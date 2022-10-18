 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Семь лун Маали Алмейды". Букеровскую премию по литературе получил романист Шехан Карунатилака из Шри-Ланки
08:22 26.10.2022

Букеровскую премию по литературе получил писатель Шехан Карунатилака из Шри-Ланки

Писатель Шехан Карунатилака получил Букеровскую премию по литературе за роман The Seven Moons of Maali Almeida ("Семь лун Маали Алмейды") об умершем военном фотографе. Из загробного мира герой пытается связаться со своими близкими, чтобы привести их к тайнику с фотографиями, которые должны потрясти Шри-Ланку. Кроме награды, автор получит денежный приз в размере £50 000

Писатель Шехан Карунатилака из Шри-Ланки стал лауреатом Букеровской премии в 2022 году - одной из самых престижных наград в области литературы. Об этом представители премии сообщили на официальном сайте.

Шехан Карунатилака получил премию за свой второй роман - The Seven Moons of Maali Almeida ("Семь лун Маали Алмейды"). Главный герой произведения - военный фотограф Маали Алмейда, который попадает в загробный мир и после смерти получает "семь лун", чтобы привести своих близких к тайнику с фотографиями, которые, по его мнению, должны потрясти Шри-Ланку. Как отмечается на сайте премии, ранее Карунатилака работал рекламным копирайтером, писал песни, сценарии и рассказы о путешествиях.

Награду писателю вручила королева-консорт Камилла в рамках церемонии награждения, проходившей в Лондоне 17 октября. Шехан Карунатилака получит денежный приз в размере £50 000 (около $60 000).

"Что особенно понравилось судьям в "Семи лунах Маали Алмейды", так это амбициозность масштаба и веселая дерзость повествовательных приемов. Это метафизический триллер, загробный нуар, растворяющий границы не просто разных жанров, но жизни и смерти, тела и духа, Востока и Запада. Это совершенно серьезное философское действие, которое переносит читателя в "темное сердце мира" - кровавые ужасы гражданской войны на Шри-Ланке. И оказавшись там, читатель открывает для себя нежность и красоту, любовь и верность, стремление к идеалу, которые оправдывают каждую человеческую жизнь", - рассказал председатель жюри Букеровской премии в 2022 году и историк культуры Нил Макгрегор.

Кроме произведения Шехана Карунатилака, в шорт-лист премии в этом году вошли пять книг авторов из пяти стран: Новайолет Булавайо (Glory), Клэр Киган (Small Things Like These), Алан Гарнер (Treacle Walker), Персиваль Эверетт (The Trees), Элизабет Страут (Oh William!). При этом 87-летний писатель Алан Гарнер был самым возрастным из когда-либо номинированных на премию авторов, а книга Клэр Киган Small Things Like These, в которой 116 страниц, - самой короткой в истории премии.

Лауреатом Букеровской премии 2021 года стал южноафриканский писатель Дэймон Гэлгут за роман "Обещание" (The Promise), рассказывающий об апартеиде в ЮАР. А лауреатом Международной Букеровской премии по литературе в 2022 году была объявлена индийская писательница Гитанджали Шри за роман Tomb of Sand ("Могила из песка"). Главная героиня книги - 80-летняя женщина, которая "обретает новую, весьма нетрадиционную жизнь" после смерти мужа и путешествия в Пакистан.

18.10.2022

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - turanpress.kz
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