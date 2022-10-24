 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 25.10.2022
17:58  В Африке убит сбежавший туда известный пакистанский журналист-оппозиционер Аршад Шариф
17:54  18 брюмера Си Цзиньпина. Итоги XX съезда Компартии Китая
17:50  Протесты в Молдове обостряются. Что дальше? - София Русу
17:43  В Кыргызстане опять нехватка угля, - ВБ
17:27  Ставший премьером Риши Сунак назвал дочь русским именем, - МК
15:59  Урановые рудники на севере Казахстана никем не охраняются уже 20 лет - экологи
15:57  Возвращение Трампа изменит политику США по Украине, - Роберт Фарли

15:55  Financial Times: Европа переживет эту зиму – если повезет...
15:53  Постсоветскому пространству пора готовиться к тому, что будет после Украины, - П.Акопов
15:52  Турецкий путь российского газа: европейский рынок нельзя бросать добровольно
15:41  Новые хокимы в Андижанском (Бахтиер Маматкаримов) и Гурленском районах (Умрбек Жуманиязов) Узбекистана
15:32  К выборам готов: Трамп намерен покончить с Джо Байденом и "сумасшедшей Пелоси"
14:28  Зачем Россия покупает у Ирана много газовых турбин?
12:26  "Двойные стандарты" подрывают патриотический настрой в российском обществе, - Сергей Удальцов
11:17  Тайваньский ключ к американской диктатуре. Победа в "войне за чипы" будет стоить дорого
11:00  New York Post: Фирма Хантера Байдена получила из России от коллег-жуликов 100 млн долларов
10:18  Голод и геноцид: двуликий идол борьбы за ресурсы через призму биологических процессов, - В.Тимаков
10:14  Бишкек. Массовые задержания. Сотрудники милиции препятствуют работе журналистов
10:10  В Киргизии митингуют "за" и "против" политики Жапарова, - В.Панфилова
10:08  "Это рабство". Как в России ужесточат ответственность для трудовых мигрантов?
10:06  Четыре страны договорились возродить Центральноазиатские Игры
10:03  Китаю никогда не догнать США. Уверяют "умы" Центра Рокфеллера
09:59  Мирзиеев потребовал бесперебойно снабжать население электроэнергией и газом в холода
09:57  Задержанных в Бишкеке членов "Комитета по защите Кемпир-Абада" арестовали на два месяца
09:22  Триумф Си Цзиньпина на ХХ съезде КПК в оценках американских аналитиков
07:08  В конфликт вмешалась нечистая сила. История с "грязной бомбой" для Украины
00:21  В Багдаде все спокойно... Внутренний кризис затягивается, - А.Шарапов
00:17  Турция имеет далеко идущие планы на пространство бывшего СССР, - Геворг Мирзаян
00:01  Восток горит… Ближний Восток, Египет и Индия в 1920–1921 гг. (история), - Олег Айрапетов
Понедельник, 24.10.2022
22:25  Кризис оставляет французов без сыра и колбасы
22:08  Рахмон запустил агрегат Нурекской ГЭС после его реконструкции
20:20  Financial Times: Британцы о новом премьере: в стране слепых и одноглазый - король
20:13  Киргизия переходит в лагерь врагов России, - Айнур Курманов
18:28  Китайское предупреждение. Поднебесная надеется на лучшее, но готовится к худшему, - Валерий Бурт
17:36  Джалал-Абад ответил мятежному Ошу митингом в поддержку "наших ханов" Жапарова и Ташиева
17:05  Матвиенко: "Судьба Тайваня решится в боях за Херсон"
16:54  Госкомитет Туркменистана по физкультуре и спорту возглавил Гулмырат Агамырадов
16:24  Товарищ Си отлил Китаю новый бетонный постамент, - Константин Ольшанский
16:03  "Моссад" точечно ликвидировал опасного палестинского командира аль-Килани (группировка "Львиное логово")
15:32  Мировой экономике вредит сильный доллар, - Барри Эйхенгрин
15:30  Богатства России отдают даром - в обмен на безопасность элитных сынков, - СП
13:05  Российские автозаводы начали покупать автозапчасти у производителей из Узбекистана
13:03  Вид на жительство в Казахстане планируют выдавать за 300 тысяч долларов
12:57  В восточном Казахстане остался без тепла город Риддер. Вредители сломали ТЭЦ
12:53  В новый ЦК Компартии Китая вошел казах Абдимаджин - глава парламента СУАР
11:01  Под Астаной будет разбит еще один национальный парк - "Бозок"
10:38  В Кыргызстане арестован экс-спикер парламента и более 20 активистов-оппозиционеров
10:35  Тюркские государства обсуждают в турецкой Бурсе создание единого алфавита
10:33  Как отстоять Херсон? - Вл.Прохватилов
10:32  Координационный совет при Правительстве РФ и неотложность экономической мобилизации, - В.Катасонов
10:28  Жители Оша собираются на "кемпир-абадский митинг" - против предательства кырвластей
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Постсоветскому пространству пора готовиться к тому, что будет после Украины, - П.Акопов
15:53 25.10.2022

Постсоветскому пространству пора готовиться к тому, что будет после Украины

Петр Акопов

В бывших советских республиках все непросто - Молдавия скатывается к двоевластию, Армения призывает европейских наблюдателей на границу с Азербайджаном (что в любом случае выглядит как выражение недоверия к России, чьи миротворцы гарантируют сохранение перемирия и армянского населения в Карабахе). А Организация тюркских государств (Турция плюс республики Средней Азии и Азербайджан) решила создать общий для всех них тюркский алфавит, то есть в той же Киргизии латиница вытеснит кириллицу. Как любят говорить в подобных случаях, "Россия теряет постсоветское пространство". Так ли это?

