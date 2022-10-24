Турецкий путь российского газа: европейский рынок нельзя бросать добровольно

15:52 25.10.2022 Перспектива создания газового хаба на территории Турции сулит выгоду как самой стране, так и России, предложившей осуществить этот проект. Однако процесс его реализации может оказаться сильно затратным и не принести ожидаемых дивидендов, заложенных в его создание.



Процесс заключения договоренности



Президент России Владимир Путин во время своего выступления на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" выразил желание создать крупнейший газовый хаб в Турции. По его мнению, утраченный объем транзита по "Северным потокам" можно было бы перенаправить в регион Черного моря.



"Утраченный объем транзита по „Северным потокам", по дну Балтийского моря, мы могли бы переместить и в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего газа природного в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы",

- сказал он.



Поставки российского газа в страны Европейского союза (ЕС) начали сокращаться с лета из-за проблем с ремонтом и эксплуатацией газоперекачивающих турбин "Северного потока - 1". Уже в конце сентября на "Северном потоке - 2" произошли утечки газа. Причиной происшествия стали взрывы. В России оценивают случившийся инцидент как теракт.



"Нет сомнения, это акт международного терроризма, цель которого - подорвать энергетическую безопасность целого континента",

- подчеркнул президент Путин.



Нынешние же поставки российского "голубого топлива" в Европу осуществляются только по двум маршрутам: через Украину и Турцию.



Исходя из исследования норвежской аналитической компании Rystad Energy, общий экспорт российского газа в Европу, включая "Турецкий поток", по ситуации на сентябрь упал до 70−80 миллионов кубометров в сутки. Данные за сентябрь прошлого года демонстрируют совершенно иной результат: показатель находился на уровне 380 миллионов кубов ежедневно. Сегодня доля России в закупках газа странами ЕС не превышает десяти процентов.



После встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане турецкий лидер подтвердил заинтересованность Анкары в создании газового хаба.



"Мы вместе с Путиным поручили нашим министерствам энергетики начать совместную работу. Эта работа будет проделана, и распределительный центр будет создан в наиболее подходящем месте",

- сказал Эрдоган.



Вероятнее всего, этим местом станет Фракия.



Турецкий президент сразу же начал объяснять выгоды от будущей сделки местной аудитории. Выступая на собрании своей Партии справедливости и развития, Эрдоган говорил о договоренности как о важном достижении для энергетической безопасности страны.



"Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава Аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином Путиным мы договорились о создании в Турции газового хаба. Как он и сам объявил, Европа может использовать российский газ через Турцию",

- сообщил турецкий президент.



Аппетит приходит во время еды



Новость о создании газового хаба на турецкой земле, по-видимому, произвела большой фурор на ее жителей. В местном экспертном сообществе прозвучали заявления, что Анкара не должна ограничиваться только российским "голубым топливом". Речь также идет о том, чтобы на территории Турции концентрировалось сырье от других экспортеров, что даст возможность формировать цену на топливо в самой Турецкой Республике. С такой оценкой выступает бывший торгпред Турции в России Айдын Сезер.



"Нельзя быть узловой или центральной страной только с российским газом. Турции необходимо мобилизовать другие газовые ресурсы, особенно ТАНАП. Предпосылкой для этого является признание Россией права Турции на реэкспорт природного газа. Таким образом, страны Европы, которые не могут покупать газ у России из-за невозможности платить в рублях, будут иметь дело с Турцией",

- сказал он.



Турецкие эксперты сходятся в оценках, что одного только российского газа не хватит для создания полноценного хаба во Фракии. Предлагается подключить экспорт из Азербайджана и Туркменистана. Такую оценку разделяет заведующий кафедрой политологии и международных отношений Стамбульского коммерческого университета Угур Ясин Асал.



"Очевидно, что Европа нуждается в этом в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Построить такой центр только на основе российского газа будет недостаточно. Объединение природного газа, поступающего из Азербайджана и Туркменистана, в этом центре и передача его отсюда в Европу, должны стать стратегическим приоритетом для Турции. Хорошо видно, что Европа также нуждается в этом и ищет альтернативные газовые маршруты. В этом отношении центр должен быть построен не только путем интеграции с Россией, но и как часть многовекторной внешней политики Турции, при необходимости самостоятельно, от имени нашей страны, ориентируясь на долгосрочные и стратегические выгоды",

- считает эксперт.



