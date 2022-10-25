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Тайваньский ключ к американской диктатуре. Победа в "войне за чипы" будет стоить дорого
11:17 25.10.2022

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 25.10.2022

Предположим, что завтра доминировать в мире будет тот, кто сегодня доминирует в высоких технологиях. В этом случае Вашингтон никогда не позволит Пекину вернуть себе Тайвань. Просто потому, что Тайвань стал мировым лидером по поставкам чипов, в том числе в Китай. Тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), крупнейший производитель полупроводниковых микросхем, "мастер чипов", вытеснила Intel и Samsung, захватив более 60% мирового рынка. Крупными клиентами компании являются компании со всего мира: HiSilicon, MediaTek, Huawei, Realtek, AMD, NVIDIA, Qualcomm, ARM Holdings, Altera, Xilinx, Apple, Broadcom, Conexant, Marvell, Intel и даже российская Baikal Electronics. А процесс создания микрочипа представляет собой замысловатый "узел", в котором увязаны США, где сосредоточена разработка полупроводников, Европа, производящая самое современное оборудование для их изготовления, и Юго-Восточная Азия, производящая самые передовые чипы, в том числе критически важные для создания искусственного интеллекта.

При этом TSMC получает 62% выручки от североамериканских клиентов и только 17% от китайских. После визита на Тайвань спикера Нэнси Пелоси в начале августа туда повадились летать и другие конгрессмены. Пекинская формула "одна страна, две системы" никак не устраивает Вашингтон. Но это только одна – политическая – составляющая войны за Тайвань. Параллельно с войной США против России мир становится свидетелем начала полномасштабной экономической войны между США и Китаем.

Этот конфликт будет иметь не менее серьезные последствия, чем последствия военных действий на Украине. Project Syndicate пишет: "После объявления в октябре Министерством торговли США о новых жестких ограничениях на продажу передовых полупроводников и других высокотехнологичных товаров из США в Китай китайско-американское соперничество вступило в новую фазу. Даже при самых благоприятных обстоятельствах Китаю будет трудно адаптироваться к новой реальности".

Действительно, это один из самых жестких видов американских торговых санкций: под запрет попали графические процессоры, которые используются для создания приложений искусственного интеллекта; компаниям запретили поставлять в Китай передовые компьютерные чипы, оборудование для производства микросхем и другие продукты, если они не получат специальную лицензию от американских властей. А они ее не получат, несмотря на то что значительная часть изделий производит TSMC, 97% заводов компании сосредоточено на Тайване, там же работают 90% сотрудников. В материковом Нанкине TSMC производит лишь небольшую долю полупроводников старого поколения, а в Америке она планирует оборудовать цех только к 2024 году.

Надо уточнить: при всеобщем признании китайского статуса острова, включая ООН, Пекин не контролирует проектирование, изготовление и продажи. Для Пекина начавшаяся "война за чипы" стала войной за будущее. Впрочем, как и для США.

Чтобы диверсифицировать производство полупроводников и уйти от зависимости от китайского рынка, правительства США и ЕС объявили о строительстве новых заводов в Европе и Америке. Вашингтон готов выложит 52 миллиарда долларов в виде грантов тому, кто возьмется за производство чипов в США, – Intel, TSMC или Samsung.

Рен Чжэнфэй

Рен Чжэнфэй

Прошло уже два года с тех пор, как США запретили все продажи передовых чипов китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei, который еще недавно был мировым технологическим флагманом Китая. После потери 80% своей доли на мировом рынке смартфонов у Huawei не осталось иного выбора, кроме как продать свое подразделение смартфонов Honor и переориентировать предназначение корпорации. Ее глава Рен Чжэнфэй в октябре обратился с письмом к своим работникам и уточнил, что наиболее сложными для компании будут 2023 и 2024 годы, и он не уверен, что компания сможет их пережить. Львиную долю проблем Huawei, признался Рен Чжэнфэй, создали американские санкции. Теперь США стремятся сделать со всем Китаем то же, что они сделали с Huawei. И относительно Тайваня намерения США просты и понятны: Вашингтон упорно отрывает остров от континента.

Мы станем свидетелями все более широкого китайско-американского технологического противостояния, которое будет иметь далеко идущие последствия – вплоть до формирования двух полюсов мировой экономики, как это было при существовании СССР и социалистического содружества. А источники силы будут принадлежать тем, кто овладеет сферой высоких технологий.

В своем стремлении к технологическому превосходству Китай не становится менее зависимым от тайваньских чипов, хоть Пекин и прилагает все усилия, чтобы увеличить внутреннее производство. Однако, несмотря на прогресс, Китай по-прежнему отстает от США на годы. И, что принципиально важно, наиболее передовые чипы теперь недоступны Китаю. Любая компания, которая экспортирует в Китай, должна быть вдвойне уверена, что ее продукция не содержит чипов, включенных в список запрещенных.

Между тем не все так просто и у американцев. При литье кремниевых пластин для производства полупроводников необходим неон – инертный газ, очищенный на 99.9%, а самым крупным мировым производителем неона является Россия. Два предприятия в Одессе и Мариуполе также занимались производством очищенного неона и в прошлом году обеспечивали до половины его мирового объема, но после остановки с началом СВО обоих заводов очищенный неон начал дорожать. Сейчас вместо 280 долларов за кубометр этот газ продается за 2500 долларов. Пополнить рынок могут лишь предприятия из России и Китая, где уже налажен этот технологический процесс. В любом случае победа в "войне за чипы" будет стоить дорого.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666685820


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