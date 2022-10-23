 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Двойные стандарты" подрывают патриотический настрой в российском обществе, - Сергей Удальцов
12:26 25.10.2022

Сергей Удальцов: создадут ли олигархи мобилизационный фонд?
"Двойные стандарты" подрывают патриотический настрой в российском обществе
Сергей Удальцов
Сейчас провластная пропаганда с каждым днем усиливает сравнения специальной военной операции на Украине с Великой Отечественной войной, стараясь, тем самым, максимально сплотить народ вокруг Кремля. Недавно первый зампред руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил: "Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной".

Звучит вроде бы правильно, но…

Советские люди во время Великой Отечественной войны четко знали, что защищают первое в мире государство рабочих и крестьян - Союз Советских Социалистических Республик.

Враги-нацисты вероломно вторглись на нашу территорию, уничтожая все на своем пути и осуществляя массовый геноцид советского народа, что автоматически превращало защитные действия СССР в народную, справедливую и освободительную войну. При этом экономика тогда полностью была под контролем государства и целенаправленно работала на Победу, дети советских руководителей сражались на фронте, а члены руководящей Компартии составляли ядро армии.

Иная картина сегодня. Несмотря на гибридную войну, которую коллективный Запад ведет против России, значительная часть стратегических предприятий находится в частных руках и работает на интересы этих собственников, которые продолжают извлекать сверхприбыли, однако явно не спешат вкладываться в помощь участникам спецоперации.

Дети кремлевских чиновников в окопах не замечены, единороссы массово на фронт не отправились. В руководстве страны по-прежнему находятся либерал-монетаристы, которые все последние годы проводили экономическую политику в интересах Запада. Ход спецоперации сопровождается закулисными "договорняками" с противником и другими "странностями". И как это объяснить простым гражданам?

Также не способствует сплочению народа и нашей победе в противостоянии с Западом отсутствие каких-либо явных признаков смены социально-экономического курса развития страны. Если кто-то за такие изменения принял ребрендинг "Макдоналдса" или отъезд Чубайса, то это явное заблуждение. Кардинальных перемен пока не просматривается.

Может быть мы увидели, как Потанин, Дерипаска, Абрамович, Вексельберг, Лисин, Михельсон и прочие обитатели "списка „Форбс"" учредили Мобилизационный фонд и отчисляют туда средства на поддержку мобилизованных и их семей?

Может быть, правительство поставило вопрос о национализации олигархического бизнеса, отмене позорной пенсионной реформы и введении прогрессивного налога на доходы наших миллиардеров? Может быть, наконец, в руководство страны включены представители левой и патриотической оппозиции, которые не обременены грузом либерал-монетаристских штампов? Нет, к сожалению, до сих пор мы ничего подобного не видим. А ведь с начала спецоперации прошел немалый срок. И если бы у руководства России имелась политическая воля на указанные преобразования, то мы бы уже видели результаты.

Яркий пример - проект федерального бюджета на 2023−2025 годы, который сейчас рассматривается в Госдуме. Как справедливо отмечают депутаты-коммунисты, с таким бюджетом не победить. И правда, в проекте опять предусмотрено пресловутое "бюджетное правило", которое предательски блокирует возможность направлять нефтегазовые сверхдоходы на развитие нового производства и инфраструктуры. Раздел "Национальная экономика" в 2023 году планируется сократить на 19% (!!!), расходы на прикладную науку сокращаются на 8%, а на здравоохранение - на 4%. И дальше можно продолжать в том же духе.

По многим жизненно важным статьям бюджета намечено существенное сокращение, которое, по сути, делает невозможным эффективное развитие отечественной науки и промышленности, а также улучшение демографической ситуации, что ставит под сомнение те победные задачи, которые на словах ставит военно-политическое руководство страны.

Какой вывод можно сделать из всего сказанного? Чем дальше, тем больше создается впечатление, что под прикрытием национально-освободительной борьбы жителей Донбасса российские власти решают свои корыстные задачи, направленные на максимальное продление властных полномочий, передел собственности и продолжение масштабной эксплуатации граждан.

Все это сопровождается поэтапным сворачиванием политических прав и свобод, а также перманентными разговорами о необходимости отмены выборов.

Вместо поворота к социализму, к которому с самого начала СВО призывают представители лево-патриотических сил, все отчетливее оформляется поворот к правой диктатуре. И тут неизбежно напрашиваются параллели с событиями 1914−1917 годов.

Тогда от патриотического подъема Россия довольно быстро пришла к массовому возмущению народа и революционным событиям, так как власти не смогли дать адекватный ответ на вызовы времени и требования граждан. Возможно ли такое сейчас? Скажем прямо - с каждым днем мы видим все больше признаков того, что сегодняшние обитатели Кремля плохо выучили историю…

Источник - svpressa.ru
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