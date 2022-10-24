Тюркский алфавит становится инструментом экспансии, - Виктория Панфилова

08:32 26.10.2022

Страны Центральной Азии дистанцируются от "русского мира"

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Реджеп Тайип Эрдоган мечтает стать лидером тюркского мира.

В Самарканде 11 ноября состоится саммит глав Организации тюркских государств (ОТГ). Одним из вопросов станет обсуждение перехода к единому алфавиту всеми странами – участницами интеграционного объединения. Турция в этом процессе играет ключевую роль, создавая "тюркский мир" в противовес "русскому миру". Это означает не столько стремление этих стран поступить так в пику России, сколько дистанцироваться от ее политики, укрепить свое этническое, конфессиональное единство. Одновременно имеется готовность сохранить с Москвой доброжелательные и взаимовыгодные отношения. Русский язык останется языком межнационального общения. Впрочем, окончательный переход на латиницу объективно приведет к постепенному сокращению его использования, особенно молодежью.



В Бурсе на днях состоялся семинар, в ходе которого обсуждался вопрос создания единого алфавита для стран ОТГ, членами которой являются Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Киргизия. Венгрия и Туркменистан пока имеют статус наблюдателя в этой организации.



Возглавил семинар глава Общества турецкого языка Гюлер Гюльсевин. Также в нем приняли участие глава Совета старейшин ОТГ, зампред Партии справедливости и развития Турецкой Республики Бинали Йылдырим. Были приглашены и член Совета старейшин Азербайджана Хасан Хасанов, сообщило турецкое агентство "Анадолу". В комиссию по разработке единого алфавита войдут по два человека от каждой страны. Первое заседании комиссии состоится в Бишкеке.



Турция продвигает собственный вариант письменности, которая базируется на латинице, введенной в стране в 1928 году по личному распоряжению Мустафы Кемаля Ататюрка. Кстати, идею перехода на латиницу он тогда взял у Азербайджана, который распространил ее среди других тюркоязычных стран и исламских народов.



Причина перехода на латиницу обосновывалась тем, что арабское письмо, которое использовалось тюркскими народами, было не приспособлено к фонетическим особенностям тюркских языков.



Постепенно все советские тюркские республики к 1930 году перешли на латиницу, алфавит постоянно совершенствовался. Но уже в начале 1939 года пришел указ из Центра перевести до конца года все советские республики на кириллицу.



В 1991 году после распада СССР и обретения республиками независимости начался обратный процесс, который в некоторых странах затянулся на 30 лет. Лишь Азербайджан и Туркменистан к началу 2000-х полностью вернулись к латинице графику. В Узбекистане до сих пор параллельно используются кириллица и латиница. Срок завершения перехода на латиницу заявлен на 1 января 2023 года. В Казахстане разработка алфавита продолжается уже несколько лет. Страна должна определиться к 2025 году – какой из вариантов выбрать. И только Киргизия продолжает использовать кириллицу. Вопрос введения латиницы в республике если и поднимался, то лишь на уровне ученых, которые предлагали взять за основу турецкий алфавит 1928 года.



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Готовы ли главы центральноазиатских

республик переориентироваться с Москвы

на Анкару? Фото с сайта www.president.kgЛидер партии "Бутун Кыргызстан", депутат парламента республики Адахан Мадумаров считает, что переход с кириллицы на латиницу – недопустимая роскошь для страны. "Частая смена алфавита дает отрицательный эффект с точки зрения возрастания прослойки интеллигенции. На ура-патриотизме проводить такие реформы нельзя, народ потеряет больше, чем приобретет", – сказал "НГ" парламентарий. По его мнению, Киргизия сегодня ни экономически, ни политически, ни социально не готова к смене алфавита. "Кто требует перехода на латиницу, какая необходимость об этом говорить? Медленно, но уверенно Киргизия взяла курс в сторону от России. Алфавит – это не просто письменность. Это в первую очередь идеология, политика, социальный уровень общества", – считает Мадумаров. Он отметил, что это и большая потеря для России.

Директор Группы оценки рисков (Казахстан) Досым Сатпаев считает идею введения единого алфавита интересной, поскольку языки тюркских стран схожи и люди без проблем понимают друг друга. "Если речь идет о создании единого информационного и культурного пространства, то появление единого алфавита – интересный кейс. Вопрос только в том, на базе какого алфавита это будет делаться. Кто будет играть первую скрипку? Вопрос алфавита, вопрос языка – вопрос национального суверенитета. Поэтому тема должна обсуждаться открыто на всех уровнях и предполагает создание единого органа, куда бы входили филологи и лингвисты", – сказал "НГ" Сатпаев. Если это окажется политическим решением, то, по мнению эксперта, на выходе должен быть хорошо проработанный и качественный вариант алфавита.



Плюсы, по мнению Сатпаева, очевидны. "Политическое взаимодействие тюркских стран усилилось из-за конфликта в Украине, у стран ОТГ отличная от Москвы позиция в вопросе признания новых российских территорий. Также присутствуют опасения с точки зрения гипотетической безопасности, в частности у Казахстана. Не случайно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дважды озвучивал свой тезис о том, что Турция готова оказать поддержку Казахстану в защите его суверенитета и территориальной целостности. Кроме этого, страны сближаются на базе транспортно-логистических проектов", – отметил эксперт. По его словам, сейчас закладываются основы расширения экономических, политических и информационных взаимосвязей. И идея создания единого алфавита является одним из звеньев сближения. Но нужно просчитать все плюсы и минусы.



Если у Эрдогана есть планы на Центральную Азию, то быстро не получится стать первой скрипкой. Это уже второй заход Турции в регион. Здесь нужно учитывать, что все страны разные, между ними нет мощной сцепки и лишние конфликты, как, например, у Киргизии с Таджикистаном, который не относится к ОТГ, не нужны. Единственное, что может использовать Эрдоган, чтобы доминировать в регионе, так это религиозный фактор. В Центральной Азии больше приверженцев турецкой модели ислама, нежели саудовского ваххабизма.



Главный научный сотрудник Центра ситуационного анализа ИМЭМО РАН им. Примакова Алексей Малашенко считает, что если введение единого алфавита – идея Турции, то произойдет и постепенное внедрение турецкого языка. Молодежь уже через поколение будет изучать не русский язык, а турецкий. "Ничего хорошего из этого не выйдет, переводить на турецкий придется и школы, и вузы. Это идеологема, и работать она будет на Турцию, на Эрдогана, если он надолго задержится у власти. В итоге Центральная Азия переориентируется с Москвы на Анкару и интеграционные совместные объединения с Турцией", – сказал "НГ" Малашенко.



Общее для стран региона – сокращение использования русского языка и активизация национальных языков. Это связано с демографическим трендом – ростом коренного населения тюркских стран. Например, в Казахстане уже более 70% населения страны – казахи. Поэтому казахский язык доминирует во всех сферах жизнедеятельности страны. Азербайджан этот этап прошел лет 10 назад. Русский язык останется языком межнационального общения и будет использоваться, чтобы сохранить контакты с бывшими советскими республиками.