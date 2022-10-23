К выборам готов: Трамп намерен покончить с Джо Байденом и "сумасшедшей Пелоси"

15:32 25.10.2022

23 октября 2022



Экс-президент США Дональд Трамп заявил о готовности участвовать в следующих выборах главы государства в 2024 году. Выступая на митинге своих сторонников в Техасе 22 октября, Трамп вновь подчеркнул, что результаты президентских выборов 2020 года, на которых якобы победил демократ Джо Байден, были сфальсифицированы.



Как сообщало накануне EADaily, президент США Джо Байден заявил, что намерен принять участие в следующих президентских выборах в 2024 году, но формальное решение на этот счет он пока не принял.



В свою очередь, Трамп заявил, что он "дважды выдвигался и дважды победил". Он напомнил, что в 2020 году он набрал на несколько миллионов голосов больше, чем в 2016 году, а также получил больше голосов, "чем любой действующий президент нашей страны в истории".



"Теперь, чтобы США были вновь успешной, безопасной и великой страной, я, видимо, должен буду сделать это еще раз", - заключил Трамп, вызвав бурные овации собравшихся.

Как заявил экс-президент Трамп: "Мы собираемся покончить с сумасшедшей Нэнси Пелоси - а она сумасшедшая, она сумасшедшая! Мы положим конец всей их политической карьере - Джо Байдена, Нэнси Пелоси, Шумера".



Также бывший лидер США Дональд Трамп заявил, что не допустил бы эскалации на Украине, если бы остался на посту президента.