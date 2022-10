JP: Пакистан вопреки желанию США готов заключить нефтяную сделку с Россией

Пакистан намерен договориться о закупках российской нефти, пишет The Jerusalem Post. Экономическая слабость Исламабада толкает его в объятия Москвы, что позволит ей бросить вызов авторитету НАТО в самой стратегически значимой зоне мира.



Аршад Мехмуд (Arshad Mehmoud)



Экономическая слабость не дает Пакистану противостоять Соединенным Штатам, считает эксперт

Пакистан проинформировал Соединенные Штаты о решении закупать нефть у России, сообщил министр финансов Исхак Дар (Ishaq Dar).



"Раз Индия может покупать нефть у России, то и у нас есть на это право, и причин мешать нам нет", - заявил Дар на конференции дипломированных бухгалтеров в Исламабаде. "Мы не подпишем контракт на условиях хуже, чем у Индии", которая является главным союзником США в регионе. Дар сообщил журналистам, что правительство Пакистана активно рассматривает политику закупок дешевой нефти у России и во время недавней встречи в Вашингтоне проинформировало о своем намерении американских чиновников.

Решение о закупке нефти у России озвучили помощнику госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональду Лу (Donald Lu) и помощнику госсекретаря по экономическим и торговым вопросам Рамину Толуи (Ramin Toloui). На следующий день Дар сообщил пакистанскому телеканалу Aaj News, что США, по их словам, возражений не имеют.



Индия стала вторым по величине покупателем российской нефти после Китая, который получает ее с большой скидкой. Между тем, на прошлой неделе Министерство иностранных дел Пакистана объявило о солидарности с руководством Саудовской Аравии после заявлений в отношении королевства в контексте решения ОПЕК+ о сокращении добычи.



"Мы ценим действия Саудовской Аравии по избежанию волатильности рынка и обеспечению глобальной экономической стабильности. Пакистан ценит конструктивный подход к подобным вопросам, основанный на взаимодействии и взаимном уважении", - говорится в заявлении министерства.



Ранее в этом месяце организация мировых нефтедобывающих стран объявила о сокращении добычи на 2 миллиона баррелей в день. По словам ОПЕК+, решение направлено на поддержание стабильных цен на нефть на фоне усиления рисков глобальной рецессии и падения цен на нефть в последние месяцы.



Это рекордное сокращение добычи сырой нефти ОПЕК и ее союзниками с 2020 года. Россия является членом ОПЕК+.

Группа отметила, что руководствовалась нестабильностью мировой экономики и рынка нефти, но официальные лица США уже окрестили ее политику "неразумной".



Больше всего нефти у России покупают европейские страны, и к тому же Европа является крупнейшим рынком сбыта российской нефти и газа, но в 2022 году продажи резко упали из-за санкций, введенных против Кремля после начала спецоперации на Украине. Однако Россия смогла переключить экспорт нефти на Азию, и Индия с Китаем нарастили закупки.



Ходят слухи, что помимо Пакистана в покупке дешевой нефти и газа у России и Ирана заинтересованы и афганское руководство. Старший экономист Отдела политических исследований Федерации торгово-промышленных палат Пакистана (FPCCI) Джазиб Мумтаз (Jazib Mumtaz) в интервью Media Line сказал, что солидарность Пакистана с Саудовской Аравией в связи с сокращением добычи нефти ОПЕК+ носит прагматичный характер благодаря широкому взаимодействию сторон.

"Поддержку Пакистаном Саудовской Аравии на фоне низкого уровня отношений последней с США можно считать обоснованной стратегией для обеспечения будущих финансовых потребностей", - добавил он. Далее Мумтаз сообщил, что саудовская помощь в размере 3 миллиардов долларов способствовала получению Пакистаном транша МВФ на 1,2 миллиарда долларов, что предотвратило возможный дефолт. В текущем экономическом сценарии зависимость Пакистана от королевства возросла из-за существенных долговых обязательств, которые необходимо выполнить к следующему году. Мумтаз отметил, что солидарность с саудовцами, а не США свидетельствует также о том, что страх дефолта никуда не делся, и отсюда необходимость заручиться поддержкой братских стран.



Амер Аль Сабаиле (Amer Al Sabaileh), специалист по анализу стратегических проблем и внештатный научный сотрудник Центра Стимсона в Вашингтоне, заявил, что "США должны серьезно подумать о стимулах для союзников и стран, которые страдают от высоких цен на нефть, потому что в противном случае Россия может обернуть это себе на пользу". "Мы живем в эпоху так называемого экономического прагматизма, и он будет подталкивать страны заботиться о собственных потребностях; поэтому, во что бы то ни стало, нужно найти источники. С помощью этого инструмента можно использовать газ и нефть для изменения глобальной политики", - заметил он. Аль-Сабаиле назвал ситуацию в Центральной Азии и Афганистане "серьезной и критической для США в противостоянии с Россией и Китаем". Вашингтону важно восстановить стратегические отношения, из которых союзники могли бы извлечь конкретную экономическую выгоду, добавил он.

Рейчел Брукс (Rachel Brooks), независимый аналитик из Нью-Йорка, в интервью Media Line заявила, что "Соединенные Штаты и их ключевые западные союзники, несомненно, обеспокоены прогрессирующими дипломатическими и торговыми отношениями Пакистана с Китаем и Россией; в то же время, оба являются главными соперниками США".



