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Financial Times: Европа переживет эту зиму – если повезет...
15:55 25.10.2022

Financial Times
Великобритания

Газ: следующая зима принесет более суровое испытание Европе
FT: последствия отказа от российского газа Европа в полной мере ощутит в 2023 году

Европе хватит газа, чтобы пережить эту зиму, если она не будет слишком холодной, пишет Financial Times. Но в полной мере последствия отказа от российских энергоресурсов регион почувствует в следующем году, ведь в нынешней ситуации пополнить запасы будет сложно.

Чем быстрее страны сократят потребление, тем больше у них останется газа на 2023 год.

Европа запасла достаточно газа, чтобы пережить эту зиму – если, конечно, она не будет очень-очень холодной. Но некоторые страны типа Германии и Италии не устранили свои проблемы, а просто отсрочили их последствия. Поскольку объем поставок российского газа снизился на 80%, им будет трудно сделать такие же запасы на следующий год.

В чем причина того, что обстановка этой зимой будет лучше, чем ожидалось? Дело в том, что Европа с лихвой компенсировала уменьшение импорта газа из России за счет других источников.

Если объем текущих поставок сохранится, российский экспорт будет на 80 миллиардов кубометров меньше прогнозов на этот год, составленных до начала военных действий на Украине. Европа парировала удар, увеличив импорт СПГ на 50 миллиардов кубометров, и на 60 миллиардов кубометров уменьшив спрос. Таким образом, запасы в Европе на 30 миллиардов кубометров больше, чем в 2021 году. Регион вступает в зиму с обоснованной уверенностью.

Но Европа не должна почивать на лаврах. В том, что касается энергоресурсов, это не единый рынок. Узкие места в инфраструктуре могут вызвать дефицит топлива, особенно в Центральной и Восточной Европе. Очень важен погодный фактор. Если зима будет холодная, спрос может увеличиться на 30 миллиардов кубометров, и тогда запасы истощатся. Но даже при наличии ресурсов есть определенные ограничения по объемам потребления топлива в любой отдельно взятый момент времени. В очень холодные дни европейцы могут ощутить нехватку газа.

Но в полной мере силу леденящих российских ветров Европа почувствует только следующей зимой. Даже если поставки через Украину и Турцию сохранятся в нынешних объемах, континент в 2023 году лишится еще 40 миллиардов кубометров, и поэтому ему будет сложнее восполнить запасы.

Новые установки регазификации СПГ на подходе, но в строй их вводят недостаточно быстро. Если восстановится спрос в Китае, будет труднее добиваться поставок газовозами. При этом мы даже не учитываем самый худший сценарий, при котором импорт из России полностью прекратится.

Все, что делает Европа в целях увеличения регазификационных мощностей и устранения транспортных ограничений, будет укреплять ее энергетическую безопасность. Но нас все равно ждет трудное время.

Европа обязана сократить потребление. Чем быстрее она это сделает, тем больше у нее останется газа в хранилищах на зиму 2023 года.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666702500


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