В Кыргызстане опять нехватка угля, - ВБ

17:43 25.10.2022

Вместо угля все те же грабли, которые снесли столько голов

24 октября 2022- Ольга Новгородцева



Вместо угля все те же грабли, которые снесли столько голов



В начале сентября заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев провел заседание республиканского штаба по подготовке отраслей экономики и населения к осенне–зимнему сезону.



"К отопительному периоду, - сказал тогда зампредкабмина, - не должна повториться ситуация, происшедшая в прошлом году с углем".



А что случилось с черным топливом?



В прошлом году в Кыргызстане, как вы помните, была засуха с понижением объема воды в Токтогульском водохранилище. Страна экстренно перешла в режим энергосбережения, а перед госпредприятием "Кыргызкомур" была поставлена поистине судьбоносная, но непосильная задача - обеспечить население углем в полном объеме на весь отопительный период.



Коллектив "Кыргызкомура" вроде бы грудью встал на защиту энергетической безопасности, работал не покладая рук день и ночь, без перерывов на обед. Но... что–то пошло не так. Вместо ожидаемого (и необходимого) миллиона тонн угля удалось добыть примерно в тринадцать раз меньше!



К этому печальному моменту приплюсовались коррупционные проявления на погрузочно–разгрузочном пункте Иссык–Кульского пароходства, где уголь смешивали с песком, отправляя эту низкокалорийную смесь на многострадальную ТЭЦ Бишкека. То, что она при этом не вырабатывала достаточного тепла, - драма, но не трагедия. Хотя могла произойти и трагедия, если бы ТЭЦ, как несколько лет назад, посреди января из–за некачественного топлива полностью вышла из строя. По официальным данным, не справившись с угледобычей самостоятельно, в прошлом году Кыргызстан завез более 350 тонн импортного угля. Почти весь из Казахстана. И по немногу из Турции и России.



Дефицит неизбежно рождает повышение цен. И эту "прелесть" энергетического коллапса кыргызстанцы в прошлом году ощутили на себе в полной мере. Даже Бишкек погрузился в непроглядный смог, пропитанный запахами тлеющей резины и плавящегося пластика. В отсутствие угля жители частного сектора отапливались кто чем мог.



Вот Бакыт Торобаев и "закциклился" на том, что нельзя допустить повторения такого кризиса.



- В первую очередь, - подчеркивал чиновник, - все социальные учреждения, отдаленные районы страны должны быть обеспечены углем. Топливные базы к утвержденным срокам должны начать предоставлять населению уголь в необходимом количестве и по доступной цене. Дефицита, необоснованного завышения стоимости допускать нельзя. Кроме того, все энергообъекты должны быть готовы к максимальным нагрузкам.



Необходимо обеспечить полное завершение ремонтных работ котельных и тепловых сетей объектов образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры. Государственным органам необходимо к 1 октября выполнить установленные планы по обеспечению бюджетных учреждений углем в достаточном объеме.



Хочу напомнить руководителям госорганов и ведомств, что в случае ненадлежащей подготовки будут приняты соответствующие меры. Было это, напомним, в начале сентября.



Вот только к тому времени уже стало известно, что Казахстан для исключения ажиотажа на внутреннем рынке планирует ввести запрет на вывоз угля автомобильным транспортом. И делалось это тоже с учетом прошлогодней ситуации: сентябрь 2021 года выдался в Казахстане непривычно холодным. В центральных и северных районах страны резко возрос спрос на уголь, чем не преминули воспользоваться перекупщики, продавая его в пиковый период с двух–трехкратной наценкой. 123 тысячи тонн казахстанского угля такие же недобросовестные деятели вывезли в Кыргызстан, усугубив и без того бедственное положение.



В этом году, сказало казахское правительство кыргызстанцам, вы нам хоть и братья, но свой уголь к своим печкам ближе. Россия в этом году по понятным причинам углем тоже не разбрасывается. Ответственные за отопительный сезон в Кыргызстане ответили, что не больно–то и нужно. В 2022 году мы сами прекрасно обеспечим себя собственным твердым топливом - хотя бы потому, что отгружать его начали не в октябре, как в прошлом году, а еще в августе. Все успеем, всем себя обеспечим и ни к кому на поклон не пойдем. И даже готовы продавать излишки своего угля в другие страны.



Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев на днях возмутился: власти хотели поставить 400 тысяч тонн местного угля для ТЭЦ Бишкека, но... не получилось. А теперь срочно ищут уголь у соседей.



"Проекты у нас были суперграндиозные, - заметил Бекешев. - Но реализовать их не смогли. До отопительного сезона осталось совсем немного, а мы ищем уголь в других странах. Можете представить объем? 400 тысяч тонн угля".



Как это все–таки по–нашему - сначала продать вроде бы ненужное, потом спохватиться, что оно, оказывается, было необходимым. И на пороге отопительного сезона кинуться искать, у кого бы это самое купить. Иначе - караул! Министерство энергетики запаниковало не на шутку. 6 октября, заседая в парламенте, министр Таалайбек Ибраев подтвердил слова депутата Суйунбека Омурзакова о том, что кыргызский уголь, которого и так мало, вывозится в другие страны. Министр энергетики не только согласился, но и продемонстрировал гораздо большую осведомленность о наших скорбных делах: в "Кыргызкомуре" топливо собирают, складируют и двадцатитонными грузовиками вывозят из страны.



"Сейчас кабмин готовит постановление, чтобы запретить "дикий" экспорт, - успокоил Ибраев. Но веселее от этого не стало: не поздновато ли начали постановление готовить? Такие дела ведь скоро не делаются. Пока подготовят, пока обсудят, внесут поправки, утвердят на разных уровнях... Но уголь–то нужен, как говорится, вчера! А его и сегодня нет. Более того - и завтра не будет.



Пресс–секретарь госпредприятия "Кыргызкомур" Жийде Зоотбекова подтверждает: топливные базы столицы углем не обеспечены. Сейчас, по ее словам, в Кара–Кече идет отгрузка угля для столичной ТЭЦ. Параллельно на разрезе проводятся очистительные работы, по окончании которых можно будет приступить к отгрузке угля для населения.



Не прошло и месяца с тех пор, как в "Кыргызкомуре" и Минэнерго нам клятвенно обещали, что дороже четырех тысяч сомов за тонну уголь стоить не может и не должен. Предлагали в каждом конкретном случае замеченной наценки обращаться напрямую к властям. Месяца не прошло, а кара–кечинский уголь продается уже за четыре с половиной тысячи. Это - мелкий. Хотите отборный? Приготовьтесь раскошелиться на



6 тысяч.



Можно, правда, купить и "шабыркуль". Казахстанский. Наши соседи тоже не лыком шиты и умеют обходить запреты. Завозят–таки свое каменное топливо по 5 тысяч 100 сомов за тонну. Но этот уголь уходит влет по причине качественности и относительной "дешевизны".



Бишкекчанам, кстати, еще повезло. В Нарыне, например, местный уголь продается уже по семь тысяч за тонну.



"В этом году все совершенно будет по–другому, - заверяли представители, - все продумано и просчитано".



Ну как тут не вспомнить российского мастера слова, экс–премьера Виктора Черномырдина: "Никогда такого не было, и вот опять"?



только цифирь



Как выяснилось, Кыргызстан каждый год отправляет свой уголь в Европу - Латвию, Румынию, Польшу. А еще в Китай, Турцию и Грузию. С углем у нас как с водой, строго по поговорке: "Сам погибай, но товарища выручай". Самим явно не хватает, но продать на сторону - святое дело.



По данным Национального статистического комитета, в январе - августе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Кыргызстан нарастил поставки каменного угля на 25,3 процента. На 22 процента увеличился экспорт бурого угля. Общий объем экспорта составил 394,3 тысячи тонн каменного и 431,7 тысячи тонн бурого угля.



Вы будете смеяться, но именно столько нам на сегодняшний день и не хватает!