Ранее в этом месяце президент США Джо Байден сделал публичное заявление, назвав Пакистан "вероятно, одной из самых опасных стран мира", поскольку он обладает "ядерным оружием в отсутствие какой-либо сплоченности". "На мой взгляд, Байден сделал заявление о ядерном арсенале Пакистана в контексте российских угроз применения тактического ядерного оружия. Он высказался в более широком смысле, имея в виду региональную ситуацию", - подчеркнула Брукс. Вспомнив недавнее заявление президента Байдена о Пакистане, Брукс сказала следующее: "Официальные лица США внимательно следят за странами-союзниками и в то же время поддерживают хорошие отношения с соперниками, поэтому подобные заявления неудивительны".



"США с союзниками осведомлены о стратегическом положении Пакистана в регионе и поэтому обеспокоены его солидарностью с Саудовской Аравией и возможным соглашением с Россией. Такая ситуация позволит русским бросить вызов авторитету НАТО в самой стратегически значимой зоне мира", - продолжила Брукс. Она отметила, что "с момента прихода к власти коалиционного правительства Пакистан столкнулся с серьезнейшим политическим и экономическим кризисом. На мой взгляд, заявление министра финансов о покупке дешевой нефти у России - просто политический трюк, и в нынешней плачевной экономической ситуации Пакистан не сможет позволить себе противостоять Соединенным Штатам", - сказала она. Но "следует иметь в виду, что США интерпретировали решение саудовцев и ОПЕК+ как проявление косвенной поддержки Москвы в конфликте с Украиной, и в таком же ключе те, кто поддерживает Саудовскую Аравию и Россию рассматривают политику Соединенных Штатов".



Умер Карим (Umer Karim), ведущий эксперт по делам Пакистана и приглашенный научный сотрудник Королевского института исследований обороны и безопасности ООН в Лондоне заявил, что нынешнее правительство Пакистана принимало руководство с решимостью улучшить двусторонние отношения с Вашингтоном. Это, по его словам, повлекло снижение уровня взаимодействия страны с Россией. "Пакистан также молчал о перспективах закупки российской нефти и пшеницы. Инициативы выдвинуло бывшее правительство Имрана Хана, но заявление президента Байдена поставило нынешних лидеров в трудное положение, особенно на фоне реакции бывшего премьер-министра", - продолжил Карим.



На прошлой неделе Хан возложил ответственность за противоречивые заявления президента США о ядерном арсенале Пакистана на нынешнее коалиционное правительство, назвав это провалом внешней политики. "Данные заявления правительства следует рассматривать в этом контексте, и новые попытки искать расположения России весьма маловероятны, поскольку это чревато проблемами в отношениях Пакистана с МВФ", - сказал Карим.

Саддам Хусейн (Saddam Hussein), экономист из Пакистанского института экономики развития (Pakistan Institute of Development Economics, PIDE) в Исламабаде, сказал следующее: "Непохоже, что заявление министра финансов о покупке российской нефти стало рефлекторной реакцией на недавно высказанную президентом Байденом озабоченность по поводу безопасности пакистанского ядерного арсенала. Скорее это хорошо продуманный шаг на фоне напряженности между Вашингтоном и Эр-Риядом из-за поставок нефти, а также с учетом регионального баланса".



"Исламабад ходит по лезвию бритвы, - отметил Хусейн. - С одной стороны, он хочет быть частью формирующегося регионального блока, где на данный момент Пекин с Москвой демонстрируют максимальную близость. И то, и другое имеет огромное значение для Пакистана, особенно с учетом их географической близости. С другой стороны, он хочет поддерживать тесные отношения с США. Однако холодное отношение администрации Байдена и противоречивое заявление о Пакистане заставляют последний отдаляться".



"Параллельно нефтяной эпизод с участием Эр-Рияда и Вашингтона создал возможности для смелой позиции Исламабада. Она даст США сигнал о том, что Пакистан не одинок и не зависит от них. Этот шаг также встретит поддержку со стороны правительства Саудовской Аравии, которое усиливает давление на США, требуя отказа от своей позиции", - утверждает Хусейн. Он отметил, что с экономической точки зрения закупки дешевой российской нефти приведут к падению цен на черное золото внутри страны, что вызовет положительный волновой эффект во всех сегментах экономики. Он подчеркнул, что сравнения с Индией наивны ввиду высоких ставок крупных экономик. "Она может позволить себе занять смелую позицию, а Исламабаду нужно действовать осторожно, поскольку состояние его экономики ухудшается".

Американский политолог из Москвы Эндрю Корыбко говорит на этот счет следующее: "Это заявление не зависит от того, что сказал Байден. Оно связано с отчаянной потребностью Пакистана в разгрузке на фоне усугубляющегося финансово-экономического кризиса". "США, вероятно, не испытывали бы проблем, достигни Пакистан и Россия договоренности в области энергетики, поскольку Вашингтон заинтересован в сохранении жизнеспособности действующих властей. Он не хочет их отставки или потери каких-либо полномочий, если кризис продолжит усугубляться", - заметил он.

По мнению Корыбко, "Пакистан переживает серьезный финансовый кризис с ограничением платежных средств из-за нехватки иностранной валюты. Будет трудно договориться о сделке, которая устроит обе стороны, у кого бы они в конечном итоге не стали делать закупки. Представляется вероятным вариант с отсрочкой платежа." Источник - inosmi.ru

