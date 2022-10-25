 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новая команда Си Цзиньпина напугала толстосумов, - Владимир Скосырев
08:31 26.10.2022

25.10.2022
На биржах Китая "быки" уступили место "медведям"
Владимир Скосырев

На фондовой бирже Гонконга быки чувствуют себя неуверенно.
Линия генсека КПК на усиление контроля над экономикой и уменьшение социального неравенства пришлась не по вкусу большому бизнесу. Акции рухнули. В Гонконге в понедельник падение составило 6%, на материке – около 3%. А курс юаня к доллару снизился, как 14 лет назад, – зажиточные семьи выводят деньги за границу. Зарубежные СМИ объясняют это тем, что Си Цзиньпин удалил из руководства соперников, которые считались сторонниками частного сектора, и заявил о приверженности марксизму, поставив во главу угла безопасность, а не рынок. Но, как говорят эксперты, преувеличивать значение этой встряски не стоит. В начале 2023 года экономика может возобновить уверенный рост. К тому же Уолл-стрит советует спекулянтам скупать подешевевшие активы.
Как уже сообщала "НГ" в номере от 25.10.22, ВВП Китая вырос в третьем квартале на 3,9%, что было лучше ожиданий. Тем не менее инвесторы нервничают, они далеко не уверены, что намеченный на этот год темп в 5–5,5% будет достигнут. Согласно Reuters, бизнесмены в основном игнорировали опубликованные показатели. Такие интернет-гиганты, как Alibaba и JD.com, потеряли почти 10% стоимости. Это означает, что частный сектор был приведен в замешательство перестановками в постоянном комитете политбюро (ПК ПБ) ЦК Компартии Китая.

Вопреки надеждам на то, что Си по крайней мере сбалансирует соотношение сил между фракциями внутри партии, сочувствующие реформам премьер Ли Кэцян и зампремьера Ван Ян потеряли места в ПК ПБ, насчитывающем семь человек. Вместо этого туда были включены протеже Си – Цай Ци и Ли Цян – главы партийных организаций Пекина и Шанхая. Последний приказал ввести локдауны в мегаполисе, несмотря на их пагубное воздействие на экономику. Особенно пострадали от таких жестких ограничений маленькие торговые лавки и ресторанчики, которые обеспечивают больше всего рабочих мест в городах. И все же Ли Цян, как полагают, станет новым главой правительства Китая.

Распродажа ценных бумаг отразила страх их владельцев, что партия будет все больше отдавать предпочтение государственному сектору перед частным, а национальной безопасности и идеологии – перед поддержкой здорового расширения экономики. Именно такую оценку перетасовкам в верхах Пекина дает Ричард Харрис, глава гонконгской фирмы Port Shelter Investment Management. "Новая администрация, – говорит он, – не выглядит дружественной бизнесу. Ясно, что превыше всего ставится лояльность партии".

В долгосрочном плане, комментирует New York Times, многое будет зависеть от того, как Си будет продвигать свое видение "общего процветания" – не очень понятной кампании в пользу равноправия и перераспределения богатства. В докладе съезду он подчеркнул, что доход должен причитаться только тому, кто его заработал. Это прозвучало как укор тем предпринимателям, кто зарабатывает на торговле акциями и капиталовложениях. Инвесторы восприняли этот пассаж как намек на то, что их обложат более высокими налогами.

Однако аналитики инвестиционного банка JPMorgan говорят, что распродажа китайских активов не отражает фундаментальных показателей состояния экономики КНР. Наоборот, она дает возможность вкладчикам капитала приобретать то, что подешевело.

В беседе с "НГ" Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения в Высшей школе экономики, отметил: "К оценкам итогов съезда и их влияния на экономический климат в Китае в прессе Гонконга и Запада нужно подходить осторожно. Тут преобладает нарратив англоязычных СМИ. А они подчеркивают, что нынешний премьер Ли Кэцян профессионально руководил экономикой, а от его возможного сменщика – главы Шанхая хорошего трудно ждать. Ведь он вводил локдауны. Хотя ясно, что этот чиновник действовал согласно полученным сверху указаниям. А биржевые котировки каждый день колеблются: сегодня упали, завтра поднимутся. Большого значения им придавать не стоит. Нужно подождать начала следующего года. Тогда станет ясно, что сделает правительство для ускорения роста".

Что касается так называемого приоритета государственного сектора над частным, то такие прогнозы тоже сомнительны, полагает эксперт. "Смотрите: на Западе Си Цзиньпина называют чуть ли не современным Мао Цзэдуном. Это явное преувеличение. Невозможно вернуться на 40 лет назад. Напомню, что в 2017 году на форуме в Давосе Си высказался за глобализацию, против протекционизма. Тогда его мировая печать хвалила. Что касается интернет-гигантов типа Alibaba, то правительство разъяснило еще в прошлом году, что оно борется не с частным бизнесом, а с тем, что эти компании стали монополистами на рынке", – пояснил он.

Источник - НГ
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