Российский скепсис



Можно заметить, что решение перенаправить поставки российского газа в регион Черного моря во многом соответствует текущей политической конъюнктуре. Если раньше Россия могла диверсифицировать свой энергоэкспорт, то теперь она "перекладывает все яйца в одну турецкую корзину". При этом не существует гарантий, что спрос на российское "голубое топливо" будет таким же, как и прежде, в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Ко всему прочему, в странах Западной и Восточной Европы создана газотранспортная инфраструктура, а в странах Южной Европы для перенаправления всех объемов поставок ее попросту нет. Со схожей оценкой выступает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его мнению, "хаб создать можно, но нужно иметь газотранспортную инфраструктуру на территории Евросоюза, которая позволяла бы прокачивать эти объемы газа потребителям в самом Европейском союзе".



Эксперт предлагает различные варианты, например, расширение имеющихся мощностей и продолжение их до севера Италии. Кроме того, можно задействовать европейский проект "Посейдон", предполагающий прокачку газа из Греции в Италию.



"Но главный вопрос - готовы ли наши европейские партнеры к такому развитию событий, готовы ли европейские компании к тому, чтобы отстаивать свои интересы? А их интерес заключается в том, чтобы продолжать покупать российский газ. Есть ли у них силы, чтобы отстаивать свои интересы перед Еврокомиссией?"

- сказал он.



Сегодня нет и гарантий со стороны европейских компаний и европейского руководства, что подобного рода проект будет востребован. А без них проект будет только убыточным.



"Другое дело, если подвижки эти произойдут, если наши партнеры в Европе выскажут необходимые гарантии на то, что этот проект будет эксплуатироваться, то тогда да, его можно будет реализовать",

- заключил Фролов.



Скепсис по поводу консенсуса европейских институтов насчет экспорта российского газа через Турцию разделяет и заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.



"Европа испытывает серьезный дефицит энергоресурсов. Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен снова заявила о потенциальной независимости европейского рынка газа от российский поставок. Она уверена в том, что всего за 8 месяцев этого года Европе удалось сократить экспорт российского газа на две трети. О том же говорит и глава МИД Германии Анналена Бербок - она вообще называет использование российских энергоресурсов „большой ошибкой"",

- отметил он.



Неясно и то, на чьи деньги будет осуществлено финансирование проекта. По мнению эксперта, инвестором может стать международный консорциум.



"Кто будет предоставлять финансовые средства - огромный вопрос. Создание внутрироссийской инфраструктуры, судя по всему, ляжет на плечи „Газпрома". Укладку дополнительных трубопроводных маршрутов через акваторию Черного моря может взять на себя новый международный консорциум, участниками которого могут стать не только российские и турецкие, но и заинтересованные европейские энергетические компании. Вполне возможно, что таким партнерам будет предоставлена возможность пользоваться определенными скидками или другими преференциями по покупке топлива. Оплату строительства требуемой инфраструктуры на турецкой территории должна взять на себя Анкара, однако ряд европейских потребителей, теоретически, могут присоединиться к инвестиционному клубу",

- сказал Гривач.



Хотя нынешние отношения России с ЕС переживают огромный кризис, Москве не стоит идти на полный разрыв и терять Европу как рынок сбыта своих энергоресурсов. Поэтому проект создания газового хаба на территории Турции представляет собой попытку Кремля сохранить многолетнюю налаженную торговлю. С таким мнение согласен директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.



"У этой идеи много спорных мест, но самый главный плюс в том, что мы продолжаем бороться за европейский рынок газа. Я настаиваю на том, что это абсолютно правильно, потому что - если мы добровольно уйдем с этого рынка, махнув рукой, как многие предлагают. Два основных аргумента: нас не слышат, и давайте им нанесем максимальный экономический удар. Очевидно, что уровень наших отношений с ЕС находится в тяжелейшей стадии, но это не значит, что мы должны добровольно уйти с рынка, где мы еще вчера продавали 150 млрд кубометров, потому там сейчас такое поколение политиков, которые заявляют, что будут жить без российского газа",

- сказал он.



В любом случае, Москва предпринимает шаги чтобы не утратить свое энергетическое влияние в Европе. Новый проект с Турцией отвечает этим же целям. Однако возможные дивиденды наверняка будут куда меньше, что уже сейчас должно заставлять Россию все больше смотреть в сторону Азии и развития инфраструктуры на ее территории.



Дмитрий Поляков Источник - eadaily.com

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