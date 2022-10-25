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|Рос-оппозня пытается размножаться. Экс-главред "Дождя" Зыгарь женился на актере Жан-Мишеле Щербаке
07:54 26.10.2022
Экс-главред "Дождя" Зыгарь женился на актере Щербаке
Экс-главред "Дождя" (признан иноагентом) Михаил Зыгарь (внесен в реестр СМИ-иноагентов) женился на актере Щербаке
25 октября 2022,
Текст: Антон Никитин
Бывший главный редактор телеканала "Дождь" (признан иноагентом) Михаил Зыгарь (внесен в реестр СМИ-иноагентов) сообщил, что женился на актере Жан-Мишеле Щербаке.
Брак заключен в Португалии, передает RT.
Напомним, в прошлую пятницу Минюст России включил Михаила Зыгаря в реестр физлиц-иноагентов. Зыгарь В декабре 2015 года Зыгарь (внесен в реестр СМИ-иноагентов) решил покинуть пост главного редактора телеканала "Дождь" (признан иноагентом).