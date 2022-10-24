В Киргизии митингуют "за" и "против" политики Жапарова, - В.Панфилова

10:10 25.10.2022

Активистов, выступивших в защиту Кемпир-Абадского водохранилища, арестовали и обвиняют в попытке госпереворота

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

24.10.22



В Бишкеке марш и акция протеста RE-акция 5.0 обошлись без столкновений. К

В Киргизии готовился переворот, утверждает МВД республики. В рамках уголовного дела задержаны известные политики, экс-депутаты, активисты созданного накануне Комитета по защите Кемпир-Абадского водохранилища. Депутат парламента, лидер фракции "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров назвал действия власти беспределом. 24 октября в Бишкеке и Оше прошли марши и акции протестов с требованием освободить арестованных и не передавать водоем Узбекистану. В Джалал-Абаде состоялся митинг в поддержку президента Садыра Жапарова, на который вышли активисты национально-патриотического движения "Кырк Чоро" ("Сорок витязей").

Новая неделя в Киргизии началась с митингов и шествий, а также перебоями в работе интернета. В Бишкеке участники марша RE-акция 5.0 собрались у здания железнодорожного вокзала и колонной прошли через весь город к центральной площади Ала-Тоо. Они требуют опубликовать документы по Кемпир-Абаду и освободить всех задержанных, сообщило ИА "24.kg". "Мы поднимаем два вопроса. Первый – мы требуем от власти обнародовать все документы по водохранилищу и границам. Народ должен знать правду. Второе – мы требуем освободить всех задержанных активистов. Придя во власть, Садыр Жапаров обещал, что не будет гонений. Но мы видим, что происходит", – сказал на митинге активист Улан Усеин.



Состоялись также митинги и в регионах Киргизии. В Оше и Узгенском районе, где собралось по 100 человек, также потребовали не передавать водоем соседям – узбекам.



А в Джалал-Абаде провели митинг в поддержку политики Садыра Жапарова и заявили о росте доверия Камчибеку Ташиеву. Собравшиеся, их было несколько десятков "батыров", пригрозили оппозиции и НПО расправой с помощью "Кырк Чоро" (группа активистов в возрасте 25–40 лет, действующая в Киргизии и именующая себя членами национально-патриотического движения, выступающими за нравственные и патриотические взгляды. Название взято из эпоса "Манас". – "НГ").



Депутат Адахан Мадумаров – пока единственный из списка участников Комитета по защите Кемпир-Абадского водохранилища остался на свободе. "В стране творятся полный беспредел и беззаконие! Я уже год об этом говорю, и меня никто не слышит", – отметил в беседе с "НГ" Мадумаров. По его словам, "тандему" Жапаров–Ташиев во что бы то ни стало надо продавить решение о передаче Кемпир-Абада Узбекистану.



Глава Госкомитета национальной безопасности неоднократно заявлял, что "никто не может остановить нас в подписании этого документа". "Очень неправильное заявление. Никто не может остановить… Они (президент и глава ГКНБ. – "НГ") должны понимать, что по Конституции источником власти в нашей стране является народ. Недра и водоемы неделимы и по Основному закону не отчуждаются", – пояснил Адахан Мадумаров. Он подчеркнул, что незнание или сознательное искажение этих документов приведет к непредсказуемым последствиям.



"Для чего они хотят побыстрее завершить делимитацию границы? Мне кажется, что они взяли на себя определенные обязательства перед кем-то. И теперь торопятся их выполнить. Страна давно живет по понятиям. Конституция сама по себе, а общество само по себе. Это все приведет к катастрофическим последствиям", – отметил Мадумаров.



Депутат напомнил, что накануне был создан Комитет по защите Кемпир-Абадского водохранилища – "это гражданское понимание проблемы". Много тех, кто не согласен с официальной точкой зрения. Но для власти они неугодны, поэтому с утра в воскресенье силовики приступили к обыскам и задержаниям.



Тем временем МВД заявило, что в ходе расследования "были получены доказательства того, что отдельные лица имеют отношение к подготовке и организации массовых беспорядков, а также к мероприятиям по незаконному захвату власти в дальнейшем". В силовом ведомстве подтвердили, что в домах подозреваемых проводятся обыски и задержания. Пока арестованных 21 человек. Все они в стране, а многие и за рубежом, известные личности – политики и правозащитники: Клара Сооронкулова, Асия Сасыкбаева, Жениш Молдакматов, Равшан Джеенбеков, Азимбек Бекназаров, Бектур Асанов, Канат Исаев, Акыл Айтбаев и другие.



Накануне президент Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар" заявил, что "провокаторы" вводят народ в заблуждение. Он заявил, что соглашения по водохранилищу будут открыто рассматриваться в Жогорку Кенеше и что 99% населения поддерживают документ. Он отметил, что знает, кто стоит за митингами и шествиями.



Политик, доктор юридических наук, экс-премьер-министр, экс-министр МВД Киргизии Феликс Кулов считает, что правоохранителям "не стоило придавать такое значение действиям активистов и пытаться прилепить им статью, предусматривающую уголовную ответственность". Кулов не верит, что эти люди реально способны на совершение преступления, связанного с подготовкой массовых беспорядков. "В отношении Клары Сооронкуловой могу поручиться, что она никогда не пойдет на совершение любого противоправного действия. Это явный перебор", – написал на своей странице в соцсети Кулов.



В защиту задержанных выступил и лидер партии "Ата-Мекен", посол Киргизии в Германии Омурбек Текебаев. Он заявил, что задержания, аресты, насилие – это неправильные пути решения проблемы. "Они не доведут до добра. Это показала наша история. Если кто-то пытался захватить власть, используя оружие и иные предметы, то они должны ответить перед законом. Думаю, что власти одумаются и освободят сегодня-завтра задержанных… Хочу верить, что в Кыргызстане будет преобладать разум", – заявил Текебаев.



Осудили действия правоохранителей и ряд депутатов. Так, Сеидбек Атамбаев считает, что у власти "опять те же ошибки". "Ни к чему хорошему не приведет это", – написал он на своей странице в соцсети. Исхак Масалиев обратился к милиционерам, чтобы они "не становились орудием страха". Также он обратился к гражданам, чтобы они помогли остановить беспредел. Депутат Дастан Бекешев убежден, что уголовное дело в отношении граждан, выступающих против передачи Кемпир-Абадского водохранилища, незаконное.



Однако главный редактор информационного портала kginfo.ru Асилбек Эгембердиев сказал "НГ", что у власти есть основания для беспокойства. "Последние события, связанные с урегулированием вопросов границы, могут стать детонатором для масштабных выступлений гражданского общества если не сейчас, то к весне точно. И поскольку консолидировать общество власть не смогла, то теперь обещает жестко пресекать любые протестные выступления, чем соответственно еще больше разозлит народ. Уже сейчас своими действиями чиновники подняли волну недовольства. Допущенная ошибка в решении пограничного вопроса может летально закончиться для президента Киргизии. Противоречиями в обществе могут воспользоваться западные структуры, если нынешняя власть их не устраивает, тогда очередной революции не миновать", – считает эксперт.