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Бишкек. Массовые задержания. Сотрудники милиции препятствуют работе журналистов
10:14 25.10.2022

25 октября 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривают меру пресечения в отношении политиков и активистов, задержанных по подозрению в организации массовых беспорядков и попытке захвата власти.

В суде присутствует около 30 сотрудников милиции. Они препятствуют работе журналистов.

Перед началом рассмотрения меры пресечения в отношении блогера Эрлана Бекчороева следственный судья разрешил зайти в зал заседаний корреспондентам. Когда журналист 24.kg попыталась сфотографировать подозреваемого, ее грубо вытолкали из зала. Кроме того, милиционеры пытались отобрать телефон у сотрудника СМИ.

Отметим, что до начала судебного заседания фото- и видеосъемка не запрещена законом. Однако правоохранители не смогли ответить на вопрос о том, какая норма УПК запрещает находиться гражданам в зале заседаний до начала процесса. Кроме того, сотрудники милиции не могут объяснить, почему журналистов грубо вытолкали из зала суда.

Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству "Кабар" президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

23 октября начались массовые обыски, больше 20 человек задержали. В их числе Кенешбек Дуйшебаев, Эрлан Бекчороев, Рита Карасартова, Атай Бейшенбек, Клара Сооронкулова, Айбек Бузурманкулов, Жениш Молдокматов, Бектур Асанов, Нурлан Асанбаев, Гульнара Джурабаева, Равшан Джеенбеков, Таалай Мадеминов, Улугбек Маматаев, Перизат Суранова, Талант Эшалиев, Кубанычбек Кадыров.

В ИВС ГУВД Бишкека и прилегающей Чуйской области водворен 21 человек. На один месяц в СИЗО-1 столицы попал экс-депутат парламента Канат Исаев. Активистов Чынгыза Капарова и Али Шабдана, журналиста Айданбека Акматова и экс-посла Азимбека Бекназарова, а также экс-депутатов Равшана Джеенбекова и Асию Сасыкбаеву водворили в СИЗО-1 Бишкека на два месяца.

Источник - 24.kg
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