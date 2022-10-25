В Казахстане впервые после 13-летнего перерыва отмечают День Республики

22:44 25.10.2022

25.10.22

Во вторник, 25 октября, Казахстан впервые за 13 лет отмечает День Республики. Праздник был упразднен в 2009-м, однако в этом году по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева ему вернули статус национального.



В Астане и других крупных городах страны сегодня пройдут торжественные и развлекательные мероприятия, а вечером в столице запланирован праздничный фейерверк, передает КазТАГ.



Утром перед резиденцией главы государства состоялась церемония поднятия государственного флага.



Как передает ORDA.kz, в Алматы на площадях Республики и Академии наук на сегодня анонсировались митинги против досрочных президентских выборов. В связи с этим, уже с утра в обозначенных районах наблюдались многочисленные патрули полиции, проверявшие документы у прохожих. К настоящему моменту появились сообщения о первых задержаниях.



В июле 2022 года на заседании Национального курултая Токаев заявил, что настало время внести ряд изменений в перечень национальных праздников и юбилеев. "Предлагаю вернуть Дню республики статус национального праздника. Хочу напомнить, что 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана. Это был первый шаг нашей страны на пути к независимости. Очень важную роль в принятии этого документа сыграл первый президент Нурсултан Назарбаев", - сказал тогда казахстанский лидер.



По его мнению, День республики должен стать символом исторического шага страны к государственности.



В Декларации о суверенитете Казахской ССР от 25 октября 1990 года были закреплены целостность, неделимость и неприкосновенность территории республики, развитие культуры народов и их языков, укрепление национальной самобытности. До 2009 года день подписания этого документа был государственным праздником.