Возвращение Трампа изменит политику США по Украине, - Роберт Фарли

15:57 25.10.2022

19FortyFive

США



Возвращение Дональда Трампа: как это скажется на украинском конфликте

19FortyFive: возвращение Трампа поставит под сомнение взаимодействие НАТО с Украиной



Даже если Республиканская партия возьмет обе палаты на выборах через две недели, поддержка Украины продолжится, пишет 19FortyFive. Но если в 2024 году президентом вновь станет Дональд Трамп, то ситуация резко изменится.



Роберт Фарли (Robert Farley)



Через две недели американцы отправятся на избирательные участки, и на кону будут обе палаты Конгресса. Победа Республиканской партии явно изменит внешнюю политику США, но выборы - не единственная тень, нависшая над международной повесткой администрации Байдена. Бывший президент Дональд Трамп остается могущественной силой в американской политике, с которой приходится считаться, несмотря на целый ряд судебных исков. Вот как его возвращение повлияет на внешнюю политику США - особенно в отношении Украины и России.



Конгресс после ноябрьских выборов



Едва ли демократы сохранят за собой обе палаты Конгресса после ноября - а, возможно, и лишатся обеих. Но, вероятно, особой роли во внешней политике США это не сыграет. Даже если Республиканская партия возьмет обе палаты, внутренние разногласия в ее рядах - практически гарантия того, что поддержка Украины продолжится. "Сдержанности" в российско-украинского конфликте не придерживаются даже республиканцы Конгресса, а рычаги власти останутся в руках у лидеров, которые в целом симпатизируют Киеву. Кевину Маккарти, которого прочат в спикеры Палаты представителей, придется иметь дела с многочисленной группировкой трампистов с идеологией "Америка превыше всего", и он уже пообещал пересмотреть помощь Украине. Но трамписты не составят большинства даже в Палате представителей, а в Сенате наберут лишь считанные голоса. Таким образом, они не помешают Байдену гнуть его линию по поводу конфликта.



Дело в том, что у президента США есть масса инструментов, чтобы проводить собственный внешнеполитический курс даже при ограниченной поддержке Конгресса. Исполнительная власть имеет огромную свободу действий насчет военного бюджета - а во многом и поставок оружия. Таким образом одним молчаливым несогласием Конгресс помешать не сможет. Президенты любят сетовать на разобщенность перед лицом внешних вызовов, но на деле даже серьезные политические скандалы ничуть не мешают правительству США добиваться международных целей. Наконец, президенты нередко переключают усилия на внешнюю политику после потери контроля над рычагами Конгресса. Когда внутренние победы недостижимы, все сильнее манит внешняя слава. И в этом плане у Байдена останутся как инструменты власти, так и стимул ими воспользоваться.



Эффект Дональда Трампа: Украина и не только



Над любым разговором о внешней политике витает тень бывшего президента Дональда Трампа. Внешняя политика Трампа по-прежнему расходится с большинством Республиканской партии, и эти различия скажутся и на курсе следующего президента-республиканца. Трамп был исключительно на короткой ноге с правителями-автократами (включая президента Владимира Путина) и далеко не факт, что другой представитель крыла "Америка превыше всего" окажется столь же обаятельным или сможет похвастаться таким же взаимопониманием. Перспектива возвращения Трампа пусть даже на один срок поставит под сомнение политику взаимодействия НАТО с Украиной, а также статус любых переговоров между Киевом и Москвой. У России может возникнуть соблазн продержаться до возвращения Трампа в надежде на более выгодную сделку. Украина же столкнется с противоположной проблемой. В то же время есть основания полагать, что на всеобщих выборах кандидатура Трампа исключительно слаба, потому как миру останется лишь гадать, чего от Америки ждать дальше.



Но у Трампа есть собственные проблемы, которые могут проявиться до окончания российско-украинского конфликта. Неважно, выиграет Республиканская партия весь Конгресс или нет, бывшему президенту грозит целый ряд обвинений - как на уровне штатов, так и федеральных. Если судебное преследование увенчается успехом, Трамп рискует выбыть из числа претендентов на президентский пост в 2024 году. Министерство юстиции занимается Трампом с необычайной щепетильностью - отчасти чтобы избежать подозрений в пристрастности и "охоте на ведьм", а отчасти из-за беспокойства, что трамписты по всей стране поднимут волну насилия. Если до этого дойдет всерьез, образ США как стабильной державы в глазах иностранных лидеров изменится. И если Трамп увильнет от судебного преследования и выживет как кандидат, то ничего списывать со счетов нельзя.



Что будет дальше?



В каком-то смысле сейчас настал редкий консенсус элит по внешней политике. Американских войск в Афганистане не осталось, а небольшие контингенты в Сирии и Ираке перестали быть партийной проблемой. Демократы и республиканцы примерно одинаково смотрят на китайскую угрозу, разница лишь в тактике и готовности к открытому антагонизму. Сохраняются значительные расхождения по иммиграции, но это вопрос скорее внутренней, чем внешней политики. Нет особого резона делать из внешней политики ключевой вопрос предвыборной кампании, и, что вполне закономерно, кандидаты этого и не делают.



Однако к 2024 году это запросто может измениться. До 2016 года многие просто не верили, что Трамп сможет настолько сильно подорвать внешнеполитический консенсус. Система устояла, но в будущем может и зашататься. Многое будет зависеть от исхода выборов - и понесет ли Трамп непоправимый ущерб до 2024 года.



Доктор Роберт Фарли - редактор 19FortyFive, преподаватель курса безопасности и дипломатии в школе Паттерсона. Бакалавр Орегонского университета и доктор Вашингтонского университета. Автор ряда книг, сотрудничает с изданиями The National Interest, Diplomat: APAC, World Politics Review и American Prospect. Основатель и старший редактор журнала Lawyers, Guns and Money.