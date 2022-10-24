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В Туркменистане переименовали города и села, носившие имена бывшего президента и его матери
19:46 25.10.2022

В Туркменистане переименовали ряд сел и городов, носивших имена первого президента страны Сапармурата Ниязова (Туркменбаши) и его матери Гурбансолтан эдже, сообщает Фергана.

В частности, в Дашогузском велаяте (области) село имени Сапармурата Ниязова этрапа (района) Героглы будет называться Бедиркент, село имени Сапармурата Ниязова генгешлика (объединения поселков) Галлачи – Галлачи, этрап имени Сапармурата Ниязова и его город Ниязов – Шават.

Городу имени Гурбансолтан эдже этрапа имени Гурбансолтан эдже присвоено название Андалып, сам этрап упразднен. Село имени Гурбансолтан эдже генгешлика Сахра будет называться Екетут, генгешлик, названный в честь матери первого президента Туркмении, переименован в Гызылджагала.

Город и этрап (район) Сердар, расположенные в Балканском велаяте (области) Туркменистана, переименованы в Гызыларват.
Об этом и других решениях по административно-территориальному делению Туркменистана было объявлено на заседании Халк Маслахаты (Народного совета, одной из палат Милли Генгеша - парламента) который провел его председатель Гурбангулы Бердымухамедов – отец действующего президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Всего по итогам заседания было предложено переименовать свыше 30 сел и городов и упразднить:

👉 шесть этрапов (Губадагский, имени Гурбансолтан эдже, Фарабский, Довлетли, Серхетабатский и Огузханский);

👉 пять городов с правами этрапа (Теджен, Гумдаг, Хазар, Сердар, Куняургенч);

👉 один этрап в городе (Кенар в городе Туркменбаши);

👉 два поселка (Багабат в этрапе Ак бугдай и Гарагел в городе Хазар);

👉 36 генгешликов.

"Таким образом, всего по Туркменистану было решено оставить 37 этрапов, 6 городов с правами этрапа, 5 городских этрапов, 42 города в этрапах, 68 поселков, 469 генгешликов и 1690 сел", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что оптимизация территорий "обеспечит полное использование имеющихся в стране ресурсов и возможностей для устойчивого развития, планомерное и целевое использование Государственного бюджета, своевременный контроль над его исполнением, высокие темпы социально-экономического развития регионов, укрепление их финансово-экономической устойчивости обеспечит достижение комплексного развития производительных сил и повышение уровня индустриализации, создание крупных современных предприятий". Это поможет сэкономить в общей сложности 28 млн манатов из бюджета ($8 млн по официальному курсу или $1,5 млн по курсу "черного рынка"), уточнил министр финансов и экономики Мухамметгелды Сердаров.

Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что сэкономленные средства целесообразно направить в социальную сферу, на строительство школ и детских садов, учреждений здравоохранения.

В своем выступлении глава Халк Маслахаты отметил, что работа руководителей велаятов и этрапов по улучшению жизни населения недостаточна. В частности, он раскритиковал их за низкие темпы сбора хлопка и нерешенные проблемы с водоснабжением, заявил, что руководители "медлительны и безответственны".

"Каждый хякимлик (администрация) имеет значительный штат сотрудников, и все они хотят быть начальниками. В результате на каждого дайханина, выращивающего урожай своим честным трудом, и на каждого труженика, производящего продукцию, приходится несколько начальников. Таким образом, руководителей на деле больше, чем тружеников. Во многих случаях эти властолюбцы, делая вид, что контролируют, больше мешают, чем помогают. Поэтому делается вывод о том, что вина лежит на руководителях и хякимах", - констатировал Бердымухамедов-старший.
Он заявил о необходимости реформировать деятельность хякимликов и минимизировать количество начальников.

Издание "Хроника Туркменистана" обратило внимание на то, что согласно статье 81 Конституции Туркменистана, вопрос изменения административно-территориального деления Туркменистана решает Меджлис - нижняя палата парламента, а не Халк Маслахаты.

Сердар Бердымухамедов сменил своего отца на посту президента в марте 2022 года. Сегодня Туркменистан живет в "эру Возрождения новой эпохи могущественного государства". При Гурбангулы Бердымухамедове страна пережила "эпоху Великого Возрождения" и "эпоху Могущества и счастья". Период, связанный с именем первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова, который правил с октября 1991 года по 21 декабря 2006 года, назывался "Золотым веком".

Источник - asiaplustj.info
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