Что будет с постсоветским пространством после того, как Россия вернет Украину в ее естественное состояние части русского мира? Только кажется, что этот вопрос сейчас не актуален - до окончательной победы в борьбе за Украину (то есть ликвидации самой возможности возникновения на наших землях очередной анти-России) еще годы и годы, так что пока русские восстанавливают свое единство, задумываться о судьбе остального постсоветского пространства не имеет никакого смысла. Главное, не позволить нашим геополитическим противникам поджечь тот или иной кусок бывшей имперско-советской территории - ну и сохранить свои позиции в ставших независимыми республиках.

Запад все еще верит в возможность победы над Россией

Но проблема в том, что немалая часть постсоветского пространства запрограммирована на конфликты самим фактом случайного и внезапного возникновения там независимых государств - и если Россия не занимается ими, то тем самым дает возможность другим внешним силам разыгрывать эти карты. Далеко не всегда их интерес состоит в том, чтобы навредить нам: часто они просто укрепляют свои позиции в этих регионах. Естественно, за наш счет - даже если нас не заставляют его сразу же оплачивать. Так происходит с Турцией, все 30 постсоветских лет наращивающей экспансию в Закавказье и Среднюю Азию. Глупо обвинять турок в том, что они проецируют свою силу на родственные им народы, - они действуют в своих интересах, используют представившиеся им возможности. Может ли Россия препятствовать внешним игрокам - и нужно ли вообще ей это?

Конечно, нужно - и, естественно, может. Нужно - потому что мы заинтересованы в реинтеграции постсоветского пространства. Не всегда политической - как в случае с Украиной и Белоруссией, но практически всегда экономической и геополитической. Средняя Азия и Закавказье всегда будут нашими соседями - то есть регионами, от которых напрямую зависит наша безопасность. Но сами по себе эти регионы не способны к созданию устойчивой конструкции баланса сил между состоявшимися государствами - как из-за отсутствия традиций государственного строительства и территориальных споров, так и по причине повышенного интереса к ним внешних игроков.

Лавров назвал фрагментацию постсоветского пространства целью Запада

Причем если бы интерес проявляли только соседние страны - как Турция или Китай, то есть государства, с которыми Россия может договориться если не о разделе сфер влияния, то как минимум об учете интересов (и уже тем более о том, чтобы не использовать территорию третьих стран против друг друга). Но в эти страны лезут и абсолютно посторонние игроки - те же самые англосаксы, для которых они имеют интерес только в качестве элемента игры против нас (или того же Китая или Ирана). Таким образом, Россия просто не может позволить себе ослабление позиций в Средней Азии и Закавказье, не говоря уже о том, чтобы потерять их. Наоборот, мы должны наращивать свое влияние там. И открыто предупреждать об этом именно сейчас, чтобы ни у кого не возникало иллюзий, что можно воспользоваться моментом, пока мы заняты Украиной.

У России есть все необходимые инструменты для сохранения и укрепления своих позиций на постсоветском пространстве - в первую очередь это ОДКБ и Евразийский союз, то есть безопасность и экономика. Страны Средней Азии понимают, что только Россия является гарантом их безопасности (причем часто друг от друга). Да, наряду с Китаем, но в данном случае Пекин выступает в качестве младшего партнера Москвы. Исторические связи России с Закавказьем и Средней Азией означают не только общие воспоминания и корни, но и миллионные общины их народов, живущие на территории нынешней Российской Федерации (это не считая столь же многочисленных трудовых мигрантов). Даже тюркский фактор, считающийся многими угрозой российским позициям на постсоветском пространстве, далеко не однозначен - Россия является родиной множества тюркских народов, то есть может позиционировать себя и как тюркское государство. Да, государство русского народа, но и непосредственно связанных с ним тюркских народов.

На четырех опорах: ШОС будет строить устойчивый мир

Ни одна из сопредельных держав не может быть для Средней Азии и Закавказья заменой России - ни Китай, ни Турция. Не говоря уже о внешних, англосаксонских, игроках, которые вообще не заинтересованы в долгосрочной стабильности постсоветских государств. Но роль и влияние англосаксов на постсоветском пространстве в любом случае будут снижаться, даже не из-за противодействия России, а вследствие окончательного обрушения атлантического проекта глобализации. Новый миропорядок будет строиться на основе баланса сил между государствами-цивилизациями, а также большими региональными блоками, сформированными в основном вокруг государств-цивилизаций или в альянсе с ними. Особенно явно это будет проявляться в Евразии. Индия, Китай, балансирующая между Индией и Китаем АСЕАН, Россия с евразийским проектом, Саудовская Аравия вместе со странами Залива, Турция, Иран - вот несущие конструкции нового евразийского миропорядка.

Но при чем здесь Молдавия? А она точно так же обречена на возвращение в русскую орбиту - полностью, то есть вместе с русским Приднестровьем, или частично, в виде Гагаузии и Приднестровья. Это только вопрос времени - и нашей победы на Украине. Победы, которая покажет всему постсоветскому пространству, к чему приводит попытка стать марионеткой в руках сил, враждебных не только русским, но и всем народам бывшего СССР.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666702380


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: "Мы должны помнить и чтить судьбоносные даты и события для нашего народа"
- Мажилис рассмотрит законопроект о цифровизации госуслуг по предоставлению прав на земельные участки
- Алихан Смаилов призвал страны ЕАЭС устранить барьеры в госзакупках
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2022 года №833
- Предвыборная кампания: промежуточные итоги
- Кадровые перестановки
- Ответит ли правительство за потраченные в пустоту миллиарды?
- Заседание Центризбиркома об отказе в регистрации кандидатами в Президенты РК Жанабаеву Б.М., Альтаеву Н. Б., Алиеву Ж.
- Началось строительство Национального парка "Бозок"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  