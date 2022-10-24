Урановые рудники на севере Казахстана никем не охраняются уже 20 лет - экологи

15:59 25.10.2022

Экологи обеспокоены тем, что вокруг рудников нет соответствующих требованиям ограждений, охраны и не ведется консервация. Специалисты при этом отмечают, что радиационный уровень не превышает нормы.



Разработка урановой руды в Айыртауском районе на севере Казахстана окончательно остановлена ровно 20 лет назад. С тех пор все, что находилось на балансе когда-то богатейшего рудоуправления, разворовывали и растаскивали по всему Казахстану из-за отсутствия должной охраны, передает Экспресс К со ссылкой на ПетропавловскNews.



Воруют не саму руду, а строительные материалы, которые находились на поверхности над шахтами. На минувшей неделе департамент экологии Северо-Казахстанской области в очередной раз выразил озабоченность тем, что проблема охраны месторождений в Айыртауском районе до сих пор не решена.



Из двух законсервированных месторождений на севере Казахстана именно Володаровский рудник (в пяти километрах к западу от села Саумалколь) вызывает наибольшую обеспокоенность у экологов. Согласно "Дорожной карте", было принято решение о передаче законсервированных рудников в Айыртауском и Габита Мусрепова районах на баланс местных исполнительных органов. Затем должны были последовать ограждение территории, организация охраны и последующая полная консервация - то есть демонтаж всех строений и рекультивация земли.



В районе имени Габита Мусрепова на территории Чистопольского и Нежинского сельских округов состоялась передача на баланс государства, организована охрана, построено ограждение, установлены предупреждающие знаки. В Айыртауском районе этого сделать не смогли из-за отсутствия финансов, несмотря на неоднократные выражения озабоченности и соглашения о намерениях, пишет издание.



Справиться с такой задачей под силу только бюджету области: заявка на выделение 95 миллионов тенге отправлена в бюджетную комиссию. А пока рудники все еще стоят открытые всем ветрам и мародерам.



Радиационная обстановка на руднике в норме. На большей части территории рудника радиационный фон в пределах нормы - 15-17 мкр/час при допустимом пределе 50 мкр/час. Кое-где фон слегка повышенный, но тоже находится в пределах нормы, отмечает издание.



Экспресс К писал об этой проблеме в 2018 году в материале "Уранный полустанок". Однако с тех пор ситуация мало изменилась.