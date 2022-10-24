В Африке убит сбежавший туда известный пакистанский журналист-оппозиционер Аршад Шариф

17:58 25.10.2022

25 октября 2022 / ИА Красная Весна

Пакистанский журналист убит полицией в Кении



Пакистанский ведущий новостей Аршад Шариф был застрелен полицией в Кении после того, как сбежал из родной страны, спасаясь от обвинений в подстрекательстве к мятежу. Об этом 25 октября сообщает UCA News.



Представитель кенийской национальной полиции Бруно Шиозо заявил, что журналист был смертельно ранен офицером полиции после того, как его машина проехала через полицейский кордон в районе Магади, в 40 километрах от столицы Найроби.



"Именно тогда в них стреляли, смертельно ранив покойного Аршада Мохаммеда Шарифа", - заявил Шиозо, добавив, что журналист путешествовал с человеком, которого считают его "братом" - Хуррамом Ахмедом.



В сообщении говорится, что в это время полиция искала похитителей человека, угнавших автомобиль, и установила импровизированный блокпост. Полицеские приняли журналиста и его спутника за преступников и открыли огонь.



"Национальная полицейская служба сожалеет об этом досадном инциденте", - сказал Шиозо.



Убийство вызвало обеспокоенность среди пакистанских СМИ и протесты в Карачи. Согласно отчету полиции, с которым ознакомилось AFP, в машину, в которой находились двое мужчин, попало около девяти пуль. Однако Шариф сумел добраться до дома, где и был найден мертвым "с огнестрельным ранением головы, проникшим со спины".



В телефонном разговоре с президентом Кении Уильямом Руто премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф призвал к прозрачному расследованию ночной стрельбы, в результате которой погиб оппозиционный журналист.



Напомним, Ахмад Шариф часто критиковал военную элиту Пакистана и был сторонником бывшего премьер-министра Имрана Хана, свергнутого в апреле в результате объявления ему вотума недоверия парламентом.



В августе журналист взял интервью у высокопоставленного оппозиционного политика Шахбаза Гилла, который сказал, что младшие офицеры пакистанских вооруженных сил не должны выполнять приказы, противоречащие "воле большинства".



Публикация этого материала привела к тому, что новостной канал был ненадолго отключен от эфира, а судом был выдан ордер на арест Шарифа, после чего он бежал из страны.



Канал ARY позже заявил, что "разорвал с ним отношения".



Гилл был задержан после интервью и доставлен в суд.