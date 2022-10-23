Четыре страны договорились возродить Центральноазиатские Игры

10:06 25.10.2022

Сайфиддин Караев,



Олимпийские комитеты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана обсудили вопрос возобновления Центральноазиатских Игр.



Об этом сообщает официальный сайт НОК Казахстана.



Разговор о возрождении спортивных игр состоялся во время проведения Генассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Южной Корее.



Стороны договорились совместно разработать спортивную программу, а также возобновить Игры в ближайшие два года. Страна проведения и даты будут определены позже.



Кроме того, между сторонами достигнута договоренность по выработке механизмов для улучшения индивидуальных и совместных подготовок стран к 2023 году, который будет квалификационным этапом на пути к Олимпийским играм-2024 в Париже. Для этой цели стороны договорились использовать спортивные объекты Центральной Азии на взаимовыгодных условиях.



С 2015 года в Олимпийском Совете Азии по Центральной Азии председательствует Казахстан. Всего по распределению Олимпийского совета Азии в регион входят семь стран: Казахстан, Афганистан, Иран, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.



Центральноазиатские игры проводятся под патронажем Международного олимпийского комитета.



Первые Центральноазиатские игры состоялись в сентябре 1995 года в Ташкенте (Узбекистан). В 1997 году их принимали в Алматы (Казахстан), в 1999-м - в Бишкеке (Кыргызстан). В 2001 году Ашхабад отказался от принятия Игр. А в 2003 году они прошли в Душанбе (Таджикистан).