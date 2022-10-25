 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 24.10.2022
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В Казахстане впервые после 13-летнего перерыва отмечают День Республики
22:44 25.10.2022

25.10.22
Во вторник, 25 октября, Казахстан впервые за 13 лет отмечает День Республики. Праздник был упразднен в 2009-м, однако в этом году по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева ему вернули статус национального.

В Астане и других крупных городах страны сегодня пройдут торжественные и развлекательные мероприятия, а вечером в столице запланирован праздничный фейерверк, передает КазТАГ.

Утром перед резиденцией главы государства состоялась церемония поднятия государственного флага.

Как передает ORDA.kz, в Алматы на площадях Республики и Академии наук на сегодня анонсировались митинги против досрочных президентских выборов. В связи с этим, уже с утра в обозначенных районах наблюдались многочисленные патрули полиции, проверявшие документы у прохожих. К настоящему моменту появились сообщения о первых задержаниях.

В июле 2022 года на заседании Национального курултая Токаев заявил, что настало время внести ряд изменений в перечень национальных праздников и юбилеев. "Предлагаю вернуть Дню республики статус национального праздника. Хочу напомнить, что 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана. Это был первый шаг нашей страны на пути к независимости. Очень важную роль в принятии этого документа сыграл первый президент Нурсултан Назарбаев", - сказал тогда казахстанский лидер.

По его мнению, День республики должен стать символом исторического шага страны к государственности.

В Декларации о суверенитете Казахской ССР от 25 октября 1990 года были закреплены целостность, неделимость и неприкосновенность территории республики, развитие культуры народов и их языков, укрепление национальной самобытности. До 2009 года день подписания этого документа был государственным праздником.

Источник - fergana.plus
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