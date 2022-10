Джо Байден пришелся не ко двору. Саудовское королевство бросило вызов США, - Къ

08:20 26.10.2022

Отношения США и Саудовской Аравии переживают острейший кризис, вызванный разногласиями по вопросам энергетической безопасности и глубокой личной неприязнью между лидерами двух стран. Об этом, ссылаясь на источники в саудовском правительстве и на информированных собеседников в Вашингтоне, сообщила газета The Wall Street Journal. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала публикацию "смехотворной", признав, впрочем, что отношения двух стран проходят переоценку. При этом она допустила новый выпад в адрес ближневосточного союзника, обвинив его в сговоре с Россией при принятии решения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+.



Публикация The Wall Street Journal о проблемах между Вашингтоном и Эр-Риядом, на которую была вынуждена отреагировать официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, озаглавлена "Американо-саудовские отношения зашли в тупик из-за вражды между Байденом и Мухаммедом бен Сальманом". Статья стала успешной попыткой одного из ведущих американских СМИ разобраться в том, что же привело к столь внезапному обрушению отношений двух стран, переживавших взлет при президенте Дональде Трампе, который в 2017 году посетил саудовское королевство с "историческим визитом" и заключил там оборонную сделку на $350 млрд.



The Wall Street Journal опирается на многочисленные свидетельства саудовских источников и вашингтонских инсайдеров. Как выяснила газета, отношения США и Саудовской Аравии, пережившие 15 президентов и 7 королей, 2 войны в Персидском заливе и теракты 11 сентября 2001 года, оказались испорченными, после того как нынешние лидеры двух стран невзлюбили друг друга и потеряли способность общаться. "Наследный принц Саудовской Аравии 37-летний Мухаммед бен Сальман в частных беседах издевается над 79-летним президентом Байденом, высмеивает его оплошности и ставит под сомнение его умственные способности. По свидетельству его окружения, фактический правитель саудовского королевства признавался своим советникам, что господин Байден не произвел на него никакого впечатления еще во время пребывания на посту вице-президента и он предпочел бы иметь дело с Дональдом Трампом",- сообщает The Wall Street Journal.



По версии издания, речь идет о взаимной неприязни. Газета напоминает, что еще в период предвыборной кампании 2020 года Джо Байден заявлял, что видит "очень мало социальной ценности в нынешнем правительстве Саудовской Аравии".



После избрания президентом в течение более чем года он отказывался разговаривать с принцем Мухаммедом. А когда два лидера встретились в Джидде в июле этого года, саудовские официальные лица обратили внимание на то, что Джо Байден тяготится беседой. "Геополитические и экономические проблемы уже много лет раскачивают отношения Америки и Саудовской Аравии. Но вражда между президентом Байденом и принцем Мухаммедом усиливает эту напряженность, которая, вероятно, будет нарастать",- отмечает The Wall Street Journal.



"Редко возникают ситуации, когда цепь несбывшихся надежд, оскорблений и унижений бывает сильнее, чем сейчас. В отношениях почти не осталось доверия и абсолютно нет взаимного уважения",- цитирует газета ветерана американской дипломатии на Ближнем Востоке, эксперта Фонда Карнеги Дэвида Миллера.



Джо Байден вернулся из ближневосточного турне с сомнительными успехами

Комментируя публикацию The Wall Street Journal, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер призвала не воспринимать статью всерьез. "Я не собираюсь комментировать подобные смехотворные заявления",- отметила она. Впрочем, в чем ошиблась газета, пресс-секретарь Белого дома не сообщила. Более того, ее разъяснения фактически подтвердили главные тезисы издания.



Так, Карин Жан-Пьер напомнила, что с момента вступления в должность Джо Байден "четко дал понять", что Вашингтону необходимо пересмотреть отношения с Саудовской Аравией.



"Мы намерены продолжать этот пересмотр. Как только появится что-то, чем мы будем готовы поделиться, мы сообщим об этом",- пообещала пресс-секретарь Белого дома. Она также повторила многократно звучавшие в Вашингтоне обвинения, что принятые 2 октября на встрече в Вене решения стран-участниц соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября, а также о продлении сделки до конца 2023 года стали сговором Саудовской Аравии и России. Как считает Карин Жан-Пьер, решения ОПЕК+ "навредят многим экономикам мира".



Напомним, что решения ОПЕК+ вызвали бурю возмущения в Вашингтоне, расценившем действия Саудовской Аравии как удар в спину. Президент Байден пригрозил пересмотреть отношения с саудовским королевством, дав понять, что Эр-Рияду придется заплатить высокую цену.



После этого члены администрации США на протяжении последних трех недель продолжали делать грозные заявления, впрочем, наталкиваясь на активную оборону Эр-Рияда. Так, МИД Саудовской Аравии подчеркнул, что в решении ОПЕК+ нет никакой политической подоплеки и оно "носит исключительно экономический характер".



"Мы удивлены, что королевство обвиняют в том, что оно встало на сторону России в войне против Украины",- добавил министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд.



Он напомнил, что речь идет именно о коллективной воле стран-экспортеров нефти, которые попытались оградить рынок углеводородов от потрясений, вызванных войной санкций и геополитической конъюнктурой.



США так и не добились поддержки Саудовской Аравии по Украине

Другие страны ОПЕК+ безоговорочно встали на сторону Эр-Рияда, дезавуируя тезис о том, что их решения "навредят многим экономикам мира". Как заявил телеканалу "Аль-Арабия" генсек ОПЕК, представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс, картель действовал в превентивном порядке, "чтобы предотвратить какой-либо кризис в будущем". В заявлении МИД Судана отмечается, что "позиция, выраженная братским Королевством Саудовская Аравия, основана исключительно на реалиях спроса и предложения". А внешнеполитическое ведомство Ирака, еще одного ближневосточного союзника США, сообщило, что Багдад "отвергает любую политику с использованием угроз или давления и поддерживает позицию ОПЕК+, особенно Саудовской Аравии". Последним решение Саудовской Аравии и стран-членов ОПЕК приветствовал в минувшее воскресенье президент ЮАР Сирил Рамафоса, призвавший и в дальнейшем "фокусироваться на стабилизации цены в вопросах управления нефтедобычей".



Судя по всему, начиная осознавать, что наступление на Эр-Рияд не находит поддержки государств "глобального Юга" и может обернуться внешнеполитическим поражением администрации Байдена, в Вашингтоне уже решили постепенно начать снижать градус эскалации в отношениях с Эр-Риядом. Примечательное заявление сделал советник Госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хокстайн, по оценке которого сокращение нефтедобычи странами ОПЕК+ в реальности может оказаться в четыре раза меньше заявленных 2 млн баррелей. "Последствия для рынка не будут настолько значительными. Это было в большей степени громкое политическое заявление со стороны ОПЕК",- заявил господин Хокстайн в интервью телеканалу CBS. Впрочем, он не уточнил, почему малозначительное, по его мнению, решение вызвало такие потрясения в Вашингтоне.



Сергей Строкань

№199 от 26.10.2022, стр. 6