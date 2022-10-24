|Новые хокимы в Андижанском (Бахтиер Маматкаримов) и Гурленском районах (Умрбек Жуманиязов) Узбекистана
15:41 25.10.2022
В двух областях назначены хокимы районов
Хокимом Андижанского района одноименной области назначен Бахтиер Маматкаримов, хокимом Гурленского района Хорезмской области - Умрбек Жуманиязов.
Сегодня, 17:12 Общество
Хокимом Андижанского района Андижанской области 25 октября назначен Бахтиер Рустамович Маматкаримов, сообщила пресс-служба областной администрации.
Он родился в 1980 году в Кургантепинском районе. В 2000 году окончил Ташкентский финансовый институт, в 2013 - Банковско-финансовую академию, в 2021 - Академию государственного управления при президенте Узбекистана.
Реклама на Газета.uz
Трудовую деятельность начал в 2001 году кассиром в "Асакабанке", позднее занимал различные должности в управлении Центрального банка по Андижанской области, в "Трастбанке" и "Нефтегазинвесте".
До назначения работал заместителем председателя правления по финансам и маркетингу в компании "Узтрансгаз".
На внеочередной сессии областного кенгаша народных депутатов 24 октября хокимом Гурленского района Хорезмской области был назначен Умрбек Маткаримович Жуманиязов, сообщила пресс-служба районной администрации.
До назначения он работал заместителем председателя правления "Микрокредитбанка".