США не решаются ужесточить энергетические санкции. Себе дороже, - National Interest

09:07 26.10.2022 The National Interest

США

26 октября 2022



Российская газовая дипломатия подрывает санкции Запада

National Interest: Россия тесно сотрудничает со странами, способными поставлять газ в ЕС



Санкции США не уделяют должного внимания энергосектору, пишет National Interest. Москва наладила поставки в Азию и выигрывает от высоких цен на энергоресурсы. А Вашингтон, избегая конфликта с Китаем и Индией, не торопится вводить дополнительные ограничения.

Аксель де Верну

Соединенные Штаты не решаются усиливать энергетические санкции, опасаясь последствий для Китая и Индии. Но из-за этого Россия может использовать свои резервы, помогающие ей в ведении боевых действий.



14 октября министерство финансов, министерство торговли и Госдепартамент опубликовали доклад, где сообщается, что американские санкции и меры экспортного контроля существенно ограничили российские возможности по проведению специальной военной операции на Украине. Принятые США меры имеют далеко идущие последствия, но у России есть доступ к альтернативным каналам закупок и к средствам подрыва западных инициатив.

В этом докладе есть один заметный недостаток. Там почти ничего не говорится об энергетических мерах возмездия. Соединенные Штаты бдительно и зорко вводят санкции против финансовых институтов, компаний оборонно-промышленного комплекса и банков, но уделяют довольно мало внимания энергетическому сектору России. "Россия выигрывает от высоких цен на энергоресурсы и от крупных валютных резервов, – говорится в документе. – Но американское правительство работает вместе с партнерами и союзниками, добиваясь заморозки средств российского Центробанка в размере 300 миллиардов долларов".



Иными словами, Кремль старается сохранить высокие цены на энергоресурсы и стабильную валюту, а Соединенные Штаты продолжают усиливать давление на Центробанк. Такое наказание определенно ведет к истощению российских резервов, но не влияет непосредственно на движущие силы кремлевской военной машины.

С марта этого года США почти ничего не делают для сокращения колоссальных прибылей российского энергетического сектора, кроме ограничений на импорт. В мае репортеры выяснили, что администрация Байдена разрабатывает план с целью нанесения сокрушительного удара по российским нефтяным доходам. Однако, не желая вступать в конфликт с крупными торговыми партнерами типа Китая и Индии, Вашингтон серьезно задумался о целесообразности введения масштабных санкций. Поскольку эти азиатские державы покупают российский сжиженный природный газ со скидками, Соединенные Штаты не торопятся вводить дополнительные санкции, зная, что это вызовет дестабилизацию рынка.



Поэтому Россия сумела выиграть время и наладила поставки энергоресурсов своим азиатским соседям. "Речь идет о партнерстве в создании генерирующих мощностей, строительстве атомных станций, внедрении цифровых технологий", – сказал 14 октября российский президент Владимир Путин, выступая на саммите Россия – Центральная Азия, в котором приняли участие главы таких государств как Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.



Четыре страны из этого числа являются членами либо наблюдателями Евразийского экономического союза, ставшего, по мнению России, аналогом ЕС. ЕАЭС решает множество вопросов, начиная с таможенных пошлин и кончая сельскохозяйственной и экономической безопасностью. Его часто называют моделью централизованной координации, работающей по принципу ступицы и спиц, потому что Москва играет там ведущую роль и пользуется особыми привилегиями. Поскольку на долю России приходится 90% ВВП ЕАЭС и подавляющее большинство экспортируемых энергоресурсов, ей принадлежит последнее слово при принятии решений о ценах, по которым другие страны-члены должны покупать полезные ископаемые.



Например, страны ЕАЭС должны согласовывать общие значения темпов развития мировой экономики и цен на нефть, однако в союзном договоре отмечается, что "информация, предоставляемая Российской Федерацией в целях составления макроэкономических прогнозов, не считается обязательством Российской Федерации сохранять указанные цены на газ, поставляемый странам-членам в прогнозный период".



Западные обозреватели указывают на случаи, когда России не удалось превратить ЕАЭС в инструмент политического давления, видя в этом доказательство того, что центральноазиатские государства неохотно участвуют в путинских проектах региональной интеграции. Например, в 2013 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подверг критике политический курс, которым следовал предшественник ЕАЭС Таможенный союз, включавший в свой состав трех членов. Он открыто заявил, что этот союз создавался исключительно в экономических целях. Спустя семь лет, когда Белоруссия подверглась осуждению за принудительную посадку самолета и арест журналиста Романа Протасевича, Россия оказала давление на членов ЕАЭС, чтобы те воспротивились западным санкциям. Казахстан решительно отверг силовые методы Москвы.

Поэтому Путин вынужден ограничиваться исключительно экономическим сотрудничеством. Но успехов на этом фронте может оказаться достаточно, чтобы постепенно убедить членов союза в целесообразности согласиться с точкой зрения России на геополитические вопросы. Во время шестого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, состоявшегося две недели назад в Казахстане, Путин назвал такие организации, как ЕАЭС, "локомотивом мирового экономического роста".



Пока Россия диктует правила энергетической безопасности в Евразии, центральноазиатские страны типа Казахстана не отдалятся от Кремля. Такая динамика создает контрпродуктивный прецедент: Россия получает достаточно доходов, чтобы финансировать строительство трубопроводов по всей Азии, и воссоздает систему зависимости, ставшую капканом для Европы.

