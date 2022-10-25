 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Тыграйские сепары в Эфиопии близки к капитуляции
07:29 26.10.2022

25.10.2022

Эфиопские федералы склоняют тыграйцев к капитуляции

Впервые за два года стороны пытаются завершить конфликт мирным путем
Данила Моисеев

Разрушений и погибших в ходе конфликта в Тыграе уже немало.
В ЮАР встречаются делегации представителей Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) и чиновников от Аддис-Абебы. Нынешние переговоры о мире формально стали первыми за два года конфликта, начавшегося в ноябре 2020 года, подчеркивает Reuters. Несмотря на определенную моральную поддержку Запада, Тыграй за переговорным столом оказывается в проигрышном положении: федералы при поддержке Эритреи развивают военные успехи. Таким образом, не исключено, что Мэкэле для окончания кровопролития придется пойти на большие уступки или даже признать поражение.

Переговоры начались во вторник. Делегация от Аддис-Абебы в понедельник отбыла в ЮАР, где ее уже ждали представители НФОТ. При этом последних из зоны боевых действий вывезли американцы на военном самолете, отмечает New York Times (NYT). Тыграйцев на переговорах представляют спикер НФОТ Гетачеу Реда и генерал Цадыкан Гебретынсай. Со стороны федералов главой делегации является советник по национальной безопасности Радван Хуссейн. Примечательно, что до своего назначения в июне он был послом Эфиопии в Эритрее, что вряд ли сулит мягкую позицию Аддис-Абебы по отношению к Мэкэле.

Разумеется, есть и посредники. Помимо южноафриканских представителей это бывший президент Нигерии Олусегун Обасанджо и бывший глава Кении Ухуру Кениата. Переговоры планировались еще с весны, но у сторон были постоянные разногласия и логистические сложности, из-за чего они постоянно откладывались. К началу встречи федеральные войска при поддержке Эритреи взяли сразу несколько стратегически важных городов. В выходные были захвачены Адуа, а также Аксум и Выкра. Еще раньше после бомбардировок был захвачен город Шире, открывающий доступ к столице Тыграя Мэкэле.

Все это способно привести к тому, что Аддис-Абеба может потребовать от тыграйцев капитуляции, подчеркивает NYT. У них ресурсы становятся все более ограниченными, в то время как федералы сделали закупки современного вооружения, в частности боевых БПЛА, а Эритрея провела масштабную мобилизацию (см. "НГ" от 18.10.22). У федералов есть возможность угрожать тыграйцам военным разгромом. Поэтому решение конфликта мирным путем можно считать весьма условным, учитывая, что статус-кво сместился военным путем. Тем не менее мирное решение могло бы спасти жизни и улучшить гуманитарную обстановку. Поэтому на переговорах с моментальным прекращением огня настаивают Запад, представители Африканского союза и генсек ООН Антониу Гутерриш. Сейчас с ними солидарны и тыграйцы, терпящие поражение на фронте.

С перерывами конфликт продолжается уже почти два года. До возобновления полномасштабных военных действий в августе относительное перемирие длилось пять месяцев.

Хотя Запад и оказывает определенную поддержку Мэкэле, она остается лишь моральной, несравнимой с той колоссальной помощью, которую Запад направляет Украине. В Тыграе уже долгое время продолжается гуманитарная катастрофа: 6 млн жителей штата лишены необходимой медицинской помощи, многие голодают. Кому-то удалось бежать в соседний Судан. Точной информации о масштабах бедствия нет, потому что Аддис-Абеба заблокировала журналистам доступ в Тыграй. По информации британских СМИ, детская смертность от недоедания в штате за время конфликта увеличилась в 15 раз. ООН рапортовала о том, что в Тыграе недоедают до 65% детей (см. "НГ" от 21.08.22).

Заместитель директора Института Африки РАН Леонид Фитуни в разговоре с "НГ" отметил, что на мирное решение конфликта может повлиять и общая экономическая ситуация. Помимо того что и так слабая экономика страны понесла потери из-за военных действий, внешняя конъюнктура также сулит мало возможностей для Эфиопии восстановиться. "Внешние финансовые поступления сейчас ограничены. Все говорит за то, что целесообразно скорее завершить конфликт",­ – считает эксперт.

Источник - НГ
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