Новые хокимы в Андижанском (Бахтиер Маматкаримов) и Гурленском районах (Умрбек Жуманиязов) Узбекистана

15:41 25.10.2022

В двух областях назначены хокимы районов

Хокимом Андижанского района одноименной области назначен Бахтиер Маматкаримов, хокимом Гурленского района Хорезмской области - Умрбек Жуманиязов.

Сегодня, 17:12 Общество

Хокимом Андижанского района Андижанской области 25 октября назначен Бахтиер Рустамович Маматкаримов, сообщила пресс-служба областной администрации.



Он родился в 1980 году в Кургантепинском районе. В 2000 году окончил Ташкентский финансовый институт, в 2013 - Банковско-финансовую академию, в 2021 - Академию государственного управления при президенте Узбекистана.



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Трудовую деятельность начал в 2001 году кассиром в "Асакабанке", позднее занимал различные должности в управлении Центрального банка по Андижанской области, в "Трастбанке" и "Нефтегазинвесте".



До назначения работал заместителем председателя правления по финансам и маркетингу в компании "Узтрансгаз".



На внеочередной сессии областного кенгаша народных депутатов 24 октября хокимом Гурленского района Хорезмской области был назначен Умрбек Маткаримович Жуманиязов, сообщила пресс-служба районной администрации.



До назначения он работал заместителем председателя правления "Микрокредитбанка".