"Ключевой задачей видится обустройство проходящих через территории ваших стран новых трансъевразийских коридоров: "Восток-Запад", "Север-Юг", маршрута Европа – Западный Китай", – сказал Путин центральноазиатским руководителям 14 октября. Последний маршрут вызывает особое удивление. В настоящее время нет трубопровода, связывающего два этих региона. Но Китай в последние месяцы продает в Европу излишки купленного в России СПГ. Если Москва хочет усилить контроль над этим экспортом, нет лучше плана, чем строительство трубопровода, идущего по территории дружественных Кремлю стран.



ЕС вряд ли согласится на такое предложение со стороны Китая. Но ради абсолютной уверенности в том, что Европа не проложит ветку в Китай за пределами дружественных России территорий, Путин 10 октября подстраховался. Он предложил турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану сделать Стамбул газовым хабом, через который Россия будет осуществлять экспорт в Европу. Во время саммита Россия – Центральная Азия он обсудил вопрос о разработке месторождений энергоресурсов на Каспии. 13 октября Путин также встретился с президентом Азербайджана и высоко оценил успехи, достигнутые в сфере энергобезопасности. Короче говоря, Путин на той неделе все свое внимание сосредоточил на странах и морях, которые способствуют его газовой дипломатии.



Госдепартамент и министерство финансов совместно с разведывательными органами подготовили презентацию, аналогичную вышеупомянутому докладу, озаглавив ее "Санкции и экспортный контроль ослабляют военные усилия Москвы". Но там уделено мало внимания тем прибылям, которые получает Путин от торговли полезными ископаемыми. Правда, авторы презентации превосходно продемонстрировали провалы и неудачи Москвы в сфере технологий и обороны, а также призвали западных союзников бдительно следить за признаками российского проникновения. Например, они предупреждают, что российской разведке "поставлена задача незаконно приобретать западную технику и детали".



Это обоснованная обеспокоенность. "Ситуация с полупроводниками экстраординарная, ничего подобного с нами прежде не случалось, – пишет российский автор в интернет-издании The Bell. – Можно найти кое-что в Китае, но проблема в том, что Китай производит не все". На самом деле Соединенные Штаты, получающие выгоды от прочных связей с ведущими производителями чипов, такими как Тайвань, Южная Корея и Япония, потребовали от лидеров отрасли сократить экспорт самых современных микросхем в Китай. Он является для России вторым по объемам поставщиком чипов, продавая ей интегральные микросхемы и компоненты на 64,6 миллиона долларов. Таким образом, санкции США значительно усилили давление. "Возможно ли купить что-нибудь через Китай как через посредника? – спрашивает тот же автор. – Не факт, потому что они [западные страны] тоже поставляют в Китай далеко не все. Они ввели против него собственные санкции, хотя и не такие, как против России".

Санкции, введенные недавно администрацией Байдена против китайской отрасли по производству полупроводников, еще туже связали руки главным противникам Америки. Американские бизнесмены и инженеры, ранее вносившие немалый вклад в производство полупроводников в Китае, были вынуждены незамедлительно уйти со своих должностей. Был введен запрет на поставку в Пекин чипов, предназначенных для разработки искусственного интеллекта и создания высокопроизводительных вычислительных систем. Американские ограничения на китайское производство и импорт вызывают тревогу в России. "Теперь нельзя сказать, что вещи, которые мы покупали в Европе и Америке, будут сейчас в Китае", – делает заключение российский автор.



Москва уже обратилась к другим авторитарным режимам, таким как Северная Корея и Иран, чтобы ликвидировать дефицит артиллерии. Но эти страны неспособны существенно помочь с полупроводниками. Поэтому американские спецслужбы предусмотрительно сотрудничают с министерствами и ведомствами, которые занимаются санкциями, чтобы воспрепятствовать действиям России.



Вашингтон играет на опережение, используя бреши в российской оборонной промышленности, финансовом секторе и сфере технологий, чтобы увеличить издержки от спецоперации на Украине. Однако он не идет на санкционные меры в отношении нефтегазового сектора. В начале месяца ОПЕК+, куда входит Россия, сократила добычу нефти на два миллиона баррелей в день. Из-за этого Соединенные Штаты и их союзники столкнутся с ростом цен на газ, и тогда общественность выступит против отправки помощи за рубеж. 13 октября Путин встретился с эмиром Катара, который тоже является членом ОПЕК+. Они обсудили "хорошие перспективы в инфраструктуре, энергетике, сельском хозяйстве и других сферах".



Россия хочет сохранить поставки газа в Европу. "Мы готовы поставлять и поставляем в рамках контрактов весь объем .... Но если кто-то не хочет брать наш продукт – мы-то здесь при чем? Это ваше решение", – сказал Путин в середине октября на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя". Но он не понимает, что ЕС хочет ликвидировать свою зависимость от СПГ, поставляемого непредсказуемой страной, которая попирает демократические нормы.



Путин ратует за прокладку трубопроводов через Центральную Азию, в том числе, из Европы на запад Китая. При этом он всем своим авторитетом поддерживает ЕАЭС. Он настаивает на развитии энергетического сотрудничества одновременно с Турцией, Азербайджаном и Катаром, пытаясь распространить влияние России на государства, способные поставлять газ в Европу, а также на страны, через которые можно проложить новый трубопровод. Соединенные Штаты не решаются усиливать энергетические санкции, опасаясь последствий для Китая и Индии. Но из-за этого Россия может использовать свои резервы, помогающие ей в ведении боевых действий.



The National Interest

