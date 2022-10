New York Post: Фирма Хантера Байдена получила из России от коллег-жуликов 100 млн долларов

11:00 25.10.2022

18 октября 2022



Хантер Байден и Елена Батурина. Скриншот видео New York Post

Риелторская фирма, связанная с Хантером Байденом, получила от российских олигархов не менее 100 миллионов долларов. Об этом пишут корреспонденты The New York Post Миранда Дивайн и Эмили Крейн со ссылкой на источники.



По их информации, риелторская компания Rosemont Realty, связанная с сыном президента США, получила более 100 миллионов долларов за покупки недвижимости в США, которые были совершены десять лет назад. Суммы поступили от Елены Батуриной - "одной из самых богатых женщин России", вдовы бывшего мэра Москвы.



По словам источника, в рамках одной сделки Батурина заплатила Rosemont не менее 40 миллионов долларов за покупку офисных зданий в разных штатах. В общей сложности в 2012 году были куплены семь офисных зданий в Техасе, Колорадо, Алабаме, Нью-Мексико и Оклахоме. Деньги якобы поступили от Inteco Management AG - швейцарской компании, принадлежащей Батуриной.



По данным NYP, это не единственный случай бизнеса Хантера Байдена с Еленой Батуриной, чей покойный муж Юрий Лужков был мэром российской столицы более 18 лет. Батурина, чей собственный капитал оценивается в 1,4 миллиарда долларов, в 2014 году перевела 3,5 миллиона долларов "за консультацию" на банковский счет, принадлежащий Rosemont Seneca Thornton - консорциуму, созданному инвестиционной компанией Хантера Rosemont Seneca и бостонской Thornton Group. Как и Rosemont Realty, Rosemont Seneca Thornton является ответвлением Rosemont Capital Partners, частной инвестиционной компании, соучредителями которой являются Хантер Байден и Крис Хайнц, пасынок бывшего госсекретаря Джона Керри и сын покойного сенатора от Пенсильвании Джона Хайнца.



Перевод 2014 года позже был тщательно изучен в отчете за 2020 год, подготовленном по требованию республиканцев в Сенате. В нем расследуются связи Хантера с Украиной уже после того, как переводы Батуриной были отмечены в отчетах о подозрительной деятельности, поданных банками в Министерство финансов США. Адвокат Хантера Джордж Месирес отрицал, что сын Байдена получил прибыль от этой сделки в размере 3,5 млн долларов.



В отчете, подготовленном сенаторами Роном Джонсоном (Висконсин) и Чаком Грассли (Айова), связь Батуриной с Хантером описывается как "финансовые отношения", но не указывается причина, по которой был осуществлен банковский перевод. Вопрос о том, кто прикарманил 3,5 миллиона долларов, так и остался без ответа. Менее чем через два месяца после перевода Хантер и его тогдашний деловой партнер Девон Арчер встретились с Батуриной в апреле 2014 года на вилле д’Эсте - любимом месте отдыха российских олигархов с видом на озеро Комо в Италии.



Согласно электронным письмам, обнаруженным в печально известном ноутбуке Хантера, имя Батуриной также появилось в том же месяце в связи с возможной сделкой с недвижимостью в нью-йоркском районе Челси, а также с предприятием по производству какао в Латинской Америке. Несмотря на отрицание того, что он когда-либо обсуждал деловые отношения своего сына, Джо Байден присутствовал на ужине в Cafe Milano в Вашингтоне с деловыми партнерами Хантера в апреле 2015 года. Согласно копии списка гостей, которую Хантер отправил Арчеру по электронной почте за три недели до этого, Батурина и Лужков были среди приглашенных.



По утверждению NYP, Батурина - одна из немногих российских олигархов, которым удалось избежать санкций после начала военной спецоперации России на Украине. Этот факт уже привлек внимание законодателей Республиканской партии.



"Если Соединенные Штаты выводят из-под санкций некоторых российских олигархов из опасений, что они могут повлиять на американскую политику, используя связь Хантера Байдена с его отцом - президентом Соединенных Штатов, то американский народ заслуживает того, чтобы об этом знать", - написала в апреле группа из 19 республиканцев в Палате представителей министру финансов Джанет Йеллен.​



Электронные письма с подробным описанием инвестиций Батуриной в недвижимость на сумму 40 миллионов долларов были получены в результате утечки, полученной Казахстанской инициативой по возвращению активов - антикоррупционной группой, специализирующейся на бывшей советской республике, отмечает издание. Сообщениями обменивались Арчер и Кенес Ракишев - казахстанский бизнесмен, который есть на фото с Хантером и Джо Байденом на ужине в Cafe Milano.



"Inteco, которую вы знаете, получает значительную долю в акционерном капитале… Мы будем рады видеть вас на борту",

- написал Арчер в электронном письме Ракишеву.

"Я знаю, вы упомянули, что вас меньше интересует недвижимость, но это сделка, которую мы закрываем в следующем месяце, и она слишком привлекательна, чтобы не поделиться ею".