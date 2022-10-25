Анкара и Баку не видят места России на Южном Кавказе, - Юрий Рокс

00:18 26.10.2022

25.10.2022



Блицвизит Ильхама Алиева в Грузию может оказаться историческим

Юрий Рокс

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Основная тема беседы Ираклия Гарибашвили и Ильхама Алиева, похоже, осталась пока неизвестной.

Скоротечный рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Тбилиси запомнится тем, что он не был анонсирован и оставил впечатление экспромта. Даже президент Грузии Саломе Зурабишвили узнала о приезде Алиева постфактум. Помимо этого произошел казус, необъяснимый для события такого уровня.

Неинформированность Саломе Зурабишвили может быть следствием ее расстроенных отношений с правящей "Грузинской мечтой". Противоречия между ними выплеснулись в неподходящий момент. Однако нельзя напрочь исключать и того, что ограниченный по времени пребывания в Тбилиси Ильхам Алиев решил обойтись без переговоров с коллегой, которая по Конституции Грузии обладает в целом лишь представительскими функциями. Можно добавить и то, что Баку был раздражен тональностью выступлений Зурабишвили во время ее визита в Азербайджан пару лет назад и осадок остался до сих пор.



Упомянутый же казус связан с тем, что в официальной информации азербайджанской стороны говорится, что президент Ильхам Алиев и премьер Грузии Ираклий Гарибашвили посетили выставку "Наследие Карабахского ханства", которая проходит в Шато-Мухрани – резиденции князей Багратион-Мухранских в Мцхетском районе, неподалеку от Тбилиси. В официальной информации грузинской стороны выставка не упоминается. Подобное упущение можно было бы объяснить нежеланием Тбилиси сыпать соль на раны Армении. Но такой факт никак не утаить, и о причине можно только строить предположения.



Гарибашвили и Алиев после переговоров выступили на совместной пресс-конференции. По словам Гарибашвили, речь шла об укреплении партнерства между Грузией и Азербайджаном, событиях в Украине и ситуации в регионе, в первую очередь о начале мирного переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией. "Это позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее", – заявил Гарибашвили.



Алиев отметил, что для разрешения конфликта необходимо подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и он надеется, что Ереван проявит политическую волю. "У нас есть возможность провести консультации между Азербайджаном, Арменией и Грузией. Если Армения будет готова, мы способны начать этот формат уже сегодня", – сказал Алиев.



К слову, это его заявление крайне высоко оценила посол США в Грузии Келли Дегнан. Она назвала слова президента Азербайджана обнадеживающими и дала понять, что Грузия может взять на себя позитивную функцию в установлении отношений между Ереваном и Баку – точно так, как сыграла важную роль в процессе выдачи Азербайджаном военнопленных Армении.



Неполитическая часть пресс-конференции Алиева и Гарибашвили полностью подтвердила предположения экспертов в области экономики, которые говорили, что глава Азербайджана в ходе визита поделится планами увеличения экспорта углеводородов по трубопроводам, проходящим через Грузию. "Мы подписали меморандум о взаимопонимании с Европой, и в течение следующих пяти лет Азербайджан планирует удвоить экспорт природного газа в ЕС. К 2027 году мы намерены поставлять почти 20 млрд куб. м природного газа… Планируем увеличить и экспорт нефти. Все это мы обсудили с премьер-министром Грузии", – сообщил Алиев.



В ходе переговоров азербайджанский президент и грузинский премьер рассмотрели вопросы, связанные с увеличением грузооборота по железнодорожному маршруту Баку–Тбилиси–Карс. Очевидно, заручившись согласием по всем темам, Алиев, отобедав с Гарибашвили, улетел домой.



Политолог Паата Закареишвили убежден, что основные вопросы, которые Алиев затронул в ходе визита, носят закрытый характер и о них станет известно позже. Все, о чем Алиев и Гарибашвили говорили на пресс-конференции, безусловно, важно, считает Закареишвили. Но куда более существенно то, о чем публично не было сказано. Политолог предлагает обратить внимание на то, что Алиев прибыл в Тбилиси сразу после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который посетил торжественную церемонию открытия аэропорта в азербайджанском городе Зангилан. "После встречи с Эрдоганом Алиев на своей странице в соцсети написал, что отныне все вопросы на Кавказе будут решаться так, как этого хотят Анкара и Баку. Он написал на своем родном языке, и я перевел", – заявил Закареишвили. По его словам, Алиев вполне мог приехать в Тбилиси с этим месседжем, фактически сформулировав новую реальность в регионе: Турция и Азербайджан – его лидеры, а Грузия и Армения будут идти в фарватере их политики. Он подчеркнул, что в этом подходе нет места России, которая рассорилась с Грузией, теряет влияние в Армении и пытается найти общий язык с Азербайджаном, который ни за что не пожертвует стратегическим партнерством с Турцией.



Подобная оценка небезосновательна, и российское влияние в регионе будет минимизировано, если Армения примет западный план урегулирования отношений с Азербайджаном, подразумевающий отказ от политической поддержки Нагорного Карабаха и признание его частью Азербайджана.



В Москве, естественно, такую перспективу не могут недооценивать, и закономерно, что президент РФ Владимир Путин пригласил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна провести переговоры в России и попытаться устранить все противоречия.



МИД РФ выступил с заявлением, в котором назвал обреченными попытки Запада вбить клин в отношения между Россией и Арменией. "Нас не могут не беспокоить тревожные тенденции, набирающие обороты в Закавказье, куда Запад пытается перенести отработанные на Украине конфронтационные схемы", – об этом говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос об оценках процессов, происходящих вокруг Армении, и нормализации армяно-азербайджанских отношений. По ее мнению, действующие по указке Вашингтона и Брюсселя различные фонды и СМИ пытаются насадить в армянском обществе антироссийские настроения, но это не приведет к успеху. "Мы настроены на упрочение стратегического союзничества… что позволит нам сообща преодолеть нынешние вызовы. У нас развивается диалог по военно-политической и военно-технической линиям… Рекордными темпами растет товарооборот, реализуются серьезные проекты (в различных сферах. – "НГ")", – говорится в ответе Марии Захаровой.



Захарова обращает внимание на то, что Запад присваивает и извращает "наши трехсторонние наработки". По ее словам, в Армению участились визиты западных эмиссаров, продвигающих наспех состряпанные инициативы без учета интересов населения всего региона. "Это чревато нарушением баланса", – говорится в заявлении. По мнению Захаровой, попытка внешних сил выдавить Россию с Южного Кавказа направлена на дестабилизацию всего региона.