



Американская и британская пресса пишут, что задержка китайским статистическим бюро сведений об экономике говорит якобы о том, что на них не стоит особенно полагаться. New York Times цитирует Стивена Роуча, экономиста из Йельского университета, который сказал: "Темные тучи подозрений в политической ангажированности подорвут доверие к китайской статистике на годы".



Все же на Западе признают, что экономика Китая показывает некоторые признаки оживления. При этом Reuters ссылается на заявление председателя КНР Си Цзиньпина, который подчеркнул, что экономика Китая чрезвычайно вынослива и сохраняет достаточный потенциал для маневра. Китай, пообещал он, откроет ворота для иностранных инвесторов еще шире. Но эти посулы не произвели большого впечатления на скептически настроенных американских комментаторов. Они видят корень экономических трудностей Поднебесной в том, что Коммунистическая партия и лично Си Цзиньпин усиливают контроль над экономикой и обществом.



В чем это проявляется? В том, что Си на съезде КПК "вытолкнул соперников", среди них нынешнего премьера Ли Кэцяна, который еще в мае созвал чрезвычайное совещание с участием 100 тыс. чиновников и ударил в набат, призывая срочно повысить темпы экономического роста. А Си, оказывается, главным в деятельности чиновников назвал обеспечение стабильности и национальной безопасности. В докладе съезду КПК он использовал слова "национальная безопасность" шесть раз. Еще один грех лидера заключается в том, что он толковал в докладе "об общем процветании" – подразумевая под этим свою кампанию по перераспределению богатства. А ведь миллиардеры и раньше бежали из страны. Выступление председателя КНР еще больше нервировало инвесторов. Не случайно курс акций в Гонконге упал.



В поток негативных прогнозов о КНР внес свою лепту и Ручир Шарма, председатель центра Rockefeller International. Цель Си – превратить Китай в течение десятилетия в развитую страну среднего уровня. Для этого необходимо, чтобы экономика росла примерно на 5%. Но плохая демографическая структура населения, большие долги и снижающаяся производительность труда говорят, что потенциал страны может обеспечить только примерно половину требуемого темпа, утверждает Шарма.



Последствия роста в 2,5% никто еще не осознал. Но можно ожидать, что в США рост составит 1,5%. В этом случае Китай не обгонит Америку по размеру экономики и к 2060 году, если вообще когда-нибудь обгонит. Ведь Китай – это теперь экономика среднего дохода, а у таких стран рост, естественно, всегда замедляется. Такова логика рассуждений Шармы.



В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Я думаю, что-то близкое к 5% или около того по итогам 2022 года Китай достигнет. Отставание экономического роста никак не связано ни с экономической политикой, ни со структурными проблемами. Проблема в антивирусных ограничениях. Но китайское общество согласно с ними, хотя были жалобы. Китайцы понимают, что если бы ограничений не было, было бы столько же смертей, как на Западе. Если ограничения отменят, то и быстрый темп роста восстановится. Что касается задержки с публикацией статистики, то это объясняется желанием не отвлекать внимание от съезда. Но сама статистика точна и объективна. Нет оснований сомневаться в этом. Зря западные эксперты связывают свои опасения с уходом таких чиновников, как премьер Ли Кэцян. Он не формировал экономическую политику минимум пять лет. Руководство ею и реформами взял в свои руки Си Цзиньпин. Премьер превратился в техническую фигуру. Просто стал исполнителем".



Прогноз центра Rockefeller International тоже вызывает сомнения у эксперта. "Тут речь идет о драйверах роста. Американский экономист имеет в виду "ловушку среднего уровня доходов". Нищая развивающаяся страна может вырваться вперед благодаря дешевой рабочей силе. А потом рабочий начинает получать большую зарплату, и конкурентные преимущества исчезают. Пример – Аргентина, Бразилия. Они росли, росли и застряли. Вот почему Си Цзиньпин говорит о необходимости создать инновационную экономику. Она не зависит от дешевой рабочей силы. Вопрос в том, построит ли Китай такую экономику к концу десятилетия. Если построит, несмотря на давление извне, то сможет догнать США".



Согласно данным китайской таможни, в сентябре импорт Китая из России вырос на 55,2%, а экспорт в Россию – на 22,2%.