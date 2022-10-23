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"Это рабство". Как в России ужесточат ответственность для трудовых мигрантов?
10:08 25.10.2022

Рамзия Мирзобекова, Asia-Plus

Намечаются масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов.

На днях секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил о том, что для трудовых мигрантов будет ужесточена ответственность за нарушение правил пребывания в стране.

Life.Ru рассказал, что это может предусматривать.

Напомним, в своем заявлении глава Совбеза РФ сообщил, что намечаются "масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов и предусмотрены законодательные изменения, ужесточающие миграционный контроль и ответственность иностранных граждан за нарушение правил пребывания в нашей стране".

Он также отметил, что правоохранительным органам и спецслужбам поставлены задачи по выявлению членов международных террористических и экстремистских организаций, использующих миграционные каналы для совершения террористических актов и иных преступлений.

Фото: "Ведомости"
Кроме того, по словам Патрушева, значительное внимание будет обращено на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан, на обучение их детей по российским общеобразовательным программам.

"Даны и другие поручения правительству России, заинтересованным министерствам и ведомствам, полномочным представителям президента Российской Федерации в федеральных округах, главам регионов России", - сказал он.
Эти меры обсуждались 19 октября на заседании Совета безопасности, во время которого в режиме видеосвязи выступил президент РФ Владимир Путин, который призвал скорректировать миграционную политику в России. Издание "Деловой Петербург", передает его словам о том, что необходимость таких корректировок возникла "в связи с изменениями в мире".

По его словам, сфера миграционной политики "крайне чувствительна для национальной безопасности". На ситуацию в этой сфере влияют "моральные и региональные факторы". Путин призвал реагировать на изменения, исходя из тщательного анализа новых реалий.

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Между тем, издание Life.Ru рассказало о том, как будут решаться поставленные задачи.

Издание отмечает, что на первое место выходит поддержанный президентом Путиным проект создания адаптационных центров (АЦ) для мигрантов.

Пока в России работают миграционные центры (МЦ), где иностранные граждане получают разрешительные документы (а для этого надо пройти медицинское освидетельствование, сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться).

"У АЦ задачи шире - не только оформить документы, но и обеспечить сопровождение нахождения мигрантов в РФ, в том числе, ведя учет их занятости и мест фактического проживания. Последняя функция пересекается с некоторыми задачами Министерства внутренних дел. Кроме того, предполагается, что АЦ будут нести функцию культурной адаптации иностранных граждан, вплоть до обучения детей мигрантов по российским общеобразовательным программам", - пишет издание.

Анклавы и диаспоры будут под контролем
Вторым, но не менее важным пунктом, по мнению издания, является направление, которое обозначил секретарь Совбеза Патрушев – это проведение мероприятий по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов.

По мнению экспертов издания, для успешного решения этих задач и сохранения должного уровня порядка на постоянной основе потребуется привести к единому знаменателю все уже существующие правовые нормы в области миграционного законодательства, "и это возможно сделать только при активном участии законодателей".

"Если речь о недопущении этнических анклавов на территории РФ, то надо определиться, что считать таким анклавом. А для этого следует ввести правовое понятие этих образований и, возможно, их статус для администраций регионов и структур МВД", - отмечает эксперт-политолог Игорь Круговых.
В Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ пояснили, что в настоящее время термины "диаспора", "этноанклав" и т.д. имеют расширенную смысловую нагрузку, а правовой - не имеют вообще. Хотя если бы в законе такое понятие было, то это облегчило бы задачу профилактики правонарушений, так как появилась бы законная возможность вести организованную работу, например с этногруппами, пишет издание.

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Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю Михаил Романов, комментируя Life этот вопрос, отмечает, что главная цель государства - это приоритетная защита интересов именно своих граждан, "и в этой связи ужесточение миграционной политики вызвано объективной реальностью".

"И дело не только в пресечении деятельности экстремистских и террористических ячеек, которые подпитываются мигрантами, а в том, что каждый мигрант, находясь в нашей стране, должен понимать, что тут действуют другие культурные особенности, законы и правила, которые нельзя не исполнять", - отмечает он.

Ни шагу в сторону
Третьим направлением специалисты обозначают необходимость пересмотра порядка выделения квот, так как нелегальный труд является главным стимулом для нелегальной миграции.

Фото АГН Москва
"К сожалению, сейчас мигрант может въехать в РФ формально для того, чтобы трудиться на стройке в Краснодарском крае или для выращивания овощей в Астраханской области, а в итоге работать курьером в Москве, и ответственность за это практически никогда не наступает, - отметил старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. - Решить этот вопрос можно только усилением ответственности тех, кто оформляет квоту. И тут требуется не только обозначить некие штрафные санкции, но и, например, отзыв лицензии у нарушителя. Вот тогда это будет реальной мерой".

Издание также пишет, что представители строительного бизнеса, аграрных и транспортных компаний часто заявляют об острой нехватке рабочих рук и формируют запрос для власти упростить въезд иностранцев в страну. Однако, по мнению специалистов, приток относительно "дешевой" рабочей силы уже не является драйвером экономического роста даже для больших городов РФ.

"Сейчас мигрант, приехавший на низкоквалифицированную работу, очень быстро понимает, что он может воспользоваться полулегальными возможностями заработка. Отсюда мы и получаем рабочих несуществующих клининговых компаний и курьеров с фиктивным оформлением в строительной фирме. И без ужесточения контроля со стороны государства навести порядок уже невозможно" - передает издание слова адвоката Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрия Шагина.

Эксперт: "Все что можно было ужесточить, уже ужесточили"
По словам таджикского правозащитника Каримджона Ерова, создание АЦ – это формальное рабство для мигрантов.

"Об этих АЦ говорят уже несколько лет и на их создание выделены огромные средства, но по факту их лишь несколько. Мы были в одном из них и знаем, как там. Туда загоняют массово мигрантов, а разъяснительные работы работников органов правопорядка, больше напоминают угрозы.

По сути, с точки зрения прав человека, эти центры превратят мигрантов в рабов. Да и их создание противоречит самим целям, по которым они создаются. Как раз таки они и станут анклавами. А если говорить об ужесточении мер для мигрантов, то для них и так все, что можно было уже давно ужесточили. Куда дальше?", - отмечает Кариджон Еров.

Источник - asiaplustj.info
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